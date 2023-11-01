Kulturfeltet med opprop mot oljeleting

Forslaget om at Norske Kulturarrangører (NKA) skulle stille seg bak oppropet mot oljeleting kom fra medlemmene Øyafestivalen, Vinjerock og Riddu Riđđu Festivála.

På landsmøtet til NKA i Fredrikstad lørdag 28. oktober vedtok medlemmene at de stiller seg bak kunst- og kulturarbeidernes opprop mot oljeleting. Se oppropet i sin helhet lenger ned på siden.

Fra før er oppropet signert av Aksjonsgruppen Forfattere mot oljeleting, Architects Climate Action Network Norway, Bildende Kunstneres Forening i Hordaland, Concerned Artists Norway, CREO, Dramatikerforbundet, Klimakultur, NOPA, Norske Billedkunstnere, Norske filmregissører, Spillerommet, Stopp oljesponsing av norsk kulturliv og Unge Kunstneres Samfund.

– NKA skal være en spydspiss innen bærekraft og grønn omstilling, og har tatt på seg oppgaven å øke farten i det grønne skiftet for kulturfeltet. Nå har medlemmene også gitt tydelig beskjed om nødvendigheten av å stoppe letingen etter mer gass og olje, sier daglig leder i NKA, Siri Haugan Holden.

I en uttalelse fra NKAs landsmøte skriver de at «Kunst, musikk og kultur har alltid hatt tradisjon for å ta del i diskusjoner om etiske verdier og viktige diskusjoner i en kompleks samtid. Ved å ta aktiv stilling i kritiske problemstillinger som dette, kan vi også bidra til å styrke kunstens posisjon i samfunnet – både nå og i fremtiden.»