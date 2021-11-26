Ballade video LXVII: Apollon reiser

Bli med på å feire inngangen til desember med musikkvideoene til Vor Suplicas, August Kann, Vilde Tuv, Sleepyard, Ane Brun, Stockhaus, Nylenda, This Daze, Nix & the Nothings, Adventure og Airbag.

Velkommen til den 117. utgaven av Ballade video – som i dag gir deg mer enn en time med musikk og levende bilder.

Vi skriver 26. november, noe som betyr at det er under en måned til julaften. Det markerer vi med vår premiere på «Med glade rop» fra folkemusikk-kvartetten Vor Suplicas. Denne flotte animasjonsfilmen er nok en gang lagd med stor tålmodighet av Mette Vårdal i KulFILM.

Vor Suplicas er et prosjekt med et klart engasjement for klima og miljøsaken. «Med glade rop» står nok på egne ben som en julesang, men kan også leses som et ønske om å ta bedre vare på kloden vår og hverandre.

Juletiden er ellers en tid for forventning – og bare venting. Og langtfra all venting er like hyggelig. I dag er det store køer hos vinyltrykkeriene rundt om i Europa. På sitt verste kan det medføre opp til et års venting på nye leveringer. Det forteller gruppen Sleepyard oss litt om.

Sleepyard er for øvrig knyttet til Apollon Records i Bergen. Hele fire av denne ukens videoer er fra dette driftige plateselskapet, som også har et betydelig publikum utenlands. Norsk musikk klarer å komme seg ut – og blir stadig omtalt og rost ute i verden.

VOR SUPLICAS: Med glade rop

Teksten til «Med glade rop» er fra 1700-tallet, og er skrevet av husmannen Østen Kjørren fra Heidal i Gudbrandsdalen. Her er det ingen mild lykke med glade barn og varm familiehygge, men et inderlig håp om å bli fri fra all verdens pinsler og nød.

– Med melodi fra 1500-tallet av Martin Luther, og en tydelig inspirasjon fra folkemusikken, trekker «Med glade rop» linjer langt bakover i tid. sier Vegar Vårdal, som også står bak strykerarrangementet.

– Likevel opplever vi at det har relevans i dag. Å se bakover kan gi oss innsikt om egne liv og valg – det finnes en samhørighet på tvers av århundrene.

Hver sang i Vor Suplicas-prosjektet forteller sin egen lille historie, som de medvirkende håper skal bidra til refleksjon og ettertanke. I kvartetten møter vi disse musikerne: Mari Midtli (sang), Oddrun Lilja Jonsdottir (el-gitar), Bjørn Kåre Odde (fele) og Vegar Vårdal (fele).

– Filmen som følger musikken tar utgangspunkt i Maris nesten barnlig naive sang, og er en stop motion dukkefilm, sier videomaker Mette Vårdal. –Tre barn i vinterlandskap har rollene både som gjetergutten og de tre vise menn. De mottar gledesbudskapet, og tenner lykter for bedre tider.

– Landskapet er inspirert av vinterlandskapet i Jotunheimen ved Gjende. Dukkene er iført klær inspirert av ulike urfolks drakter. Vi har brukt naturmaterialer, og har lagt vekt på å lage en film med så lite klima-avtrykk som mulig.

Det kommende albumet til Vor Suplicas vil slippes på folkemusikk-selskapet Ta:lik til neste år. Det ser vi frem imot.

AUGUST KANN: Who Do Voodoo Like You Do

August Kann slapp nylig sitt andre album, kalt This is the Sound. Han har også lagd musikkvideoer til tre av låtene på utgivelsen. «Who Do Voodoo Like You Do» ble sluppet alt i fjor, og kan sees i dag hos Ballade video. De andre videoene kommer vi sikkert tilbake til.

August Kann har gått på Toneheim Folkehøgskole, og har også studert ved Norges musikkhøgskole og jazz-linja for utøvende musikk ved Universitet i Stavanger. Han hadde slippkonsert for This is the Sound på Salt i Oslo den 18. november.

August Kann er en sanger og låtskriver fra Langhus, og slapp i 2019 debutalbumet How Did All These People Get Into My Room. På det nye albumet på MTG Music finner vi altså blant annet «Who Do Voodoo Like You Do», som opprinnelig ble sluppet som single i forbindelse med det amerikanske valget i 2020.

Sammen med Henrik Nordahl og Adrian Axel lagde Kann en musikkvideo til sangen. Videoen fikk mye oppmerksomhet, og vant gull i Åpen klasse under Visueltprisen 2020.

