Ballade video: Bord for to

Vi sjekker virkeligheten med Lotte Lee, Piston Damp, Red Mountains, Vidar Furholt, Nilsen’s Southern Harmony og Asle Beck.

Velkommen til utgave 251 av Ballade video. Et fellestrekk for flere av sangene og videoene denne gangen er at de ser litt på skyggesiden av virkeligheten. Det kan handle om utenforskap, ensomhet eller savnet etter noen som er blitt borte.

Også slike følelser kan bli satt i sving av juletiden som nærmer seg. Vi er inne i en mørk årstid, kanskje med litt ekstra rom for ettertanke. Samtidig som vi nok bør ta til oss ordene som Lotte Lee formulerer i intervjuet med oss: – Vi er alle allerede verdifulle.

Kort sagt: God fornøyelse!

Lotte Lee: Don’t For A Second

Lotte Lee er en Oslo-basert alt pop-artist som nylig slapp EPen «Us vs. the World». Herfra ble «Let Me Go» listet på New Music Friday i Norge og Island. Det ble feiret med slippfest – og premiere på musikkvideoen til låten «Don’t For A Second» på Gehør i Oslo.

– «Don’t for a second» er en låt som først og fremst taler til meg selv – ved å minne meg på å ikke jakte etter annerkjennelse fra andre som min kilde til verdi som menneske, sier Lotte Lee, som egentlig heter Kristi Charlotte Lee.

– Det er veldig lett å bli fanget opp i ytre bekreftelse som likes og streams. Eller suksess, materielle ting og utseende. Men vi er alle allerede verdifulle. Det er noe jeg trenger å minnes på daglig.

Musikkvideoen er filmet i Bjørnafjorden i Midthordaland. Den beskrives som et stort familieprosjekt med svigerbror Ariell Meland på låtproduksjon og miks, og med søster Lene Cecilie Meland bak kamera. Mor Kjersti Tronrud skaffet noen vakre hester — mens ektemann Kyunghoon Lee har stått for fargegraderingen.

Lotte Lee ga også ut en fem spors EP kalt «Horizon» i 2022. I sommer har hun spilt på Jærnåttå, Folken, Morellfestivalen og Utopia. Hun er nå i gang med å planlegge en slipp-turné til Oslo, Bergen og Stavanger, samt de aller første konsertene i utlandet.

– Jeg har også planlagt innspilling av ny musikkvideo neste år, som skal lages på film. Jeg har troen på at MTVs glory days kan bli gjenopprettet!



PISTON DAMP: To My Knees

Piston Damp er Jonas Groth og Truls Sønsterud. De startet opp som et hobbyprosjekt for mange år siden, og ga ut sitt første album i 2021. Det het Making The World Great Again, og var produsert, arrangert, skrevet og spilt inn av duoen selv.

I slutten av november kom et nytt album også. Det heter Mastermind Vol 1: No Points For Trying, og gis ut som CD og LP på tyske Emmobiz Records, et selskap som spesialiserer på synth-pop, EBM og industriell musikk.

På verdensbasis blir utgivelsen digitalt markedsført av norske Sub Culture Records, som drives av Per Aksel Lundgreen. Piston Damp har ellers base i Sarpsborg. Jonas Groth er bror til Stephan Groth, mannen bak det største norske flaggskipet innen synth-verdenen: Apoptygma Berzerk. Der har Jonas vært live-medlem som keyboardist og korist.

– «To My Knees» var den aller første låta jeg skrev, da vi startet bandet i 2000, forteller vokalisten. – Videoen er innspilt i Tune kirke i Sarpsborg med ungdom fra Diorama musikalteater, deriblant min datter Emilie. Den er filmet og laget av vår barndomsvenn, Trygve Sørli.

– Mastermind Vol 1 er ellers starten på et konsept vi kommer til å videreføre i 2025. Flere av tekstene på plata handler om å miste noen. Dette etter at jeg mistet min bestevenn for et år siden nå på søndag.

– Flere av låtene er skrevet direkte etter dette, som en konsekvens, og kanskje til og med litt som terapi for meg selv. Og keyboardist Truls har vært en mester til å lage den soniske fremstillingen, så den representerer tekstene perfekt.

Piston Damp skal spille konserter i både Norge, Sverige, Tyskland og England til neste år.



RED MOUNTAINS: Like Dunes Like Ocean

Denne er ikke helt fersk, men har gått litt under radaren vår. Det ønsker vi herved å gjøre noe med, siden dette virkelig er fint på mange nivåer.

Red Mountains er fra Trondheim, og kaller selv musikken sin for psykedelisk stoner-rock. Bandet startet i 2013, og har gitt ut to album: Down With The Sun (2015) og Slow Wander (2017). Den sistnevnte var produsert av Per Borten fra Spidergawd, og ble godt mottatt også internajonalt.

Bandet tok deretter en lang pause fra både studio- og live-spilling, men vendte tilbake med en konsert høsten 2022. «Like Dunes Like Ocean» kom opprinnelig ut i februar i år som en splitt-single på All Good Clean Records i Trondheim. Red Mountains delte her rillene med Dune Sea, som også er fra Trondheim.

– Videoen til «Like Dunes Like Ocean» er regissert av grafisk designer og fotokunstner Samantha Muljat, som også har laget artwork for oss tidligere, forteller Red Mountains.

