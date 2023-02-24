Ballade video: Trå forsiktig – og mat ikke fuglene

Vi påkaller våren med ODIN & Bjørn Berge, Sara Wolff, Marte Eberson, FLTY BRGR GRL, The Age of Colored Lizards, Sara Fjeldvær, Dangerface og Arv. Åtte videoer, hele seks av dem med premiere her i Ballade video.

Det fortsetter å komme gode norske musikkvideoer av alle slag. Det tror vi at vi har funnet noen eksempler på også denne uken, med hele seks premierer. Mange av dem er som vanlig fra akkurat utgitte eller snarlig kommende plater.

Vi har ellers nylig kommet tilbake fra HIMF – Halden Internasjonale Musikkfilmfestival. Det ble en fin og interessant opplevelse, der vi etter hvert nok også bringer videoen som ble laget til det lokale bandet Norma. Neste uke blir det også et ekstra blikk på den spennende audiovisuelle satsningen til Musikk i Innlandet.

Kort sagt: – God fornøyelse!

ODIN & BJØRN BERGE: Bullet Dance

Premiere!

Odin Staveland og Bjørn Berge slipper i dag et nytt album kalt Hoohahs And Cat Calls. Egentlig skulle Staveland bare være produsent for den kritikerroste gitaristen, men snart utviklet det hele seg til et fullt utviklet samarbeid.

De har tidligere spilt sammen i Vamp. Nå har også en av sangene fått en egen video, som vi i Ballade er glade for å ha premiere på. Videoen er skrevet, designet og regissert av Odin Staveland.

– «Bullet Dance» er ingen manns idé om en kosesang, sier opphavsmennene. – Teksten er inspirert av gamle cowboy-tegneserier som Lucky Luke, der den slemme fyren skyter på noens føtter for å dominere den andre personen.

– Vi snur situasjonen og lager en pistol ut av hendene våre som vi kan gjøre skytebevegelser med. Vi bruker et verktøy som symboliserer noe forferdelig og prøver å gjøre noe godt ut av det. Hvis du gjør bevegelsene riktig, kan du gjøre folk som trenger det glade ved å tvinge dem til å bevege seg eller danse.

– Det er i sin kjerne en sang om dominans forkledd som en trøstesang. Den betrakter en selvsentrert hovedperson som prøver å synge om noe for å løfte andre mennesker opp, men som ikke klarer å skjule sin egen personlighet fullstendig.

Hoohahs And Cat Calls beskrives som «en bluesplate fulle av fete hooks, dansbare melodier og sløye temaer supplert med dansemoves til video og scene». Utgivelsen er Odins første engelskspråklige arbeid, og slippes på TBC Records.

SARA WOLFF: Don’t Feed The Birds

Premiere!

Sara Wolff er opprinnelig fra Bergen. Hun har de siste syv årene vært bosatt i Liverpool, hvor hun har delt scene med internasjonale artister som Helado Negro, Fenne Lily og Peter Broderick.

«Don’t Feed The Birds» er den første singelen fra hennes neste EP “Magic Hour”, som blir sluppet på Small Matter Records i London. Låten beskrives som «en avant-garde, upbeat indie-folklåt som får en til å forestille seg en scene tilbake i tid – som et impresjonistisk maleri av en mor og datter som har piknik ved elvebredden».

– Jeg har tenkt mye på barndomsmagi – hvordan alt i verden er så forunderlig og magisk som barn – og hvordan vi hele tiden prøver å finne tilbake til dette som voksne, sier Sara Wolff.

Samtidig skjuler det seg kanskje også en fare under den idylliske overflaten. Som det heter i refrenget: Oh I told you many times / Yeah I told you so many times before.

– Jeg skriver over alt. Når jeg er ute og går, samler jeg notater og ord. Låtskriving er en måte å reflektere over mine egne opplevelser på, men mesteparten av tiden vil låtens mening bli avslørt underveis, selv for meg. Det er som at karakterene får sin egen fri vilje og begynner å bestemme selv hvor historien skal gå.

Det er to år siden hun debuterte med EP-en «When You Left The Room». I 2021 dro hun på sin første soloturné i Storbritannia – med en 4-spors kassettspiller på ukonvensjonelle spillesteder som biblioteker og museer.

Musikken hennes har blitt støttet av Arts Council England og Help Musicians UK. Hun har selv fremført og skrevet sangen, som hun også har co-produsert med Adam Rothschild. Den fine videoen er ved Anna Jane Houghton.

