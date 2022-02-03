Dansk-norsk musikksamarbeid kåret til Årets begivenhet av Danmarks Radios P2

Arrangementet MusicLab Copenhagen mottar fredag kveld Danmarks Radios P2-pris som årets begivenhet.

– Jeg er stolt over å kunne dele nyheten om at MusicLab Copenhagen får P2-prisen på fredag!, skrev Solveig Sørbø til Ballade-redaksjonen denne uka.

Sørbø er komponist, produsent og podkastvert, og var selv med på å opprette og utvikle konseptet MusicLab i 2017, sammen med forsker og musiker Alexander Jensenius. MusicLab er et konsept og innovasjonsprosjekt der studieobjektene er konserter arrangert på offentlige arenaer, og tilhører Universitetet i Oslos forskningssenter RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion og Universitetsbiblioteket.

– Arrangementet som mottar denne flotte utmerkelsen er et dansk-norsk samarbeid mellom Danish String Quartet, forsker Simon Høffding ved Syddansk Universitet og RITMO (UiO), forteller Sørbø.

«Det å spille og å lytte til musikk øker livskvaliteten vår. For å kunne analysere hvorfor det er slik er det en fordel å forstå hvordan kropp og sinn reagerer og samarbeider når profesjonelle musikere spiller,» skriver Danish String Quartet i egne omtaler av prosjektet (journalistens oversettelse).

– Under MusicLab med Danish String Quartet samlet vi inn fysiologiske data fra 160 publikummere mens kvartetten – også utstyrt med sensorer som målte deres fysiologiske og biomekaniske data – spilte musikk av blant annet Beethoven og Schnittke, forklarer Solveig Sørbø.

Over et dusin norske musikkforskere var involvert via RITMO, forteller Sørbø.

– Fokuset for eksperimentet var å undersøke publikums og musikeres opplevelse av å bli beveget og musikalsk absorbert, og psykologien og fysiologien som er på spill når vi er «sammen i musikken». Tilnærmingen var tverrfaglig og tok i bruk ulike metoder og teknologier, forklarer hun. Resultatene inngår i et forskningsprosjekt som omfatter psykologi, filosofi og flere andre fagområder, og alle data vil bli tilgjengeliggjort fortløpende slik at hvem som helst skal kunne forske.