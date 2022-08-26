Ballade video: Rykter, dårlige dager og pusekatter

Ti nye videoer – og tre premierer – med Ingrid Jasmin, Marte Eberson, Louien, Maggie, Mary & The Moon, Sigrid Fossan, Malossi, Kåre Indrehus, Quarter Wolf og Kampfar.

Velkommen til utgave nummer 151 av Ballade video. Vi har et rikt program i dag også, så vi skal ikke bruke for mye tid på å introdusere det. Vi er veldig glade for premierene på Ingrid Jasmin, Marte Eberson og Malossi, der kanskje særlig den sistnevnte er en kortfilm du bør unne deg å se.

Ellers: Ti videoer, med et bredt uttrykk. Både musikalsk og filmatisk. Norsk musikk skinner som aldri før. Støtt artistene med å kjøpe plater og gå på konserter.

INGRID JASMIN: Rumor

Premiere!

Da Ingrid Jasmins debutsingel «Pilgrim» ble sluppet i 2021, var Ballade video raskt ute med å presentere videoen til sangen. I dag slipper den Vill Vill Vest-aktuelle artisten sin andre singel, «Rumor». Samtidig kommer også musikkvideoen, produsert og laget av Elisa Bates.

– «Rumor» er en abstrakt kjærlighetshistorie. Låta handler om frihet – til å elske, og til å leve fritt, sier Ingrid Jasmin selv. – Vi ville at videoen skulle få frem hvor skjør friheten er.

Med seg på sangen har hun Mathias Eick på trompet og Sidiki Camara på ngoni. Eiolf Seglem Ødegård medvirker på keyboards, mens Yannick Corre bidrar med perkusjon.

Låten er spilt inn i SAGA Studio, og i hagen til Sidiki Camara.

– Vi likte den ekte lyden av hagen, og fuglene i bakgrunnen reflekterer teksten i låta. På mange måter er de også et symbol på det sangen handler om.

«Rumour» er produsert av Ingrid Jasmin, Jonas Kroon, Morten Gillebo og Almir Meskovic. Sangen har utgangspunkt i flamenco-stilen guajiras, med bakgrunn fra Cuba, der artisten bodde en lengre periode.

– Tiden på Cuba har vært viktig for den jeg er som artist, sier Ingrid Jasmin, som ellers også har bakgrunn fra Costa Rica´og Spania. Hun kjenner derfor flamenco-kulturen svært godt.

Den 2. september kan du høre Ingrid Jasmin live på Vill Vill Vest i Bergen. Denne høsten slipper hun også sitt første album, der releasekonserten er lagt til årets utgave av Oslo World, før turneen går videre til blant annet Nøtterøy Kulturhus og Ibsenhuset.

– Planene videre er å turnere med det første albumet. I år deltar jeg i Music Norways nye eksportprogram EX.TRA, og jeg vil ut og spille for et internasjonalt publikum. Og så planlegger jeg mitt neste album, sier artisten.

Det ser vi absolutt frem til.

MARTE EBERSON: Bad Day

Og nok en premiere!

Etter en aktiv konsertsommer slipper Marte Eberson andre låt fra sitt kommende album. Hennes nye singel, «Bad Day», ble sluppet digitalt sist fredag, og har nå fått sin egen video. Sangen handler, som tittelen tilsier, om å ha en dårlig dag.

– Jeg har både gode og dårlige dager, som folk flest. I blant føles ting veldig tungt, og da må jeg prøve å minne meg selv på det som har vært fint, og finne ro og trygghet i at jeg vil komme tilbake til de gode dagene igjen, sier Eberson selv.

– Jeg hadde et bilde av meg selv vandrende rundt i byen mens jeg strevde med mine egne tunge tanker, samtidig som det tilsynelatende så ut som jeg hadde det bra. Derfor begynte jeg først å lage en basslinje som jeg tenkte kunne rusle og gå uten for mye forandringer.

– Basslinjen skulle være noe konstant og føles ganske optimistisk og lett, mens teksten beskriver noe annet, forteller låtskriveren.

På «Bad Day» er Marte Eberson backet av følgende musikere: Stian Larsen (gitar), Audun Erlien (bass) og Marius Simonsen (trommer). I tillegg har tidligere nevnte Jonas Kroon satt sitt preg på låten med både produksjon og miks.

