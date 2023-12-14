Norske Festivaler Øivind Pedersen og Norske Kulturarrangører Siri Haugan Holden

(Foto: Norske Kulturarrangører)

Norske Festivaler og Norske Kulturarrangører blir én organisasjon

14.12.2023
- Red.

Arrangørorganisasjonene forener krefter under navnet Norske Kulturarrangører fra 2024.

Sammenslåingen vil kombinere begge organisasjoners ressurser, kompetanse og erfaring, og gi rom for nye initiativer og samarbeid som vil forme fremtiden for norsk kulturbransje, melder Norske Kulturarrangører (NKA).

– Etter at NKA i fjor utvidet sitt ansvarsområde fra musikk til alle kulturuttrykk var det naturlig å arbeide for tettere samhandling. Vi vil nå få et enda mer kraftfullt ressurssenter som både vil videreføre Norske Festivalers interesser og kunne bidra til gode møteplasser for kunnskap, erfaringsutveksling og gunstige avtaler for medlemmene, sier avtroppende styreleder i Norske Festivaler, Øivind Pedersen.

Sammenslåingsprosessen har pågått over lengre tid.
– Pandemien lærte oss hvor viktig det er å stå samlet, og det er flott at Norske Festivaler blir en del av Norske Kulturarrangører og dermed gjør oss til et større og sterkere talerør for et arrangørfelt og samfunn i endring, sier Trude Storheim, styreleder i NKA.

Formålet med sammenslåingen er i følge NKA å samle arrangørfeltet og bidra til økt verdiskaping for begge organisasjoners medlemmer, det vil si arrangørene. Dette innebærer blant annet å styrke arrangørenes innflytelse i politiske prosesser, øke synligheten i kulturlivet og bidra til økt kompetansebygging.

 