MARTE EBERSON: Blood On My Fingers

Premiere!

Blood on my fingers, but no damage done. Your heart was already gone.

Marte Eberson slapp en ny single sist fredag, 17. februar. Den skal vise en retning som vil være representativt for det kommende albumet.

Teksten i den nye låten fanger et sårt tema, et mørkt bakteppe for det ellers mer luftige og drømmende musikalske.

– Jeg har laget en låt og et lydbilde som skal beskrive den surrealistiske tilstanden man kommer inn i når man blir desperat. Der man mister fotfeste og kontakt med virkeligheten, og sjalusi og smerte tar over hele kroppen, forteller Eberson.

– Jeg prøver å beskrive det vondeste man kan oppleve; sorg over tapt kjærlighet. Den voldsomme smerten som vokser inni deg når du oppdager at den du vil ha, heller vil være sammen med en annen.

– Du har gravd og gravd for å finne hjertet, for så å ville gjemme det trygt hos deg – slik at dere kan vare for evig. Men hjertet er allerede borte, gitt bort til en annen.

Sangen skal være inspirert av regissør og kunstneren David Lynch, og måten han klarer å kombinere det vakre og det ubehagelige. Det er alltid et mål i det kunstneriske virket for Eberson; å skape noe som både føles vondt og godt.

Singelen er produsert av Marte Eberson og Jonas Kroon. Kroon har også mikset og mastret singelen ved Saga Studio. Musikkvideoen er laget av Kim Berg og Frank Aron Gårdsø, Simmcore har produsert den og Tri Dinh Le står bak sminke og kostyme.

– «Blood On My Fingers» er produksjonsmessig en liten hyllest til musikkvideoens glansdager, forteller filmskaperne. – Til MTV på midten av 80-tallet til begynnelsen av 90-tallet, da man benket seg foran tv-en og så på video etter video. Vi er seeren som leter etter kanalen for å se de siste musikkvideoene og snakke dem i stykker. Hylle dem. Det gritty og noe ufokuserte bildet er med på å illustrere det, som vi gjorde enda mer fremtredende ved å legge til linjer på bildet og en diffus logo i hjørnet.

FLTY BRGR GRL: Miserable

Premiere igjen!

FLTY BRGR GRL har vi presentert før i Ballade video. Nå er de her med «Miserable» fra det kommende albumet Happily Ever Never – en sang de beskriver som «en intens, sår og sinna låt om et kjærlighetsbrudd».

– Det å være sint er en vanlig og viktig del av å måtte gå gjennom et brudd, særlig når den andre ser ut til å ha kommet over det så fort. Jeg føler ofte at man ikke får lov til å være sint, at det nesten blir uglesett, forteller vokalist og bassist Beatrix.

– «Miserable» er også veldig energisk og litt sånn tøff i trynet. Vi viser langfingeren til alle ekser som gikk videre så altfor, altfor fort, legger gitarist Sarah til.

Happily Ever Never er spilt inn med produsent Marcus Anthony Calvert. Videoen til «Miserable» er filmet i et smash-rom i Oslo av regissør Vibeke Heide.

– Vi ville fange attityden i låta og følte at knusing av masse greier ville være passende. Vi er veldig glade for at vi fikk med oss Vibeke, som har en evne til å lage noe kult – selv av bare to folk som klikker inne på et lite, mørkt rom.

FLTY BRGR GRL liker band som Wet Leg, Hey Cowboy! og Mitski.

– Det er så mange talentfulle damer på indie-scenen nå, og vi digger lekenheten og holdningen til disse artistene. Det har på mange måter inspirert prosessen vår når vi har jobba med «Miserable» – og ikke minst med det kommende albumet vårt.

THE AGE OF COLORED LIZARDS: Why

The Age of Colored Lizards er et band fra Oslo som spiller indie-pop. Bandet ble startet i 2016 av Christian Dam (gitar, vokal). Andre musikere som har bidratt på bandets utgivelser er Cato Holmen (trommer), Chris Jacobsen (trommer), Håvard Berstad (trommer), Anders Bøe (bass), Kristian Flåten (bass) og Fredrik Ness Sevendal (bass).

Låta «Why» er hentet fra bandets første EP, «Another Day», som kom ut i 2017 via det lille Oslo-selskapet Sotron Records, som også har gitt ut musikk av Inga-Lill Farstad, Chris Jacobsen, Pale White Sun og Truly Awful Weather.