LOUIEN: Second Best

– Louien can make music that’s as fragile as spring ice or heart-rending enough to make your surroundings disappear, har Beats Per Minute skrevet om den norske artisten Louien, aka Live Miranda Solberg.

«Second Best» er andre single fra det kommende albumet No Tomorrow/Figure Me Out, som slippes 16. september. Sist uke presenterte vi førstesingelen «No», som Louien skrev med Preben Sælid Andersen fra Death By Unga Bunga og Hajk.

Denne gangen har Louien hentet inspirasjon fra forskjellige forbilder, der artister som James Blake, Amason, Jeff Buckley og Erin Rae trekkes frem av plateselskapet Jansen Records.

– Albumet er preget av helt frie tøyler i studio, uten å måtte forholde seg til noen satte regler. Det blir stor variasjon mellom låtene, men den røde tråden ligger allikevel der gjennom det hele, heter det i forhåndsomtalen.

Låtene til «Figure Me Out» ble skrevet i løpet av 2021, parallelt med at Live jobbet med plata i studio sammen med Øyvind Røsrud Gundersen. Tittellåten og første singel «No» er skrevet sammen med Preben Sælid Andersen fra Death By Unga Bunga og Hajk.

– “Second Best” er en liten hyllest til menneskene i livet mitt som har lært meg å romme alle følelser, ikke bare de som er komfortable, glade eller sosialt aksepterte. Det er kanskje banalt, men de gode følelsene blir mye bedre hvis man tør å slippe de vonde til også, sier Louien til Ballade video.

EP-en «No Tomorrow» ligger allerede ute på strømmetjenestene, mens «Figure Me Out» slippes digitalt 16. september, 2022. Da kommer også LP-utgaven av No Tomorrow/Figure Me Out, med påfølgende Norgesturné.

Videoen til «Second Best» er regissert, klippet og filmet av Marthe Amanda Vannebo.

MAGGIE: Paralyzed

Før hun har gitt ut en eneste låt, har musikken til Maggie alt vært å høre i dramaserien Made in Oslo, med Pia Tjelta i hovedrollen. Fredag 19. august slapp hun sine to første skritt som artist: den egenproduserte låten «My Love», som er å høre i serien, i tillegg til «Paralyzed».

Den norsk-serbiske sangeren, produsenten og låtskriveren vokste opp i en musikalsk familie på Furuset i Oslo. Allerede som åtteåring fikk Maggie sin første jobb med å synge i reklamefilmer. Som eldre brukte hun fritiden på å kore for flere kjente artister, inkludert Nico & Vinz.

I 2018 startet Maggie å produsere sine egne låter. Kort tid etter startet hun på den prestisjetunge musikkskolen LIMPI på Lillehammer, med hitmakerne i Stargate som mentorer.

– Jeg hadde lenge følt på at jenter ikke kan produsere. Jeg var omringet av menn. 90 % av menneskene jeg jobber med er menn. Og det er ikke det at de ikke er gode, men på et tidspunkt innså jeg at jeg begrenset meg selv, forteller Maggie.

– Da kastet jeg frykten ut av vinduet og begynte å produsere, skrive og spille inn helt på egenhånd. LIMPI ga meg den bekreftelsen jeg trengte for at jeg kunne klare det. Det var da alt snudde, og jeg tok kontroll over musikken min.

«My Love» har Maggie som nevnt produsert selv. «Paralyzed» har hun co-produsert sammen med Carl-Viktor Guttormsen, som tidligere har jobbet med Astrid S, Emma Steinbakken, Ruben og Bernhoft.

– Jeg trengte å få med noen som elsket prosjektet, ideene og soundet. Carl-Viktor forsto oppdraget fra første stund. Han ga sangene mine ekstra energi ved å legge på trommer og gitarer.

«My Love» og «Paralyzed» kommer ut på Maggies eget plateselskap Silk River. Dette er første av flere slipp i 2022. Hun kan også oppleves live på festivalen Bylarm i september i Oslo.

