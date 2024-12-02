Ny milepæl for Ballade video: Vi feirer 250 utgaver!

Vi titter litt i bakspeilet, men ser først og fremst fremover.

– MEN LAGES DET NOK musikkvideoer i Norge, da?

Det sa redaktør Guro Kleveland til meg, mens hun la hodet litt på skakke. Vi satt på Teddy’s Softbar i sentrum av Oslo, en formiddag tidlig i 2019.

Jeg visste ikke egentlig svaret, jeg heller. Men jeg bestemte meg for å bløffe litt, og sa: – Ja, jeg har inntrykk av at det kommer ganske mye.

Snart seks år senere har vi publisert utgave nummer 250. Ikke sjelden med opp til ti nye norske videoer hver uke.



ERLEND ROPSTAD: Natta som er over nå

Alltid positive Guro endte opp med å gi grønt lys for den nye spalten. Vi fikk prøve noen ganger, og deretter evaluere responsen fra leserne og bransjen. Den første utgaven av Ballade video sto på trykk 1. februar 2019.

Den aller første videoen vi viste var «Natta som er over nå» med Erlend Ropstad, som du kan se over her. Ropstad var da aktuell med albumet Brenn siste brevet. De andre artistene var Tove Bøygaard, The Dogs, Dangerface og Aurora.

Senere vokste både spalten og tekstene i omfang. I dag inneholder hver video-omtale gjerne et mini-intervju med artistene – og innimellom også med regissørene.



ANORAKK: Adrenaline

Alt i juni 2021 passerte vi 100 utgaver. Vi la alltid ut på fredager, ut fra en tanke om at folk ville ha litt ekstra tid til fordyping i helgene. Senere har dette blitt formulert til et slags motto for spalten vår: Fredag er Ballade video.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Stort sett legger vi ut enkeltstående videoer, ofte i forbindelse med nye norske plater som kommer. Vi tror at dette er en fin måte å følge litt med i hva som rører seg av musikk her hjemme.

Men vi har også servert historiske dokumentarer, live-opptak og hele konsertfilmer, samt mer eksperimentelle formater. Vi har dekket det aller meste av sjangre, fra jazz og samtidsmusikk til folkemusikk og svartbrent metal.



SPIRA: Den mest ensomme dagen



Vi har ikke fintelt, men antall musikkvideoer på Ballade begynner nok raskt å nærme seg 2000. Vi tilbyr landets største samling av samtidige musikkvideoer, som du alltid finner i det store arkivet vårt.

Bak disse par tusen videoene ligger det utallige arbeidstimer, drømmer og kunstneriske valg. Vi liker å tro at disse kortfilmene gir et bilde av musikk-Norge i vår tid. Og kanskje sier litt om hvordan det norske samfunnet endrer seg også.

Samtidig er denne basen, med sitt store mangfold av kunst og underholdning, nokså skjørt forankret, siden alt materialet ligger hos eksterne tjenester. Vi håper å finne en måte vi kan sikre og holde materialet samlet på.



VAARIN: Bitter Taste of Goodbye

Vi må takke alle musikere, plateselskaper og filmmakere for følget så langt. Og ikke minst våre lesere, som gir oss mange fine tilbakemeldinger og ukentlig deler på sosiale medier.

Det har også blitt noen svært hyggelige samarbeid underveis. Både i 2023 og 2024 har vi vært representert på HIMF – Halden internasjonale musikkfilmfestival.

Sist søndag gikk også startskuddet for det som ser ut til å bli et fast månedlig samarbeid med utestedet og konsertstedet Parkteatret på Grünerløkka i Oslo.

Hit kom både artister, filmfolk, plateselskap og managements, samt faste lesere og generelt film- og musikkinteresserte. På sikt håper vi også å presentere filmskapere og fotografer – og kanskje også litt levende musikk.



MÖRMAID: Wet Summer

Dette skal ikke bli for langt. Men vi gleder oss over jubileet, og håper at det inspirerer folk til å sjekke litt bakover i arkivet vårt, som vi her har valgt ut noen smakebiter fra. Og så tar vi som alltid gjerne imot tips og innspill.

Vi velger å slutte på en litt bittersøt note – gjennom å minnes en musiker som gikk ut av tiden for kort tid siden. Det var Backstreet Girls-vokalist Bjørn Müller, som døde 64 år gammel. Vi ser ham her i en av hovedrollene i «Island Bliss», en musikkvideo med Torgeir Waldemar.



TORGEIR WALDEMAR: Island Bliss

Vi snakkes, sees og høres. Og husk: Fredag er Ballade video.