I et intervju med NPS Music har August Kann ellers sagt følgende om musikken sin:

– Det er ingenting unikt med mitt musikalske univers. Jeg gjør bare det som uendelig mange låtskrivere har gjort før meg; skriver sanger om livet mitt og menneskene rundt meg, men det er jo sannsynligvis verdens første musikalske univers som handler om mitt liv, da. Så det er jo litt unikt.

VILDE TUV: Tenk at det fins

Musikkvideoen til «Tenk at det fins» hadde premiere sist søndag, den 21. november. Dette er den tredje videoen fra Melting Songs, Vilde Tuvs godt mottatte album som kom ut før sommeren. Som tidligere annonsert skal alle videoene på platen få sin egen musikkvideo.

Samtidsmusikkbloggen I Care If You Listen har tidligere beskrevet «Tenk at det fins» som «en rå og direkte melodisk tilstedeværelse». Musikkvideoen til låten er laget av kunstnerne Veronica Bruce og Maria Hilde. Førstnevnte med bakgrunn innen performance, dans og videokunst, samt kunstutdannelse fra Central Saint Marins i London og New School i Los Angeles.

Hilde driver skatemerket Sensesse, et konsept som jobber for å lage plass til jenter i skate- og snowboardmiljøet. Hun har tidligere laget musikkvideoer for King Skurk One og Unge Ferrari, og gjort arbeider for scener som NADA Miami og Black Box i Oslo.

Sammen har de laget det som omtales en sanselig, gåtefull og vakker tolkning av «Tenk at det fins». Filmen er skapt og klippet i samarbeid mellom Bruce og Hilde, mens Bruce også opptrer i videoen. Filmen ble skapt som en respons på låten, og vist allerede i sommer under en utstilling på Dance Lawyer i NYC, kuratert av Isabel Legate.

Vi kommer tilbake til Vilde Tuv. På hjemmesiden www.vildetuv.com/cinema/ finner du også ferske og flotte videoer til «Little Crack» og «Melting Song».

SLEEPYARD: Slow Surf Into Paradise

«Slow Surf Into Paradise» er et samarbeid mellom Sleepyard fra Hafrsfjord og den skotske gruppen The NoMen. Ideen var å lage en krautrock-låt, en stilart som begge grupper har hentet mye inspirasjon fra.

Vokalist på låten er amerikanske Katje Janisch, som fremfører noen hekse-chants under lydbildet.

Låten starter passende nok med Sivilforsvarets alarm.

– Det er alltid kjekt å vende tilbake til krautrock-røttene våre, sier Oliver Kersbergen i Sleepyard til oss.

– Vi venter ellers på at vårt nye album Head Values skal bli utgitt på Apollon Records. I disse dager er det som kjent stor kø på trykkeriene. Det er litt bittersøtt etter å ha jobbet fire år med platen. Til gjengjeld er det veldig godt å kunne utgi noe digitalt i mellomtiden, da.

Videoen til «Slow Surf Into Paradise» er laget av Chris O, en trofast samarbeidspartner for nordmennene. Låten slippes av den engelske labelen Shambotic Records, og finnes også på den digitale samleplaten Mercury Tourist.

ANE BRUN: Nærmere

– «Nærmere» er min norske oversettelse av «Closer» fra 2020. Det er den tredje låten fra det kommende norske albumet Nærmere. Låten handler om den der gamle klisjeen om at motgang gjør deg sterkere, at når du går gjennom noe utfordrende så kan du komme nærmere deg selv på forskjellige måter.

Det fortalte Ane Brun nylig til Musikknyheter.no, som hadde premiere på låten og videoen sist fredag. Hun ble bedt om å oversette sine egne låter for oppsetningen «Virvelvind» med Teatret Vårt i Molde. Oppdraget omfattet 20 av hennes låter på engelsk, noe som igjen inspirerte henne til å spille inn noen av disse nye norske versjonene.

På Nærmere bruker Ane Brun sin egen Moldedialekt. Vi tar også med at hun i løpet av året har mottatt flere priser i Sverige, der hun nå i november ble utnevnt til både Årets tekstforfatter og Årets låtskriver under den årlige prisutdelingen til Musikförläggarna.

Videoen til «Nærmere», som blander dokumentariske og rent musikalske elementer, er regissert og filmet av Janne Lindgren. Selv står Ane Brun som vanlig for sang, tekst og musikk, med lydmessige bidrag av Martin Hederos og Anton Sundell. De tre har også produsert sangen.