MARY & THE MOON: Amsterdam

– Endelig slipper vi i Mary & The Moon vårt debutalbum, etter 17 års brygging av månemusikk på et skakt loft på Løkka! Det har blitt en musikalsk vandring fra inderlige folk-ballader til tung cabaretpop, sier den Oslo-baserte duoen til oss.

Albumet Amsterdam ble sluppet sist fredag, 19. august. Mary & The Moon har blitt omtalt som «et kammerrock-orkester fra Berlin anno 1939» av Finn Bjelke på Radio Vinyl.

Musikken til Mary & The Moon blir gjerne beskrevet som filmatisk pop noir, der billedlige tekster blander seg med nynnbare melodier som «tar deg i hånda og følger deg inn i natta».

Mary & The Moon består på Amsterdam av Marianne Jørgensen (vokal) og Erlend Sæverud (gitarer, piano, bass, programmering, kor og trommer), samt bakgrunnssangerne Preben Olram og Jan Tariq Rui-Rahman. Albumet er produsert, mikset og arrangert av Erlend Mikael Sæverud, som også har lagd den fine svart-hvite videoen til tittellåten. Både miksing, mastring og innspilling er gjort i House of Wonder.

Låtskriver Marianne Jørgensen har tidligere også omtalt musikken sin som Harp pop, siden mye av den bygger rundt bruken av keltisk harpe.

SIGRID FOSSAN: Country Soul

– I sangen «Country Soul» lengter jeg tilbake bygda. Gården hjemme i Numedal gjorde meg til den bygdesjelen jeg er, så den ble selvfølgelig bakteppet for musikkvideoen, sier Sigrid Fossan.

Sigrid Fossan er fra Rollag i Numedal. Hun har tidligere spilt inn låter i Los Angeles, hatt lokal suksess i Numedal med den folkemusikk-inspirerte «Numedalssongen», og spilt på scener som Kongsberg Jazzfestival og Studentsamfunnet i Ås.

I fjor ga hun ut en EP-en «My Country Soul». Den har blitt spilt på NRK P1, og har over 25 000 avspillinger på Spotify til nå. To av låtene ble spillelistet på Spotifys spilleliste «Nordic Folk», mens artisten fremførte låten «The True Value of a Coin» på NRKs program Festivalsommer sommeren 2021.

Musikkvideoen for Country Soul er spilt inn på Fossan gård. Omringet av kornåkre og stabbur fra middelalderen synger Sigrid Fossan om minnene oppveksten der har gitt henne.

Filming og redigering av videoen til «Country Soul» har Nordic Capture ved Espen Bålerud stått for.

MALOSSI: Kje med are

Og premiere igjen! Denne bør virkelig sees.

Malossi presenterer seg selv som «tung rock på Solør-dialekt med historier om oppveksten på bygda, sterk kaffe og mørke skjebner».

I dag slipper stonerrock-bandet en ny video, som de selv beskriver som en fortelling om ungt vennskap og svik.

– «Kje med are» handler om relasjonen til bestevennen som du tror skal vare evig, men som etter hvert endrer seg når du innser at vennen blir helt annerledes når flere venner er til stede, sier de selv.

Skuespillere og statister i filmen er alle barn i alderen 8-12 år, og regissør Anika Salvesen har fått frie tøyler til å formidle låtas tematikk med sin pensel. Resultatet er et uttrykk som er ulikt det man er vant med å få fra dette bandet.

– Videoen er laget av produksjonsselskapet Morild Film med støtte fra Kulturrådet, og har mer et kortfilm-preg enn en klassisk musikkvideo. Videoen inneholder ingen band-performance, men har i stedet tatt i bruk barneskuespillere for å skildre en historie, sier Øyvind Minsaas i Malossi.

Malossi hadde sin første offentlige opptreden 29. august 2003, på Gamla i Oslo. De har siden gitt ut flere album og singler, og har varmet opp for internasjonale artister som Fu Manchu, Supersuckers og Mother Superior. Bandet album-debuterte med Hold Your Horses i 2007 på Mullet Proof Record, men har i nyere tid skrevet og fremført alle nye låter på solung-dialekten.

«Kje med are» kan også høres på albumet Blanke Barter, som kom ut i 2021.

KÅRE INDREHUS: Klok av skade (hjemme hos)

– Etter at utgivelsen av mitt sjette soloalbum, Det er en drøm å være til, var vel overstått i juni hentet jeg frem den trofaste gitaren min, et videokamera og en passe god mikrofon – og trykket play.

Det sier Kåre Indrehus, som Ballade video har presentert ved flere anledninger. Her følger han opp med en akustisk versjon av en sang flere av våre faste lesere kanskje alt har stiftet bekjentskap med.

– Jeg ønsket med videoene å presentere noen av de nye låtene i et nært og nedpå format, og jeg ville vise frem sangene i en annen setting. Selv om jeg gjerne eksperimenterer med elektronikk og beveger meg vekk fra det akustiske på plate, så komponeres jo låtene ofte på gitar, og at det er dette solo-formatet som publikum som regel får oppleve i konsertsammenheng.

«Klok av skade» er fra albumet Det er en drøm å være til, men her altså i unplugged, live i stua, format. Filmet med en mic og to kameraer, pluss litt stemningsbilder lagt inn i klippen.

– Musikkvideoen til «Klok av skade» ble presentert på Ballade video i sommer, og nå inviteres dere altså inn til en ny runde. Samme låt, men med andre impulser. Jeg kaller konseptet «Hjemme hos.», sier Indrehus.

– Så velkommen inn!

QUARTER WOLF: Your Pussycat is Hooked on Junk

Quarter Wolf er aktuelle med det kommende albumet Yeah, Baby!, som skal slippes internasjonalt 7. oktober. Den norsk-australske duoen spilte inn de nye låtene under nedstengningen av landet, der overskuddsenergien ble til ti spor: ni originaler, og en coverlåt av Fugazi.

Albumet er spilt inn, mikset og mastret av australske Paul Daniel, som spiller trommer. Han står også for designet av plateomslaget.

– Vårt forrige album het DIY, fordi vi liker «gjør det sjøl»-holdningen til punken.

Ellers er Yeah, Baby det første albumet som ikke slippes på duoens egen label That’ll Do Records. Utgiver er Westergaard Records, som også sto bak Quarter Wolfs splitt-album med White Trash Blues Band – der Paul Daniel også spiller trommer.

– Vi er veldig glade for tilliten og tiltroen til Kari Westergaard og Robert Dyrnes, sier duoens norske halvpart, sangeren og gitaristen Marius Kromvoll. – De har gjort utrolig mye for punk, garasjerock og rock’n’roll her hjemme.

Slippfesten blir lagt til Bastard i Tromsø, der Quarter Wolf skulle ha delt scene med nettopp White Trash Blues Band. Nå ser det ut til at Quarter Wolf må klare brasene alene i kveld, fredag 26. august.

Videoen til «Your Pussycat Is Hooked On Junk», som visstnok handler om katten til Sid Vicious og Nancy Spungen, er filmet på toalettet på baren No.53 i Gamlebyen i Oslo av Anita Andrzejewska.

KAMPFAR: Flammen fra nord

Metal, ja! For to dager siden, 24. august, slapp Kampfar sin fjerde singel “Flammen fra Nord» fra det kommende albumet Til klovers takt.

Kampfar beskriver selv sangen på denne måten:

– En hest i det fjerne, med en rytter på toppen i overdådig farget drakt, kommer inn i dalen. Han kaller seg en hyrde, en samler for de over. Den rolige melodien synger for seg selv på et fremmed språk og forråder ilden under ordene hans. Han er her for å frelse og for å bli frelst; han er ordet, og ordet er ham.

– «Flammen fra nord» forteller denne historien gjennom to stemmer, en historie som skildrer den alkymistiske reaksjonen som oppstår når den ene sanne flammen prøver å erstatte naturens eldgamle ild.

Kampfar regnes som et av de tidlige norske black metal-bandene, og ga på 90-tallet blant annet ut albumene Mellom skogkledde Aaser (1997) og Fra underverdenen (1999). I 2019 ga de ut Ofidians Manifest, som ble nominert til Spellemannprisen dette året.

Bandet består av Per-Joar «Dolk» Spydevold (vokal), Ole Hartvigsen (gitarer), Jon Bakker (bass) og Ask Ty Arctander (trommer).

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 151 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