– Videoen er tatt opp på bandets ukentlige skogstur. Vi fant ut at «Why» var låta klippene passet best til da vi startet å redigere den, sier Christian Dam til Ballade video.

Det fjerde albumet til The Age of Colored Lizards er ventet i 2024.

– Planen var å slippe et nytt album i år, men etter tre album og like mange EP-er på 7 år, i tillegg til et 16-spors solo-album med Pale White Sun, så trenger hodet en pause.

– Jeg vil bruke 2023 på sjekke ut ny musikk, se mer film og lese, avslutter Christian Dam.

SARA FJELDVÆR: Tread Lightly

Og premiere igjen!

Også Sara Fjeldvær hadde vi nylig gleden av å presentere. Her er hun med enda en visualizer fra EP-en «Best Love» på Fjordgata Records. En visualizer kan beskrives som en litt forenklet video.

Og så kan det være riktig fint også, som når Sara Fjeldvær og Bjørn Ànte Røe har filmet på hjemøya Hitra i Trøndelag. Bjørn Ànte Røe er både regissør og fotograf. Sist presenterte vi «Don’t Come Around». Nå er det «Tread Lightly», balladen fra EP-en, som står for tur:

– Låta handler om å være sårbar etter å ha mistet noen. Jeg synger om den tvetydige følelsen av å endelig være fri, og skuffelsen over at det ikke er så fint som man kanskje skulle trodd.

Videoen er filmet på Helgebostadøya på Hitra, i ei myr tidlig om morgenen.

– Det er en tankefull låt, så jeg tenkte det var fint at jeg bare sitter og tenker. Som man gjør.

“Tread Lightly” er spilt inn i Nyhavna Studio i Trondheim. Sara Fjeldvær er stadig konsertaktuell, sammen med folk som Amund Storløkken Åse, Johannes Konstad Brevik, Alexander Riris og Øyvind Leite. Hun er også i gang med arbeidet med sitt andre album.

DANGERFACE: It Takes Guts To Be An Organ Donor

Norgespremiere!

«It Takes Guts To Be An Organ Donor» slippes i dag, og er den andre singelen fra Dangerface sitt kommende andrealbum Be Damned! Dangerface omtales som primal rock’n’roll fra Stavanger, med linjer til band som The Good The Bad and The Zugly, Gallows og Bronx.

I Dangerface finner vi Michael Myklebust (vokal), Jan Eirik Forland (gitar og koring), Christian Levik Monsen (gitar og koring), Mikael Christensen Moe (bass og koring) og Steinar Fattnes (trommer og koring).

Medlemmene i bandet sier selv om sangen:

– «It Takes Guts To Be An Organ Donor» er en åpenbar dad-joke, men passer til teksten i låta. Her får man gjensyn med bandets alter ego fra tidligere låter som «Wolves», samtidig som den er en fullverdig party-hymne.

– Knekk opp en kald en, bli med oss og syng: We Are The Rising Sons!

Det er Mikael Christensen Moe som har klippet sammen musikkvideoen. Albumet Be Damned! slippes 28. april på Fysisk Format.

ARV: Fury

Også denne sangen slippes på digitale plattformer i dag. Både musikk, tekst og video er ved Arv, og slippes på Vinter Recordings. Sangen er mikset av Andreas Westhagen, og mastret av Alan Douches.

Arv kaller selv musikken sin for Arctic Post-Metal. Bandet består av Frederik Hillestad (vokal), Jens Hovden Storaker (bass), Marius Bowitz (gitar), Christian Nordheim (gitar) og Bjarne Burger Olafsen (trommer). De har tidligere fartstid i band som Kollwitz, Jack Dalton og Day of the Jackalope.

«Furu» er hentet fra den kommende EP-en «Varmint», som får offisiell og fysisk utgivelse den 17. mars. Arv ble nylig omtalt på disharmoni.no, som kalte dem «et realt beist, kjent for sine sylskarpe og brutale live-opptredener». Det inkluderer konserter under Høstsabbat og Klubb-Øya.

– «Varmint» er en ubehagelig konvergens av en destruktiv fortid, raseriet i nåtiden – og fremtiden som kommer. Musikken i seg selv er en refleksjon av den vanlige banen til et urolig sinn i et liv i kamp, sier Oslo-bandet selv.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 175 av Ballade video.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