MusicLab Copenhagen Danish String Quartet

Danish String Quartet under konserten i Musikhuset i København sist høst. "Det å spille og å lytte til musikk øker livskvaliteten vår. For å kunne analysere hvorfor det er slik er det en fordel å forstå hvordan kropp og sinn reagerer og samarbeider når profesjonelle musikere er i spillesituasjonen," sier kvartetten selv om prosjektet. De fire musikerne bærer briller og drakter med innebygde sensorer som måler fysiologiske og biomekaniske data.(Foto: Caroline Bittencourt)

Dansk-norsk musikksamarbeid kåret til Årets begivenhet av Danmarks Radios P2

03.02.2022
Guro Kleveland

Arrangementet MusicLab Copenhagen mottar fredag kveld Danmarks Radios P2-pris som årets begivenhet.

– Jeg er stolt over å kunne dele nyheten om at MusicLab Copenhagen får P2-prisen på fredag!, skrev Solveig Sørbø til Ballade-redaksjonen denne uka.

Sørbø er komponist, produsent og podkastvert, og var selv med på å opprette og utvikle konseptet MusicLab i 2017, sammen med forsker og musiker Alexander Jensenius. MusicLab er et konsept og innovasjonsprosjekt der studieobjektene er konserter arrangert på offentlige arenaer, og tilhører Universitetet i Oslos forskningssenter RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion og Universitetsbiblioteket.

– Arrangementet som mottar denne flotte utmerkelsen er et dansk-norsk samarbeid mellom Danish String Quartet, forsker Simon Høffding ved Syddansk Universitet og RITMO (UiO), forteller Sørbø.

Solveig Sørbø og Alexander Jensenius følger nøye med i arbeidet med MusicLab Copenhagen. (Foto: Universitetet i Oslo)

«Det å spille og å lytte til musikk øker livskvaliteten vår. For å kunne analysere hvorfor det er slik er det en fordel å forstå hvordan kropp og sinn reagerer og samarbeider når profesjonelle musikere spiller,» skriver Danish String Quartet i egne omtaler av prosjektet (journalistens oversettelse).

– Under MusicLab med Danish String Quartet samlet vi inn fysiologiske data fra 160 publikummere mens kvartetten – også utstyrt med sensorer som målte deres fysiologiske og biomekaniske data – spilte musikk av blant annet Beethoven og Schnittke, forklarer Solveig Sørbø.

Danish String Quartet og norske forskere i arbeid med MusicLab Copenhagen. (Foto: Universitetet i Oslo)

Over et dusin norske musikkforskere var involvert via RITMO, forteller Sørbø.
– Fokuset for eksperimentet var å undersøke publikums og musikeres opplevelse av å bli beveget og musikalsk absorbert, og psykologien og fysiologien som er på spill når vi er «sammen i musikken». Tilnærmingen var tverrfaglig og tok i bruk ulike metoder og teknologier, forklarer hun. Resultatene inngår i et forskningsprosjekt som omfatter psykologi, filosofi og flere andre fagområder, og alle data vil bli tilgjengeliggjort fortløpende slik at hvem som helst skal kunne forske.

Danish String Quartet under konserten i Musikhuset i København sist høst. Brillene musikerne har på seg sporer blikk og pupillenes reaksjon, mens draktene med reflekskuler muliggjør bevegelsessporing, forteller Solveig Sørbø. (Foto: Universitetet i Oslo)

Fredag 4. februar får altså prosjektet og arrangementet MusicLab Copenhagen selveste P2-prisen til Danmarks Radio. Og det er en begivenhet Solveig Sørbø er svulmende stolt av, forteller hun, i tillegg til at det er en stor anerkjennelse av et særegent konsept:
– Det er ganske spesielt at et arrangement som er like mye forskning som en klassisk konsert får en slik høythengende utmerkelse!

Her kan du også se opptak av «vitenskapskonserten» Danish String Quartet gjorde 26. oktober i fjor. Konserten var del av DSQ Festival, og fant sted i Musikhuset i København. Musikhuset er en ny konsertarena som selv får pris fra Danmarks Radio P2 fredag kveld, i klassen Årets initiativ:

