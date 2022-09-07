Europeiske musikkbyer skal identifisere musikkens samfunnsrolle

Lanserer tenketank for musikkbyenes løsninger for nattelivet, for musikkens plass i klimatiltak, og for en mer inkluderende musikkbransje.

Berlin er med, og Nordens «nummer-to-byer» Århus, Gøteborg og Bergen er med: I samarbeidet som skal finne beste løsninger for å se musikken som drivkraft og rolle i lokal politikk og planlegging. European Music Policy Exchange (EMPE) lanserer i dag tenketanken som skal lede fram til ei håndbok. I den skal Music Cities Network presentere strategier for å se musikk som hjertet i lokalsamfunn.

– Hva kreves for å skape bærekraftig endring i de raskt skiftende og utfordrende musikkbyene? Vi tror en helhetlig tilnærming og sammenkoblede tenkesett er nøklene til å sikre framtida i musikkbyer. Det sier Lena Ingwersen, DJ og daglig leder i bynettverket. De åtte møtene de planlegger har forskjellige temaer, som når de i januar tar for seg musikkens rolle i utelivs- og nattøkonomien. Musikkbransjen igjennom pandemien og er også del av diskusjonene. Første møte finner sted i Hamburg, parallelt med musikkbransjetreffet Reeperbahn, 21. september, og handler om mangfold og inkludering.

Center for Music Ecosystems (CME) er del av samarbeidet:

– Det er viktig å koble musikk eksplisitt til de mest presserende utfordringene vi møter i byene og stedene våre. Hvordan musikk kan støtte klimatiltak eller ta i mot innvandrere er like viktig som hvordan bygge en robust musikkbransje som er rettferdig og åpen. Vi tror byer sitter med makten til å skape bedre rammeverk, og vi ser fram til videre arbeid med musikkbynettverket, partnere og byene for å få dette til å skje. Det sier grunnleggeren av CME, Shain Shapiro, i en pressemelding.

Eidsvåg: – På høy tid med byfokus

En som har vært aktiv i debattene om nattelivet i Norges eneste storby, navnlig Oslo, er Einar Idsøe Eidsvåg. Han er prosjektleder i Music Norway, og har engasjert seg i bytematikk også som klubb-deleier og DJ.

– Som et meget kulturengasjert medmenneske, så ser jeg dette nettverket eller tenketanken som et meget bra europeisk initiativ. Det er på høy tid at dette blir sett mer nøye på. Vi ser stadig vekk at kultursteder høyner verdien til et nabolag, for så at naboer klager når nettopp kulturen var en grunn til at de flytta dit. Se på Dama Di i Bodør akkurat nå, som mest sannsynlig får leiligheter rett ved seg, og tipper de da må stenge etter hvert. Jeg håper netterket også vil se på åpningstider – det er fortsatt altfor mange mennesker som må hjem på samme tid, og det oppstår tumulter.

I 2017 deltok han i en paneldebatt som fikk fram konfliktene mellom Oslo by og klubbmiljøene – opptakten var blant annet et innlegg fra Idsøe Eidsvåg der han skrev på Ballade.no at:

– Det ligger et uutnyttet potensial i å se på nattelivet som en seriøs næringsaktør. Dette forstår ikke de som styrer byen.

I 2021 mener han at det ville vært interessert å analysere de ti konsertene Karpe nettopp har hatt i Spektrum.

– Hvor mange overnattinger førte det til, ekstra restaurantbesøk, med mer; det må jo være enorme inntekter for mange i Oslo, mener Idsøe Eidsvåg.

Music Cities Network beskriver videre i pressemeldinga at:

«EMPE is the first thinktank to integrate and enhance the role that music plays across EU city priorities, covering jobs and skills; education; climate action; infrastructure; tourism; the night time economy; diversity and inclusion and strategic planning. Through a series of 8 themed roundtables between September 2022 and April 2023 – in partnership with Reeperbahn Festival, Eurosonic Noorderslag and a host of specialists and supporting partners – a number of best practices will be developed between European cities and international experts. The findings will inform the publication of the first European Music Cities Policy Handbook to offer solutions, best practices and frameworks to incorporate music into the heart of local policy.

EMPE is the first think tank to integrate and enhance the role that music plays across EU city priorities, covering jobs and skills; education; climate action; infrastructure; tourism; the night time economy; diversity and inclusion and strategic planning.»