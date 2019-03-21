AktueltBransjen

Fire kor skal kjempe om å representere Norge i Eurovision Choir 2019

Publisert
21.03.2019
Skrevet av
- Red.

Eurovision er mer enn Melodi Grand Prix, vindmaskiner og pop-musikk. Nå arrangerer Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) også Eurovision for kor.

Norge og NRK skal stille med et kor i denne konkurransen, som blir en TV-sendt forestilling fra Gøteborg 3. august, skriver Norges Korforbund (Korforbundet) i en melding til Ballade. Hvilket kor det blir, avgjøres i en norsk finale som Korforbundet arrangerer i samarbeid med NRK.

Bykamp mellom Oslo, Bergen, Trondheim og Hamar
De fire korene som stiller i den norske finalen er:

• Defrost Youth Choir fra Hamar. Dirigent: Thomas Caplin

• Volve Vokal fra Bergen. Dirigent: Gro Espedal

• Kammerkoret Aurum fra Trondheim. Dirigent: Eva Holm Fossnæs

• Kvindelige Studenters Sangforening fra Oslo. Dirigent: Marit Tøndel Bodsberg.

Dommere i den norske finalen vil være Vivianne Sydnes, Kjetil Almenning og Anine Kruse.

Sendes på radio og TV
Radiokanalen NRK Klassisk vil sende direkte fra den norske finalen 7. april. NRK2 sender en kortversjon søndag 28. april, mens den internasjonale finalen blir vist på NRK1 3. august.

10 land deltar
Det er andre gang EBU arrangerer Eurovision for kor. Den første konkurransen var i Riga i 2017, og ble vunnet av det slovenske koret Carmen Manet.

I årets internasjonale finale deltar 10 land med kor.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

– EBU, eller Eurovisjonen, er veldig stolt av å ha etablert en internasjonal korkonkurranse for fjernsyn som en del av «Eurovision Grand Prix-familien», sier Arild Erikstad, kulturjournalist og programleder i NRK, og visepresident i EBUs TV Expert Group.

– Korbevegelsen er enormt stor, og man har lenge ønsket å få til et slikt event med de beste amatørkorene fra hele Europa.

Korforbundets musikksjef, Tove Ramlo-Ystad, mener Eurovision vil være til inspirasjon for de over 100 000 som synger i kor i Norge.

– De fire korene i den norske finalen er flotte representanter for de mange gode amatørkorene som finnes her til lands, sier Ramlo-Ystad.

Den norske finalen finner sted i NRK Marienlysts Store Studio (Oslo) søndag 7. april kl. 16.00.

Les mer om Eurovision Choir på EBUs hjemmesider.

Arild ErikstadEurovision Choir of the YearKorforbundetNRK

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Tove Ramlo Ystad

Tove Ramlo-Ystad ansatt som musikksjef i Norges Korforbund

Stillingen er nyopprettet for å styrke den musikalske satsingen i forbundet.

Hank von Hell

Her er årets Melodi Grand Prix-artister

10 artister er klare for MGP-finalen i Oslo Spektrum 2. mars.

Volve Vokal

Volve Vokal til Eurovision for kor

Bergenskoret vant den norske finalen søndag, og er klare for den internasjonale finalen i Gøteborg 3. august.

Flere saker

