Finalistene til Arrangørprisen 2024 klare: – Norsk musikk har stått sterkt i et krevende år

Utmerkelsene under paraplyen Arrangørprisen 2024 skal stemmes fram i starten av mai. Se de nominerte her, og bli selv med på å stemme fram fotoprisen Årets øyeblikk.

– Vi ser tilbake på et minneverdig arrangørår, der norske artister avsluttet de største musikkfestivalene, og der norsk musikk generelt har stått utrolig sterkt, sier daglig leder i Norske Kulturarrangører (NKA), Siri Haugan Holden. – Arrangørene har merket at det har blitt dyrere å være arrangør, og at publikums kjøpemønster har endret seg. Men, det hindret ikke en bransje som lever for å gi publikum unike opplevelser hver eneste dag.

– Det er gøy å se så god geografisk spredning blant finalistene, fortsetter hun.

– Det beviser det vi vet, at bemerkelsesverdige arrangementer skapes over hele landet, men i år stikker faktisk kulturarrangører i Tromsø seg litt ekstra ut, med hele fire finalister: Rockklubben Ekte Rock (Blårock) (Årets øyeblikk), Rabalderfestivalen Tromsø (Årets nykommer), Tromsø World Festival (Årets nykommer) og Buktafestivalen (Årets festival).

Arrangørprisen er en kollegapris, og det er bransjen selv som stemmer frem hvem som skal gå seirende ut. En fagjury har plukket ut finalistene. Frem til 7. mai skal bransjen stemme fram hvem som er Årets festival, Årets helårsarrangør, Årets nykommer og Årets inspirasjon for 2023.

Prisen Årets øyeblikk skal også kåres, og her kan alle være med å stemme. Husk fristen 7. mai.

I fjor presenterte NKA en ny pris, Årets inspirasjon, som deles ut til en arrangør som har gjennomført et prosjekt, tiltak eller konsept som har vært til inspirasjon for andre arrangører. I fjor vant Tons of Rock med holdningskampanjen Tons of Love, som satte fokus på samtykke, trygghet, åpenhet, respekt og medansvar på festivalområdet og festivalcampen.

I år er følgende arrangører finalister:

Årets inspirasjon:

Stiftelsen Miniøya med Miniøyas festivalskole. Etter pandemien har kulturnæringen opplevd en stor kompetanseflukt. Det er behov for omfattende rekrutteringsinnsats, og som et direkte svar på dette ble Miniøyas festivalskole lansert. Målet var å vise ungdommer at kulturfeltet er en næring med spennende jobbmuligheter.

Olavsfest med Little Amal – en dukke på tre og en halv meter av ei syrisk flyktningjente som har reist over hele verden og blitt et internasjonalt symbol på menneskerettigheter. Olavsfest har som mål å være en inkluderende arena for refleksjon rundt verdispørsmål og menneskerettigheter som er relevant for alle mennesker, uavhengig av hva du tror på. Gjennom Little Amal-prosjektet har de klart å inkludere flere publikummere enn noen gang tidligere.

Márkomeannu og Riddu Riđđu med støttekonserten for Fosen-samene og Fosen-aksjonistene på Riksscenen i Oslo 3. mars 2023. Målet med konserten var å samle og gi styrke til aksjonistene som hadde demonstrert mot menneskerettighetsbrudd. Samholdet under konserten var rørende, og det rant tårer både blant publikum, på scena og bak scena. Et uventet resultat fra arrangørenes side var også samholdet som oppsto mellom administrasjonene til Márkomeannu og Riddu Riđđu: Etter 24 år med sameksistens hadde aldri festivalene hatt et eneste felles arrangement før.

Verdensfolk med Verdensfolks kulturkvelder. Med serien Verdenskvelder har Verdensfolk, som også er nominert til årets nykommer, skapt kulturelle møteplasser hvor det profesjonelle og det frivillige kulturlivet kunne møtes, gjennom å tilby en gratis kulturopplevelse for de av oss som ikke har råd til å delta på mer etablerte konsertarrangementer. Kulturkveldene ble blant de mest populære arrangementene på DeichmanTøyen på kort tid.

Oslo Pride med sitt arbeid for enda bedre tilrettelegging på deres arenaer. De har samarbeidet med unge funksjonshemmede og ulike interesseorganisasjoner, og har innført en rekke tiltak som har gjort at alle, uavhengig av funksjonsgrad, føler seg velkommen. De har opplevd en drastisk økning i antall publikummere i rullestol, og delte ut rundt 1000 solsikkebånd i året som har gått. Tiltaket har satt en ny standard for hvordan de jobber og planlegger, og de vil fortsette å videreutvikle arenaene slik at alle kan delta, uavhengig av funksjonsevne.

Årets helårsarrangør

Tou

Terminalen Byscene

Riksscenen

Det Norske Studentsamfund

Dirty Old Town

Årets festival

Telemarkfestivalen

Øyafestivalen

Oslo World

Buktafestivalen

Sámi Beassášmárkanat

Årets nykommer

Fiskepiren

Tromsø World Festival

Verdensfolk

Rabalderfestivalen Tromsø

Kulturfabrikken

Årets øyeblikk (se alle bildene på NKAs hjemmeside)

Oslo Pride. Foto: Olav Holten

Olavsfest. Foto: Ole Martin Wold

Márkomeannu. Foto: Steve Nilsen

Blå. Foto: Bård Henriksen

Rockklubben Ekte Rock (Blårock). Foto: Johannes Brøndbo

Årets fagjury består av:

– Joakim Aadland (daglig leder i Balansekunst, en medlemsforening for kulturvirksomheter som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv, og tidligere festivalsjef for Regnbuedagene i Bergen)

– Linnéa Vågen Svensson (arrangør gjennom mer enn 25 år, brenner for bærekraftige opplevelser og bistår arrangør- og kulturbransjen gjennom rådgivning og utvikling av verktøy for å få til det grønne skiftet)

– Nora Paynter Gundersen (DJ, student, vinimport-medarbeider, medarbeider i kulturfrivilligheten rundt om i landet)

– Sebastian Tjørstad (komiker, skuespiller, danser, tidl. tilretteleggings- og formidlingskoordinator for CODA Oslo International Dance Festival)

– Mads Suhr Pettersen (fotograf og fjorårets vinner av Årets øyeblikk – Norske Kulturarrangørers fotopris)