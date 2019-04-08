AktueltKor

Volve Vokal til Eurovision for kor

Publisert
08.04.2019
Skrevet av
- Red.

Bergenskoret vant den norske finalen søndag, og er klare for den internasjonale finalen i Gøteborg 3. august.

Fire kor konkurrerte søndag i den norske finalen i et fullsatt Store Studio på NRK Marienlyst da Volve Vokal fra Bergen stakk av med seieren, skriver Norges Korforbund i en pressemelding.

Diplom: Dirigent Gro Espedal mottok førsteprisen på vegne av Volve Vokal. Her med programlederne Mari Lunnan og Arild Erikstad (Foto: Norges Korforbund)

Juryens leder, Vivianne Sydnes, forteller at det var høyt nivå på konkurransen.
– Vi i juryen var spesielt imponert over hvordan det sceniske og musikalske spilte sammen i Volve Vokals framføring. De har virkelig noe å komme med i den internasjonale finalen, sier Sydnes.

I den internasjonale finalen i Gøteborg er det 10 land som skal konkurrere, og Volve Vokal gleder seg.

– Vi er veldig stolte av å ha fått til dette sammen, sier styreleder Kristine Norebø. – Vi er spesielt glade for at dommerne trakk fram hvordan regien vår underbygger det musikalske. Det er akkurat det vi har jobbe med å få til. Nå gleder vi oss til å representere Norge i Gøteborg.

Gro Espedal var initiativtakeren til Volve Vokal for 10 år siden, og ledet koret under søndagens finale. Repertoaret til koret er variert, men de har ny, norsk vokalmusikk som satsingsområde. Koret fokuserer på samspillet mellom lyd, rom og bevegelse, og har ansatt en fast dramapedagog for å ivareta og videreutvikle det visuelle uttrykket.

Jury og programledere: Kjetil Almenning, Mari Lunnan, Anine Kruse Skaterud, Vivianne Sydnes og Arild Erikstad (Foto: Norges Korforbund)

Den norske finalen i Eurovision for kor ble arrangert av NRK og Norges Korforbund. I tillegg til Volve Vokal var det Kvindelige Studenters Sangforening fra Oslo, Defrost Youth Choir fra Hamar og Kammerkoret Aurum fra Trondheim.

Den internasjonale finalen i Gøteborg arrangeres 3. august, og vil bli sendt på NRK 1.

Eurovision Choir of the YearNorges KorforbundVolve Vokal

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Defrost Youth Choir fra Hamar er et av de fire finalekorene

Fire kor skal kjempe om å representere Norge i Eurovision Choir 2019

Eurovision er mer enn Melodi Grand Prix, vindmaskiner og pop-musikk. Nå arrangerer Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) også Eurovision for kor.

Flere saker

