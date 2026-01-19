Årets verk 2026 løfter frem tre verk med særskilte kunstneriske kvaliteter.

Nå kan du foreslå Årets verk 2026

19.01.2026
- Red.

Har du hørt et verk som fortjener større oppmerksomhet? Nå kan du foreslå kandidater til Årets verk 2026 hos Norsk Komponistforening.

Norsk Komponistforening åpner nå for innsending av forslag til prisen Årets verk 2026. Hvert år deler foreningen ut tre likeverdige priser til verk som utmerker seg med særlige kunstneriske kvaliteter.

Det kan foreslås verk av komponister som arbeider med lyd og musikk som kunstform, og som er urfremført eller gjort offentlig tilgjengelig i løpet av 2024 eller 2025. Både komponister, utøvere, arrangører, bestillere og publikum kan sende inn forslag.

Ordningen er åpen for alle, og det er ingen begrensning på hvem som kan foreslås, utover at komponisten må være medlem av TONO.

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Norsk Komponistforening, NOPA og Musikkforleggerne  er medlemmer i Foreningen Ballade.

