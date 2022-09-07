Siri Haugan Holden ansettes som ny daglig leder i Norske kulturarrangører.

Hun blir sjef for Norske Kulturarrangører

07.09.2022
- Red.

Fra Balansekunst til leder for 480 kulturrangører: Siri Haugan Holden er ny daglig leder i NKA.

Siri Haugan Holden er ansatt som ny daglig leder i Norske Kulturarrangører (NKA), skriver interesseorganisasjonen i en pressemelding. Haugan Holden kommer fra stillingen som daglig leder i Balansekunst, foreningen for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Hun tiltrer 1. januar 2023.

Haugan Holden har en master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og har bakgrunn fra den norske miljøbevegelsen.

– Jeg er veldig glad for tilliten og muligheten til å få være med på å videreutvikle Norske Kulturarrangørers bransjesamlende arbeid sammen med den dyktige gjengen i stab og styre. Langtidseffektene av koronapandemien, i kombinasjon med stor prisvekst og en urolig verdenssituasjon, gjør dette til en krevende tid for kulturarrangører. I møte med rammebetingelser i endring blir det viktig å holde fast på kunstens og kulturens egenart og samfunnsrolle, og jeg gleder meg til å være en aktiv medspiller for medlemmene i tiden som kommer. Tone Østerdal har gjort en formidabel innsats for både NKA og kulturfeltet i løpet av sin åremålsperiode, så det er med ærefrykt jeg tar på meg oppgaven, sier den nye NKA-lederen.

NKA skriver videre at de i dag representerer om lag 480 kulturrangører fra hele landet. Organisasjonen er kulturarrangørenes interesse- og kompetanseorganisasjon, og arbeider for at medlemmene skal ha gode rammebetingelser for sin drift.

Ved landsmøtet i NKA tidligere i år ble det vedtatt å endre navn fra Norske Konsertarrangører til Norske Kulturarrangører.

– Vi er svært glade for å ha ansatt Siri Haugan Holden, og vi gleder oss til å jobbe sammen for et utvidet og sterkere NKA fremover. Haugan Holden er svært dyktig, og hennes erfaring og bakgrunn er perfekt for å videreutvikle organisasjonen mot vår visjon om et bærekraftig arrangørfelt, sier styreleder i NKA, Trude Storheim.

NKASiri Haugan Holden

Dutty Dior på scenen foran publikum på Sentrum Scene i 2020.

Prisene stiger, men konsertsteder kvier seg for å sende regninga til publikum

Konserthøsten produseres med samme prisstigning som på korn, strøm og lønninger ellers i samfunnet. Noen spillesteder synes det er vanskelig...

Lena Ingwersen

Europeiske musikkbyer skal identifisere musikkens samfunnsrolle

Lanserer tenketank for musikkbyenes løsninger for nattelivet, for musikkens plass i klimatiltak, og for en mer inkluderende musikkbransje.

Tone Østerdal

Arrangørenes stemme: – Mangel på folk og stigende priser fortsetter ut året, er jeg redd

– Mange arrangører har ennå ikke fått krisestøtten sin, på grunn av seine klageinstanser. Og vi er jo på ingen måte...

Helga Pedersen

Kulturskolerådet: – Regjeringa vil mye godt for kulturskolen, men det skal ikke koste noe ekstra

Forventningene om styrket kommuneøkonomi ble ikke innfridd i stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur som ble lagt frem i dag.

Emma Hegermann i studio

Synger førtiåringenes dårlige samvittighet

– Hele min generasjon har egentlig svikta klimasaken. Cecilie Heramb i bandet Emma Hegermann synger ut frustrasjon på verdens miljødag.

The road is just a surface under Festspillene i Bergen

Hvorfor har de laget dette stykket til Festspillene i Bergen?

Balladepodden var ikke sikre etter urpremieren av Anja Garbarek og Jo Strømgren Kompanis The Road is just a surface.