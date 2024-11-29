Ballade video: Kryss i taket!

Vi jubilerer med Kajsa Balto, Uniah, Amilost, Slug Boys, Anders Buaas, Fredrick Kaasa, Volve Vokal og Masselys.

Velkommen til utgave 250 av Ballade video. Det er ingen liten milepæl for oss, så vi må bare takke alle lesere og gode hjelpere for selskapet så langt. Dette skriver vi også litt mer om i en egen artikkel, som publiseres mandag.

Vi får vel si oss nokså godt fornøyde med denne ukens utgave også. Den inneholder som vanlig mange forskjellige uttrykk, både musikalsk og visuelt. Vi har med vokalmusikk og instrumental musikk, og beveger oss over ganske store deler av landet. Vi presenterer helt ferske talenter, men også utøvere som har holdt på en stund. Akkurat det gleder vi oss til å fortsette med i tiden fremover også.

Kort sagt: God fornøyelse!

KAJSA BALTO: Rájás

Kajsa Balto slapp sitt nye album Rájás på 17. mai i år. Samme dag sto hun for en historisk fremføring av nasjonalsangen foran Slottet, der hun sang et vers av «Ja, vi elsker» på samisk. Nå er videoen til tittelkuttet her, bygd på opplevelsene til hennes egen familie.

– Rájás betyr «på grensen» på nordsamisk. Min far var blant barna som ble flyttet til Grensen internatskole, som lå et stykke utenfor Karasjok. Her ble de plassert med mål om å viske ut både sitt samiske språk og kultur, og skape avstand mellom familier og generasjoner.

– Dette er ikke hendelser som ligger hundrevis av år bak oss i tid. Dette var statlig politikk som ble ført mot nålevende mennesker. Hva gjør det med et barn å vokse opp i et miljø preget av vold, hjemlengsel og sult, uten nærhet til foreldre og familie, i tillegg til at identiteten din og språket ditt systematisk ble brutt ned? Hva skjer når barnet selv blir forelder? Hva gjør det med en familie? Med et samfunn? Med et folk?

– Rájás handler på mange måter om meg, pappa og vår relasjon. Albumet handler også om hvordan disse internatbarna, nå som voksne og foreldre, prøver å skjerme sine barn fra hva de selv en gang gikk gjennom.

– Pappa er en stor inspirasjon og styrke i livet mitt. Han har klart å videreføre den samiske arven vår til meg, og jeg er veldig takknemlig for at jeg har en sånn rikdom i livet i mitt.

På denne låten har Balto med seg Jakop Janssønn, som også har produsert. Vi hører ellers Aleksander Sjølie (gitar), Ragnhild Tronsmo (cello) og Karoline Bjørhei (trommer), i tillegg til Balto selv på vokal.

Elisa Bates har regissert, filmet og klippet videoen. Hun har også ansvaret for produksjonen sammen med Kajsa Balto. Vi ser i tillegg danserne Julie Moviken, Emilie Karlsen og Nora Svenning.

Den kritikerroste artisten inviterer ellers til en historisk førjulskveld sammen med KORK, under ledelse av Erik Arvinder. Dette blir den første samiske julekonserten i Operaen, og finner sted på søndag 1. desember.

Her tar hun med seg Georg Buljo, Jakop Janssønn, Sara Marielle Gaup Beaska og Moddi, samt de samiske kunstnerne Ulrika Tapio Blind og Britta Marakatt-Labba.



UNIAH: Becoming a Ghost

Den nyetablerte artisten Uniah, alias Una Aurora Venås, ga ut sin debut-single «Becoming a Ghost» den 19. november. Den er lagd sammen med artisten og produsenten Doglover95, og har også fått sin egen musikkvideo. Det har Uniah gjort i lag med fotograf Eira Busengdal.

– Med kriblende møll i magen vil jeg dele dette spøkelset med dere. Det er et verk med mange ansikt, en hamskifter, forteller artisten.

– «Becoming a Ghost» er en kroppsløs dans og en selvtrøstesang til spøkelsesdagene. De som er preget av ukomfort og tyngde. Dagene du vil skrelle av deg kroppen, lag for lag, og flyte usynlig gjennom gatene, sier hun.

Hypnagog er den medisinske betegnelsen på overgangen mellom søvn og våken tilstand. Inspirert av klardrømmer og søvnparalyser tar Uniah oss med inn i en verden av hjemsøkende stemmer, mens hun selv vandrer «drømmelangs mellom virkelig- og uvirkelighet».

– Filmen formidler en reise fra det ukomfortable, kalde og overveldende – til et gjemmested gjennom hud, dans og hvite møll.

Den svært bra og spesielle musikken er skrevet av Uniah selv, som også synger og har co-produsert med Doglover95, alias Tobias Grønborg. Han bidrar ellers med samples, synther og beats, mens Evelien Vaneysendeyk på harpe bygger ut den drømmeaktige atmosfæren ytterligere.