Red Mountains består av Sverre Dalen (bass), Simen Mathiassen (trommer), Magnus Riise (gitar, vokal) ogJostein Wigenstad (gitar). «Like Dunes Like Ocean» er første single fra det kommende tredjealbumet til bandet, og er igjen spilt inn av Per Borten. Pål Brekkås har bidratt med ekstra produksjon og miks.



NILSEN’S SOUTHERN HARMONY: Late December Low

– Her er den lune lyden av vinter, og en musikkvideo som fanger ensom-i-jula-følelsen. Snart går det mot lysere tider.

Det sier Bjørn Nilsen, som leder Nilsen’s Southern Harmony. «Late December Low» er produsert av Bjørn Nilsen i Coastal Sounds Studio og Ernst Nikolaisen i WH Studio.

Bjørn Nilsen er opprinnelig fra Mo i Rana, og er noe av en veteran innen norsk roots, country og rock. Han har tidligere vært låtskriver, vokalist og gitarist i rockebandet Jetsurfers og bluegrasskvartetten Marshall Monrad Band. I 2010 kom det første albumet til Nilsen’s Southern Harmony, kalt Hardcore Roadhouse Gospel. Først i 2019 fulgte Coastology, mens tredjealbumet Sugarado kom ut nå i høst.

«Late December Low» er den andre videoen fra Sugarado. «Sleepy Sidewalk Blues» kom for en måned siden, og var filmet av Anne Weimoth og Laila Tjugum.

Sugarado har fått fine omtaler flere steder, blant annet av Gubberock, Off The Record, Musikknyheter, Knutobloggen, Toms Americana og Mitt liv som Erik. Den sistnevnte bloggen slo rett og slett fast:

– Nilsen’s Southern Harmony leverer så det holder.

Vi hører Bjørn Nilsen selv på vokal og gitar. Han har med seg Erik Nielsen (munnspill), Ken Narverud (bass), Øyvind Hansen (trommer) og Ernst Nikolaisen (piano) – og strykere fra London Symphony Orchestra.



VIDAR FURHOLT: Bord for to

Sørlandsartisten Vidar Furholt slapp singelen «Bord for to», fredag 22. november. Den omtales som en «ærlig, jordnær og sårbar» låt om savn og ensomhet. Dette er første single fra Furholts fjerde album, som gis ut i april 2025.

– «Bord for to» symboliserer det unike båndet mellom to mennesker, enten det er et vennskap eller et kjæresteforhold – noe som bare de to deler, og som ingen andre kan erstatte, sier Vidar Furholt.

– Når man sitter alene ved et slikt bord, betyr det at den andre personen av en eller annen grunn ikke er der lenger. Likevel velger man å tilbringe tid der, enten ved å vente på, eller ved å minnes dette mennesket som betydde så mye.

Singelen ble først til på et låtskriverkurs, men ble lagt i skuffen. Først etter flere år fant Vidar Furholt inspirasjonen som skulle til for å fullføre visen.

– Jeg fikk den tunge nyheten om at en person jeg stod nær i oppveksten, brått hadde blitt syk og gått bort. Dette vekket et virvar av tanker og følelser i meg når det kom til savn og minner, både om denne personen, men samtidig også om andre som har betydd mye for meg.

– Plutselig falt bare resten av ordene og historien på plass, og slik ble sangen ferdigskrevet, forklarer låtskriveren.

På «Bord for to» spiller Vidar Furholt kassegitar og synger. Vi hører ellers Thomas Engebretsen (bass), Kurt Lisø (trommer), Dag Vagle (el. gitar), Alexander Flotve (slide gitar), Camilla Roland Gilje (kor) og Arne Hovda (tangenter).

Den sistnevnte er også produsent, mens Vidar Furholt selv har regi og klipp på videoen – med premiere her hos oss.



ASLE BECK: Eika

Asle Beck er en sanger og låtskriver fra Oslo. Med en musikk som har blitt beskrevet som visepop som møter nostalgi – og med tekster som bærer spor av barndomsminner og livets små øyeblikk.

Nå har han sluppet musikkvideoen til «Eika». Det er en låt fra debutalbumet hans, Tanker fra i går fra 2028, inspirert av hans erfaringer som drosjesjåfør på 90-tallet. I videoen setter artisten seg på Karl Johan i Oslo, sminket til det ugjenkjennelige, for å oppleve og belyse de harde realitetene mange møter i førjulstiden.

Som Beck selv formulerer det: – En reality check i en tid som skal være så fin. Alle mennesker burde kjenne på denne følelsen en gang.

– Forskjellene mellom oss blir både større og mer synlige, noe som resulterer i virkelighetsflukt for mange gjennom rus. Hvert år feirer mellom 200 og 300 barn jul på krisesentre i Norge.

«Eika» ble skrevet etter at en gammel ungdomskompis satte seg inn i bilen. Kameraten hadde åpenbart tatt feil valg i livet.

Musikkvideoen til «Eika» representerer et sosialt eksperiment som Asle Beck gjennomførte en travel førjulsdag på handlegaten Karl Johan, midt i hjertet av Oslo.

Han opplevde både barmhjertighetsblikk, nedverdigende kommentarer og folk som ignorerte ham. Han ble også avvist i en kiosk da han prøvde å kjøpe kaffe.

Musikkvideoen til «Eika» er filmet av Petter Kviltu og Dag Selboskar. Kvittu har også redigert, mens Julianne Bergan gjorde sminkingen. Vi hører også Magne Føreland (gitar), Bjarne Seferinsen (bass) og Bjørn Einar Hanstveit (trommer).



Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 251 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

