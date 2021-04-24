Følg vår sending om naturen (og verdens undergang) i musikken

Sammen med Maja S. K. Ratkje, Mette Vårdal, Hans Hulbækmo, og svensk-samiske Sofia Jannok leiter vi etter mennesket i naturen – i musikk fra flere århundrer. Live paneldebatt om to av vår tids viktigste temaer.

Hører vi verdens undergang og menneskets avhengighet av naturen annerledes i dag enn på 1700-tallet?

Lørdag sender Ballade i samarbeid med Riksscenen. Her kan du følge historiker Mette Vårdal, komponist Maja S. K. Ratkje, musiker Hans Hulbækmo og artist/aktivist Sofia Jannok i samtale om naturen i musikken:

Hør vår bønn: På 1700-tallet gikk husmannen og treskjæreren Østen Kjørren i Gudbrandsdalen og skreiv dikt. I 2021 får tekstene ny musikk, i en forestilling som har premiere på Riksscenen denne uka.

Tittelen «Vor suplicas» er hentet fra et vers skrevet av en sulten husmann med bønn om at «rug og malt, bygg, erter, salt, for billig pris kan blive.» Hvordan fordeler vi ressursene mellom oss? Hvordan tar vi vare på jorda vi lever av? Har vi lært noe på de 250 årene som er gått siden disse sangene ble skrevet?

Hva elementer er?

Det er all verdens krefter

jord, varme, vann og berg

som alt må sammen være

om alle ting skal bestå

Østen Kjørren (1722-1805) fra Heidal i Gudbrandsdalen skrev salmer gjennom hele sitt voksne liv, og samlet dem i en hjemmelaget liten bok. Salmene handlet om utenforskap, om å finne sin plass i samfunnet, om tapet av kona og bekymring for barna, om nattefrosten i 1772 som sendte folket ut i en vinter med sult og matmangel, og om storflommen i 1789 som tok 27 menneskeliv. Spørsmålene han lar tekstene manifestere er like aktuelle i dag som for 250 år siden: Hvordan tar vi vare på hverandre, hvordan reagerer vi når naturen er truet og når den truer oss?

– Østen Kjørren skreiv i ei tid da synet på naturen kunne være prega av Guds straff – for eksempel. I dag rår vitenskapen. Men da vi gikk i kirka for å spille de nye melodiene, var det kun et par dager etter raset i Gjerdrum. Jorda forsvinner under føttene dine! Noe er det samme.

Det sier historiker og produsent i forestillinga, Mette Vårdal fra produksjonsselskapet Kultivator. Hun møter samtidsmusiker Maja S. K. Ratkje, perkusjonist Hans Hulbækmo, aktivist og sanger Sofia Jannok (S/Sápmi) til panelsamtale etter forestillinga. Samtalen dreier seg om menneskenes forhold til naturen i musikken, og har tittelen Når verden går under: Folkemusikken i naturkatastrofenes tid. Samtalen ledes av Balladejournalist Siri Narverud Moen.

Konserten «Vor suplicas» består av nykomponert folkemusikk til Kjørrens tekster, og blir framført av Vegar Vårdal – feler, Mari Midtli – sang, og Oddrun Lilja – gitar.

Samtalen er et samarbeid mellom Riksscenen og Ballade, og skjer umiddelbart etter «Vor suplicas»-konserten lørdag 24. april kl. 21.10. Mer om den direktesendte konserten her

Panelet blir også til podkast i Ballades podkastserie, Ballade radio.