Uniah forteller at «Becoming a Ghost» nå skal formes til en EP, som gis ut i februar 2025.

– Da blir det releasekonsert med harper, stemmer og scenografi, lover hun.



AMILOST: Haunted

Mer spøkelser! Sist vi presenterte Amilost var med videoen til «Living With Ghosts», deres tredje single. Nå er de jammen her med en låt som heter «Haunted» også — og det låter stadig veldig, veldig fint.

Den tidligere trioen består nå av norske Sigrid Zeiner-Gundersen og skotske Ross Craib. Som de selv sier: – A Norwegian and a Scotsman walk into a bar. There’s no punchline, but there is music.

Duoen har base i London, og er tilknyttet Icons Creating Evil Art i Stockhom. Selv har de omtalt musikken sin som Scandinavian Pop with a Cinematic grandeur.

– «Haunted» dreier seg om den personen du ikke helt kan få ut av hodet, sier duoen selv.

– Den handler om å føle at du hadde kontroll over situasjonen. Men så må du innse at du var på dypere vann enn du trodde, og at det faktisk var den andre personen som hadde taket på deg istedet.

Vokalist og produsent Sigrid Zeiner-Gundersen er klassisk skolert. Hun skal ha vokst opp med Grieg og Mozart, før hun som femtenåring ble vokalist i et metalband. Amilost spilte også på Bylarm i september 2023, mens de fremdeles var en trio.

Videoen til «Haunted» er laget av Johan Lundsten fra Uppsala, som også ellers har jobbet med musikkvideoer for svenske og norske artister. I sommer sto han også bak videoen til «Bloom» for Amilost.



ANDERS BUAAS: Trollringen

Anders Buaas er en gitarist og komponist fra Larvik. Han ga i 2022 ut albumet The Edinburgh Suite på Apollon Records. Dette var en instrumental suite i to deler, hver på rundt 20 minutter, som tok oss med gjennom gatene og historien til musikerens favorittby, Edinburgh.

Før Buaas satset på egen instrumentalmusikk jobbet han blant annet som turnégitarist for Tim Ripper Owens fra Judas Priest og nylig avdøde Paul DiAnno fra Iron Maiden.

– Siden 2015 har jeg jobbet med eget solomateriale. Jeg ga ut trilogien The Witches of Finnmark fra 2017 til 2019. Jeg tolket også de 22 tarot-kortene på dobbelalbumet Tarot i 2021, forteller Buaas.

«Trollringen» er tittelsporet på det kommende albumet til Buaas, det åttende i rekken. På denne stemningsfulle låten hører vi også Joakim Biondi (piano), Henrik Madsen og Rune Erling Pedersen (trommer, perkusjon), samt Steinar Børve fra Mythopoeic Mind på sopransax.

– Hvis ikke du har lest Trollringen av Sigurd Hoel, så er det dagens sterke anbefaling til de av dere der ute som fortsatt tar dere tid til å lese bøker, sier Buaas.

Anders Buaas spiller her både gitarer, bass, keyboards og perkusjon. Han har også produsert sangen, mens Jacob Holm-Lupo har mastret.

Også videoen til Elia Biondi og Mille Gran må kunne kalles stemningsfull – og billedlegger fint de nesten ni minuttene stykket varer. Trollringen kommer ut på Apollo Records til neste år.



FREDRICK KAASA: Sweet Baby – Saude Sessions

Fredrick Kaasa er frontfiguren i Akkerhaugen Raid som nå er i gang med soloprosjektet sitt. Det skal bli plateutgivelse, men først kommer tre videoer fra det han har kalt Saude Sessions. Det er Manuel Madsen og Torgeir Hegna som har filmet, mens Tobias Flottorp Heltzer har mikset materialet.

– Midt inne i Telemark så fant vi ei gammal stuge. Den har stått nesten urørt og uforandret siden en legendarisk kjøgemester og haugianer ved navn Johannes Roligheten døde der i 1977, sier Kaasa.

– Dette føltes som den perfekte lokasjon for filming av Saude Sessions – og en naturlig plass for å sparke i gang soloprosjektet mitt. «Sweet Baby» er en låt som handler om svik og sorg over en kjærlighet som ikke kan reddes.

Medvirkende musikanter er Olav Torgeir Kopsland, Marius Schei Johansen og Fredrick Kaasa. Debutalbumet Sorrow, Saints & Sinners skal komme 28. mars.

Fredrick Kaasa vokste opp i Heddal, nær Notodden – et område kjent for sine rike bånd til både blues og country. Som sekstenåring ble han en del av musikkfelleskapet på Akkerhaugen Rocksamfunn. Han har spilt i mange konstellasjoner, er bandinstruktør for yngre lovende musikere og jobber for rekruttering til musikken.

