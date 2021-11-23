Hun savnet ei samisk juleplate, så hun lagde den

Språket trenger at det finnes julemusikk på samisk også, synes Kajsa Balto.

November 2021:

– Jeg har savna et større utvalg selv i mange år. Jeg tenkte jeg måtte skjerpe meg og kunne julesanger på samisk, jeg må jo lære det videre til egne barn. Så ble jeg overrasket over å ikke finne så mange innspillinger, forteller Kajsa Balto. Artisten og musikkskaperen fikk ideen til ei samisk juleplate for flere år siden, men arbeidet med band og så med Arktisk filharmoni først i år med den. Det ble et tett tidsskjema forteller hun, for å finne tid som passa for alle involverte like etter at pandemien hadde lagt lokk på mange av øvingsrommene og studioene de kunne samles i.

Våren 2020: Ballade møtte Balto da hun hadde sluppet, og fått gode mottakelser, av debutplata «Buot eallá». Den var ei plate med musikk og joikearv hun var nødt til å få ut.

– Jeg hadde behov for å dykke inn i min egen familiehistorie. Balto, østlending, barn av et internatbarn fortalte at hun bare måtte lage musikk av det hun hadde med seg fra sin samiske far. Hun hørte joik innspilt av onkelen og farens hverdagsjoik – og innlandsmusikk med trekkspill – i oppveksten.

I mellom der har den seige pandemien ligget, men når Kajsa Balto nå har sluppet sin drømmeplate for julebruk, er hun først og fremst veldig takknemlig. I julas ånd.

Julemanko for de samiske

– Jeg spurte pappa hva han vokste opp med – og han husker julesanger, altså salmer, for det meste, forteller Balto på telefon til Ballade. Men Kajsa kunne ikke finne dem på plate, nesten.

– Det er plass til mange flere utgivelser, vi trenger en bredde, at det er noe for alle som vil lytte. Også for språket sin del er dette viktig, så alle finner noe de liker og kan synge med på, mener hun.

I hennes samiske del av familien har julefeiringa ligna på «majoritetsjula». Da sang de oversatte julesalmer, altså de som også finnes på norsk, dansk, tysk og så videre … Flere av disse er med på Sámi juovllat – Sámi Christmas, så mange av melodiene er kjente for oss alle. På plata synger hun også nye, egenkomponerte og noen få tradisjonelle samiske julesanger, det finnes noen.

– Men det at jul ikke er så lett å finne i opprinnelige joiker er kanskje fordi jul var mer av en majoritetsskikk?

– Jeg er jo ikke noen historiker, men har fått spørsmålet selv; finnes det ingen julejoiker? Det har jeg ikke funnet. Kanskje det skyldes det du sier. Men så tenkte jeg også at jeg kunne være en av dem som skriver ny julemusikk.

En av disse nye ble «Stuorámus skeanka», «Den største gaven» på norsk. Denne ser hun som en inkluderende låt som kan «treffe alle hjerter uavhengig av livssyn og religion», som presseskrivet sier. I teksten synger hun «gledesjoiker ljomer over verden, verdens folk feirer den største gaven».

– Hvordan har du det med julebudskapet sjøl, hva er det du synger for å samles om?

– Det er litt forskjellig fra sang til sang. Men jeg har tenkt mye på det overordna om nestekjærlighet, godhet og omtanke for hverandre og fellesskap. Og det å sette pris på det man har og takknemlighet for året som har gått.

For Balto er det mye å takke for:

– Den største gaven handler egentlig om akkurat det – det er opp til hver enkelt å velge hva som har vært den største gaven i året.

– Jeg har mye å feire. Jeg er glad for at alle mine er friske og har god helse. Og så har jeg hatt et veldig godt år musikalsk sett. Jeg har fått gjøre utrolig mye gøy. Som sommerturneen, der vi var på mange fine scener, ikke minst i Grieghallen; det var en sånn ut-av-deg-selv-opplevelse. Og nå åpner det seg enda flere muligheter, med en liten juleturné … Det er veldig gøy, jeg er glad det faktisk skjer.

Plata er produsert i samarbeid med Jakop Janssøn. Den følges altså av turné; først på Tynset, og så følger Oslo, Tromsø, Trondheim og Kåfjord.

PS: Tittelsporet er skrevet av Erkki Melartin og Larin-Kyösti, og tidligere også sunget av Mari Boine. Etter det Ballade kjenner til er den ikke tilgjengelig på strømmetjenester, men det finnes en Yutube-opplasting.