STOCKHAUS: Som eg vil

Det er alltid like hyggelig når Kristian Stockhaus er tilbake. Som her med låten «Som eg vil», som er hentet fra hans niende solo-album Opp og frem.

Det nye albumet beskrives som en reise fra melankoli til ekstase, der sangen «Som eg vil» er vendepunktet for vår protagonist.

– Låten er av den selvmotiverende typen og refererer til GES’ «När vi gräver guld i U.S.A», Sveriges offisielle fotballsang i 1995, forteller Stockhaus til Ballade video.

– Dette var den første låten som ble skrevet til platen – og så komponerte jeg låter rundt tematikken.

– Videoen er filmet på Landmark under årets Vill Vill Vest-festival, der jeg fremførte albumet i sin helhet. Det er Synne Sofi Bårdsdatter Bønes som har regi og klipp på filmen, hun er også andre halvdel av mitt andre prosjekt Lekende Lett. Vi slapp forresten en ny singel 19. november, med tittelen «Late som».

– Veldig bra! Og hva er planene videre for Stockhaus?

– Fremover skal jeg fortsette å spre gospelen om Opp og frem, og gi ut en ny solo-plate, gjerne i 2022.

NYLENDA: Without and Still Within (live)

For et fint band Nylenda fra Stavanger er i ferd med å bli. Det beviser de på nytt med denne live-videoen, oppfølgeren til den smått fantastiske videoen fra barnemuseet i hjembyen.

– Denne videoen er et flerkamera-opptak av «Without and Still Within» fra slippkonserten vi gjorde på Tou den 23. oktober, forteller trioen til oss.

– I oktober spilte vi tre konserter i forbindelse med utgivelsen av vårt debutalbum «Medicating a Prophet». Vi hadde bestemt oss for at vi skulle gå all-in på disse konsertene. Det førte til at vi endte opp med å kjøre lastebil fra Stavanger-Bergen-Oslo-Stavanger med blant annet et 2,15 x 2,15 meter stort speil på 100 kg i lasterommet, samt et budsjett som fortalte oss at vi nå var et stykke unna «jam econo». Og med kun en muntlig privat låneavtale som sikkerhetsnett, dersom det hele skulle ende i en sviende økonomisk smell.

– Der og da føltes det som at vi befant oss på en knivsegg mellom fiasko og suksess. Det viste seg å være et godt, eller la oss heller si «inspirerende», sted å være, kommenterer Sigbjørn Håland.

– Det hører med til historien at vi i etterkant av konsertene ble opplyst om at to av konsertene hadde fått tilskudd fra stimuleringsordningen, Vi endte dermed på beina også rent økonomisk.

Nylenda består av Øivind Hatleskog (vokal, orgel, synth), samt de to brødrene John Håland (bass, vokal) og Sigbjørn Håland (analog synth, trommemaskin, gitar). Her har de også med seg Børge Fjordheim på trommer, Birk Nygaard på lys og Johan Kristian Berntsen på lyd.

Opptaket er gjort av Frank Østebø, og mikset av Steven Grant Bishop. Kristoffer Joner har filmet, mens Øivind Hatleskog har stått for klipp.

THIS DAZE: Skiptracing

Trondheimsbandet This Daze består av Erlend Eggan (vokal og gitar), Hallvard Løberg Näsvall (trommer), Martin Jøraandstad Ringerud (bass) og Martin Engelien (gitar). De debuterte som oppvarmingsband for Honningbarna i november 2019, bare tre uker etter at de begynte å spille sammen.

Men medlemmene kjente også hverandre fra Trøndertun folkehøgskole, der de hadde gått året før. De var dessuten på forsiden av Musikkmagasinet til Klassekampen i januar 2020, i forbindelse med at de spilte på Trondheim Calling. Da beskrev de seg selv slik: – Utgangspunktet for bandet er å lage låter med høyt energinivå og upolert lydbilde. Vi vil ikke bli polert.

This Daze har så langt fem låter ute på digitale plattformer, der «Skiptracing» er den nyeste. Videoen til sangen hadde premiere på Clashmusic.com for to uker siden, der de beskrev temaet for sangen:

– «Skiptracing» handler om skjæringspunktet mellom å finne seg selv og finne sin plass i andre, i den evige kampen mellom interne og eksterne krefter.

Låten er ute via Listen Loud Records/AWAL. Den er produsert av Matias Tellez, og mastret av Jørgen Trææn i Duper Studio. Videoen er regissert av Laura Dodson.