Som medlem av Akkerhaugen Raid har han bidratt til bandets kritikerroste utgivelser Nite Owl Method (2022) og Red Filipino Viper (2024). Ved siden av dette lever han som fruktbonde, og sier at roen og naturen både gir kontrast og inspirasjon til den kreative prosessen.

I følge presseskrivet vi har mottatt har Fredrick Kaasa klare ambisjoner om å nå ut til et bredt publikum – «med røtter i Americana og country, og en respekt for historiefortellingens kraft».



SLUG BOYS: For Love

Slug Boys beskriver seg selv som et norsk-svensk-britisk postpunk-band basert i Oslo. Bandet har gjort seg bemerket i undergrunnsscenen med flere kaotiske konserter på steder som John Dee, Samfundet i Trondheim, Rockeklubben i Porsgrunn og Klubbøya. Denne høsten har de også spilt på Revolver, Goldie og Vaterland i Oslo, samt Aladdin Scene i Halden.

– Vi har nå spilt inn debutalbumet vårt, som slippes til våren. To singler er allerede ute, og har fått god omtale og blitt jevnlig spilt på NRK. Nå slipper vi den tredje singelen, forteller bandet.

Slug Boys debuterte med en EP i 2022, og fulgte opp med en single året etter. Det kommende albumet er spilt inn i Taakeheimen Lydrike med Morten Øby, som tidigere har jobbet med band som Death By Unga Bunga, Blomst og Aktiv Dødshjelp.

– «For Love» er atmosfærisk, hard og melodisk, og har vært en publikumsfavoritt på konsertene våre i et par år, til tross for at den hittil ikke har vært utgitt. Den handler om frykten for å skuffe personer jeg står nær, ikke være nok, og påføre mer skade enn å tilføre noe bra.

– Dette kommer egentlig ikke fra et spesifikt øyeblikk eller problem, men mer fra en vedvarende relasjonell angst. Det er en følelse sikkert mange kjenner på – bekymringen for hvordan man blir oppfattet av venner, familie og kjære, selv etter mange år sammen, sier vokalist Jake.



VOLVE VOKAL: Etterlandskap

Da skifter vi igjen musikkstil ganske brått. Volve Vokal er et vokalensemble for kvinnestemmer som holder til i Bergen – og gir oss her musikalsk og visuell kunst av høy klasse.

– Vi har som mål å være nyskapende på høyt kunstnerisk nivå. Vi søker stadig å utvide det visuelt-musikalske spillerommet innenfor korsjangeren og fremme ny norsk vokalmusikk for kvinnestemmer, forteller dirigent Thea Meidell Sjule.

– Volve Vokal har arbeidet mye med improvisasjon, både lydlig og fysisk, og gjerne i kombinasjon med notert musikk. En viktig visjon for ensemblet er å arbeide med å gjøre samtidsmusikken mer tilgjengelig, da særlig gjennom å benytte ulike kunstuttrykk i musikkformidlinga, og å gi tilskuerne helhetlige konsertopplevelser.

Konsertforestillingen Etterlandskap ble utformet av Meidell Sjule og regissør Hild C. Vang i samarbeid med kunstner Line S. Hvoslef. Forestillingen ble spilt på Bergen Kjøtt i mars 2023.

– Line S. Hvoslefs billedkomposisjoner har en unik musikalitet som inspirerte sangernes improvisasjon med og i kunstverkene. Animasjonene gjorde verkene til en aktiv utøver i forestillingen; landskapet vekslet mellom å ta initiativ, inspirere, gi rom og stillhet og å kreve fokus.



MASSELYS: The Reason – live

Masselys beskriver seg selv som «et strømførende band fra sentrale Oslo». De oppsto i det alternative Brugata-miljøet i 2008, og er i dag en kvintett med folk fra 120 days, Anti Social Rejects og Salvatore.

– Vi var en del av Sound of Mu-kollektivet fra 2008 til 2012, og flyttet deretter under jorden i Maridalsveien. Vi opptrer live med ujevne mellomrom, og er ellers tilgjengelige på YouTube, Bandcamp og Facebook, sier Bjarne Larsen, som blant annet spiller bass og gitar.

De andre medlemmene i Masselys er Kjell-Olav Jørgensen (slagverk, el-trommer og perkusjon), John Birger Wormdahl (keyboards, sampler, bass og gitar), Jonas Hestvik Dahl (bass, gitar og mer) og Helgar Torgvær (vokal og mer).

Videoen til «The Reason» viser bandet i konsertsammenheng, fra en vernissage for kunstnerne Anne Bang-Steinsvik og Ingrid Stendal på Månefisken i mars i år. Det er Boya Bøckmann som har filmet, mens Fabian Hopland rattet lyden.

Masselys opptrer neste gang på Kafé Hærverk i Oslo, den 1. februar 2025.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 250 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