Kulturfeltet med opprop mot oljeleting

Daglig leder i Norske Kulturarrangører (NKA), Siri Haugan Holden. Sist helg vedtok NKAs medlemmer å signere oppropet mot oljeleting. (Foto: Jane Lool)
Klima- og naturkrisen er en trussel mot kunstnernes og kulturfeltets livsvilkår i Norge og resten av verden, heter det i oppropet. NKA signerte i helgen: – Ved å ta aktiv stilling i kritiske problemstillinger som dette, kan vi også bidra til å styrke kunstens posisjon i samfunnet – både nå og i fremtiden.
Forslaget om at Norske Kulturarrangører (NKA) skulle stille seg bak oppropet mot oljeleting kom fra medlemmene Øyafestivalen, Vinjerock og Riddu Riđđu Festivála.
På landsmøtet til NKA i Fredrikstad lørdag 28. oktober vedtok medlemmene at de stiller seg bak kunst- og kulturarbeidernes opprop mot oljeleting. Se oppropet i sin helhet lenger ned på siden.
Fra før er oppropet signert av Aksjonsgruppen Forfattere mot oljeleting, Architects Climate Action Network Norway, Bildende Kunstneres Forening i Hordaland, Concerned Artists Norway, CREO, Dramatikerforbundet, Klimakultur, NOPA, Norske Billedkunstnere, Norske filmregissører, Spillerommet, Stopp oljesponsing av norsk kulturliv og Unge Kunstneres Samfund.
– NKA skal være en spydspiss innen bærekraft og grønn omstilling, og har tatt på seg oppgaven å øke farten i det grønne skiftet for kulturfeltet. Nå har medlemmene også gitt tydelig beskjed om nødvendigheten av å stoppe letingen etter mer gass og olje, sier daglig leder i NKA, Siri Haugan Holden.
I en uttalelse fra NKAs landsmøte skriver de at «Kunst, musikk og kultur har alltid hatt tradisjon for å ta del i diskusjoner om etiske verdier og viktige diskusjoner i en kompleks samtid. Ved å ta aktiv stilling i kritiske problemstillinger som dette, kan vi også bidra til å styrke kunstens posisjon i samfunnet – både nå og i fremtiden.»
Den internasjonale festivalen Oslo World finner sted denne uka i hovedstaden, og torsdag 2. november kl. 12.00-13.00 arrangerer de paneldebatten «We don’t talk about oil» på Melahuset (foregår på engelsk). Debatten er åpen for alle.
Panelet består av Julie Forchhammer (Klimakultur), Khalid Albaih (sudanesisk politisk satiretegner og menneskerettighetsaktivist), Calum Macintyre (Stopp Oljeletinga) og Silje Ask Lundberg (Oil Change International), og vil diskutere Norges forhold til olje, konsekvenser for kulturen og utfordringene i å diskutere et sensitivt tema som dette mens man samtidig mottar offentlig støtte.
Slik lyder oppropet fra kulturfeltet i sin helhet – les også mer på Norske Kulturarrangørers hjemmesider:
Opprop mot oljeleting
10. mai utlyste regjeringen 92 nye blokker for olje- og gassleting. Generalsekretæren i FN og direktøren i Det internasjonale energibyrået har gjort det krystallklart at den eneste måten å nå målene i Parisavtalen på, er ved å slutte å lete etter nye fossile ressurser og satse på fornybart. Utlysningen må derfor trekkes tilbake umiddelbart.
Bruk av fossile brensler er en hoveddriver for klimakrisen, og verden har allerede funnet mange ganger mer av disse enn vi kan bruke hvis vi skal innfri Parisavtalens mål om å begrense oppvarmingen til 1,5 eller 2 grader.
Å fortsette å lete er å overlate til våre barn å løse en utfordring som blir dramatisk vanskeligere for hvert år som går.
Menneskeskapte klimagassutslipp bidrar til våtere, villere og varmere vær. Forskerne er også enige om at de har bidratt til ekstreme hendelser som storflommer i Pakistan og Tyskland, massiv issmelting på isbreer og polene, ekstrem tørke i Sør- Europa og Afrika, dødelige hetebølger i Canada og India, og ukontrollerbare skogbranner i California, Sibir og Hellas. Havtemperaturene har dette året gjort et hopp som vil gi mer og farligere ekstremvær. Listen kunne vært mye lenger, og menneskeskapte utslipp har forverret hendelsene.
Ikke minst i den fattige delen av verden er de menneskelige lidelsene allerede verre enn mange orker å tenke på. Ressursknapphet fører til konflikt og krig, radikalisering og totalitære strømninger. Mennesker tvinges på flukt og møtes med umenneskelige kontrolltiltak på grensene til velstående stater som har tjent godt på fossiløkonomien.
Hver brann og flom, hvert varsel om tørke og matmangel, hver forskningsartikkel om mulige vippepunkter viser hvor viktig det er at verdenssamfunnet setter alt inn på å nå målene i Parisavtalen.
Men med politikken som føres av verdens oljeproduserende stater, virker dette mer og mer som en fjern drøm. Det letes etter mer på alle kontinenter, og Norge er ikke noe unntak. 10. mai sendte regjeringen ut en pressemelding med utlysningen av letelisenser i 92 nye blokker, i all hovedsak i Barentshavet.
Viktige deler av samfunnet tar nå avstand fra denne politikken. LO har delt seg i spørsmålet om nye konsesjonsrunder. Fagforbundet, som har over 400 000 medlemmer, skriver i sitt høringssvar av året: «Fagforbundet mener at å åpne for ny oljeleting som igjen medfører åpning av felt som vil produsere olje ut over 2050, ikke er forenelig med Norges internasjonale klimaforpliktelser.» Handel og Kontor og Norsk Tjenestemannslag mener nye utlysninger må droppes.
Vi som har underskrevet dette oppropet er filmskapere, kunstnere, dramatikere, komponister, tekstforfattere, musikere, arrangører, arkitekter og forfattere. I likhet med de nevnte fagorganisasjonene krever vi full stopp i letingen etter ny olje. Klima- og naturkrisen destabiliserer samfunn og økonomier allerede i dag, og vil gjøre det i eskalerende grad. Den er en trussel mot kunstnernes og kulturfeltets livsvilkår i Norge og resten av verden; den truer kulturminner, kulturarv og urfolk.
Debatten om hvorvidt norsk olje og gass er renere enn annen olje og gass, er et feilspor. Drivhusgassene i atmosfæren er allerede på et nivå langt over det det noen gang har vært gjennom menneskehetens historie. Det som trengs er ekstreme reduksjoner i utslipp, ikke nye petroleumsfelt.
Dette er i samsvar med det FNs klimapanel skrev i sin rapport som kom tidligere i år: «Mulighetsvinduet for å sikre en levelig og bærekraftig fremtid for alle er raskt i ferd med å lukke seg.»
Der Norge kan gjøre en virkelig forskjell, er ved å annonsere full stopp i letingen etter nye petroleumsfelt, slik Beyond Oil and Gas-alliansen, anført av Danmark og Costa Rica, har oppfordret oss til å gjøre. Når folkets verdier og holdninger endrer seg med økt kunnskap, vil politikken måtte komme etter. Med vår gigantiske oljeformue og teknologiske kapasitet må vi gå foran og vise evne og vilje til en rettferdig omstilling og store satsninger på fornybar energi og grønne arbeidsplasser.
Vi oppfordrer våre kollegaer til å ta stilling med oss. Vi krever: STOPP LETINGEN ETTER MER GASS OG OLJE!