NIX & THE NOTHINGS: Why

Mer fengende og energisk rock! Dette er den første singelen fra Nix & The Nothings’ debutalbum Here Goes Nothing.

Nix & The Nothings er ute på Apollon Records i Bergen, som er godt fornøyde med plateåret som vi nå nærmer oss slutten på.

– Året har vært meget bra, med masse flotte utgivelser og solid vekst fra 2020 – som var vårt desidert beste år til da. Det kunne vært enda bedre om det ikke ble bråstopp i vinyl-leveringen før jul. Mange planlagte utgivelser kommer først til våren, sier Apollon-sjef Robin Mortensen til oss.

Om den freske signeringen til Apollon Records forteller han:

– Nix & The Nothings er et helt nytt band fra Bergen som spiller god gammel garasjerock. De består av medlemmer fra Romskip og Howlin’ Sun: Nicolai Hervik Olsen, Andri Szarvas, Julia Flo Galaasen, Daniel Rognes og Torgrim Kvestad Nåmdal.

Christer Steffensen står for foto og regi på den actionfylte videoen til «Why», mens Sivert Kalvø Harang har vært produsent og AD. Begge står også bak manus, sammen med Nicolai Hervik Olsen. I rollene i den actionfylte videoen finner vi Elisabeth Grøtte Kolstad, Gunnar Revheim og Catharina Teigland, i tillegg til bandet selv.

Videoen skal for øvrig være basert på en drøm av Sivert Kalvø Harang.

ADVENTURE: Hell’s Belle

Vi fortsetter vår vesle Apollon-spesial, og spør Robin Mortensen hva han ser i krystallkulen for 2022.

– Vi satser vår vane tro på nærmest alle sjangre innen rocken – og da helst norske band. Vi har en egen prog-label, så progrocken er et viktig fokus. Det er også re-utgivelser av gamle klassikere, samt å utvikle nye artister. Det siste er kanskje den mest spennende delen av å drive selskap.

– Vi selger nok 70 prosent av platene våre utenfor Norge. Det er mye samme ståa på vårt søsterselskap Karisma. Men der er vi litt hardere i kantene, med enda mer fokus på metal (Dark Essence) og prog (Karisma). Her går vel minst 80 prosent til utlandet.

Enda en ny og ambisiøs signering på Apollon er Adventure.

– Adventure er et såkalt symfonisk progrock-band fra Trondheim. De har relativt lang fartstid, og startet i 1996. Deres nye album er en konseptplate bygget på en av Amerikas verste massemordere: den Selbu-fødte Belle Gunness.

Adventure består av Kjell Myran (hovedvokal), Elen Cath Hopen (vokal),Terje Craig (bass, vokal), Terje Flessen (gitarer), Odd Roar Bakken (keyboards) og Alf Helge Lund (trommer). «Hell’s Belle» er hentet fra det kommende albumet Tales Of Belle, Part 1: Across The Ocean. Videoen er ved Bernt Kulseth.

AIRBAG: A Day in the Studio / Unplugged in Oslo

Airbag er et av flaggskipene til Karisma Records, og anbefales gjerne til fans av Pink Floyd, Porcupine Tree og Marillion. Nå er de aktuelle med et akustisk live-album, som kommer både på CD, vinyl og DVD den 3. desember.

Etter suksessen med A Day at the Beach sommeren 2020, ønsket Airbag å vise frem sangene i en live-setting. På grunn av COVID 19-restriksjonene var en vanlig turné ikke mulig å gjennomføre. I stedet dro bandet til Subsonic Society Studio i Oslo, hvor de fremføre et akustisk sett tidlig på høsten i fjor. Som Airbag selv sier:

– 2020 var et vanskelig år for oss alle. Vi hadde planlagt å turnere og spille live for alle våre fans og venner, men slik ble det ikke. Likevel ønsket vi å gjøre noe spesielt som kunne opprettholde båndet til fanbasen vår, samtidig som vi ville takke for alles støtte. Så det ble en utfordring, men også en morsom og inspirerende opplevelse.

I tillegg til akustiske versjoner av tre sanger fra A Day at the Beach, og klassikerne «Colours» og «Sounds That I Hear», inkluderer denne utgivelsen også den tidligere uutgitte sangen «Come on In». Den 23 minutter lange videoen fra innspillingene er filmet og klippet av Eirik Stordrange.

Det er utgivelser som denne som gjør Robin Mortensen særlig optimistisk med tanke på det nye året.

– 2022 har vi enorme forventninger til. For Apollon sin del kommer det til å bli ganske så ellevilt.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, og gjerne merke e-posten Ballade video.

Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