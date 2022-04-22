NKA 40 år: Norske Konsertarrangører blir til Norske Kulturarrangører

I dag stemmer Norske Konsertarrangører over om de skal utvide og ønske alle typer kulturarrangører velkommen. En naturlig utvikling etter å ha snakka «alles sak» i pandemien, mener styret. Så er det 40-årsfest.

(Saken er oppdatert fredag 22. april kl. 17.20)

Forslaget til vedtektsendring ble vedtatt av landsmøtet, og dermed ble det fredag ettermiddag klart at Norske Konsertarrangører utvider og blir interesseorganisasjonen Norske Kulturarrangører.

Slik forklarte Tone Østerdal bakgrunnen for endringene i NKA før vedtaket:

– Vi hadde allerede medlemsvekst før pandemien. Og med en viss sannhet kan vi si at vi faktisk allerede er kulturarrangørenes interesseorganisasjon, i og med at flere av medlemmene våre driver med veldig mange andre arrangement enn kun konserter. Det sier daglig leder i organisasjonen som i dag kanskje skifter navn, Tone Østerdal.

Biblioteker velkomne

– Dessuten, i dag stopper medlemskriteriene våre at flere kan bli med. Det oppleves også ganske kunstig å måtte si til noen at «dere må gjerne være medlemmer, men det er bare konsertdelen deres vi kan jobbe med». Eller å måtte sortere mellom lokalbibliotekavdelinger som har konserter eller ikke, når alle har drøssevis med kulturarrangementer, og et ønske om og behov for å bli med i arrangørfelleskapet.

Dermed blir også utvidelsen fra kun «konsertarrangører» til «kulturarrangører» naturlig, slik Østerdal og styret i Norske Konsertarrangører i dag foreslår.

Ballade.no snakker med Østerdal på vei inn i landsmøtesalen. Der skal medlemmene, de små klubbene og helt opp til de store festivalene, i dag stemme over utvidelsen av organisasjonen hun har vært talsperson for siden 2018. Som for tre år sida fikk pandemien i fanget, og påfølgende krise for kulturlivet:

– Vi ble jo et symbol på førstelinja – og de som ble ramma først med beskjed om å stenge dørene. Da hadde det vært kunstig for meg å bare snakke om egne medlemmer. Så har vi tatt sakene suksessivt etter som de dukka opp i pandemien, og det med hell, vil jeg si, så det var ganske naturlig at vi snakka om en sak som var større enn bare medlemmenes ve og vel.

– Endringene som jeg håper medlemmene stemmer ja til i dag svarer på en organisk vekst. De fleste jeg har snakka med mener at dette gir mening, men det finnes også skepsis til om det gjør det vanskeligere å drive interessepolitikk på vegne av dem. Om det vannes ut, oppsummerer hun.

Vekst, men ikke kapre land fra andre

– Vi har en naturlig avgrensning mot dem som finner sin organisasjon i Norsk teater- og orkesterforening eller Sponsor- og eventforeningen, eller i Norske kulturhus. Så en ekspansjonsstrategi er det ikke, opp mot andres medlemmer, sier Østerdal.

Norske Konsertarrangører het først Norsk Rockeforbund. Så forsvant e-en, og de ble Norsk Rockforbund.

– Hvis du skal trekke ut den viktigste lærdommen om rollen dere har hatt, hva vil det være?

– Vi har alltid vært på arrangørenes lag, og viste spesielt gjennom de siste to årene at vi står på medlemmenes side, og står på dag og natt for dem. Men vi har også utviklet og profesjonalisert oss som organisasjon, i takt med bransjen.

Om Norske Konsertarrangører blir til Norske kulturarrangører blir klart fredag ettermiddag.

– Endringene følges av strategien om å være en spydspiss i bærekraft. Vi skal jo deale med flere kriser, også etter pandemien. Å øke farten i det grønne skiftet, både for og med kulturfeltet, blir viktigst, tror Østerdal. Uansett utfall under landsmøtet blir det på lørdag jubileumsfest for organisasjonen som starta for 40 år sida.