Fire kor skal kjempe om å representere Norge i Eurovision Choir 2019

Eurovision er mer enn Melodi Grand Prix, vindmaskiner og pop-musikk. Nå arrangerer Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) også Eurovision for kor.

Norge og NRK skal stille med et kor i denne konkurransen, som blir en TV-sendt forestilling fra Gøteborg 3. august, skriver Norges Korforbund (Korforbundet) i en melding til Ballade. Hvilket kor det blir, avgjøres i en norsk finale som Korforbundet arrangerer i samarbeid med NRK.

Bykamp mellom Oslo, Bergen, Trondheim og Hamar

De fire korene som stiller i den norske finalen er:

• Defrost Youth Choir fra Hamar. Dirigent: Thomas Caplin

• Volve Vokal fra Bergen. Dirigent: Gro Espedal

• Kammerkoret Aurum fra Trondheim. Dirigent: Eva Holm Fossnæs

• Kvindelige Studenters Sangforening fra Oslo. Dirigent: Marit Tøndel Bodsberg.

Dommere i den norske finalen vil være Vivianne Sydnes, Kjetil Almenning og Anine Kruse.

Sendes på radio og TV

Radiokanalen NRK Klassisk vil sende direkte fra den norske finalen 7. april. NRK2 sender en kortversjon søndag 28. april, mens den internasjonale finalen blir vist på NRK1 3. august.

10 land deltar

Det er andre gang EBU arrangerer Eurovision for kor. Den første konkurransen var i Riga i 2017, og ble vunnet av det slovenske koret Carmen Manet.

I årets internasjonale finale deltar 10 land med kor.

– EBU, eller Eurovisjonen, er veldig stolt av å ha etablert en internasjonal korkonkurranse for fjernsyn som en del av «Eurovision Grand Prix-familien», sier Arild Erikstad, kulturjournalist og programleder i NRK, og visepresident i EBUs TV Expert Group.

– Korbevegelsen er enormt stor, og man har lenge ønsket å få til et slikt event med de beste amatørkorene fra hele Europa.

Korforbundets musikksjef, Tove Ramlo-Ystad, mener Eurovision vil være til inspirasjon for de over 100 000 som synger i kor i Norge.

– De fire korene i den norske finalen er flotte representanter for de mange gode amatørkorene som finnes her til lands, sier Ramlo-Ystad.

Den norske finalen finner sted i NRK Marienlysts Store Studio (Oslo) søndag 7. april kl. 16.00.

Les mer om Eurovision Choir på EBUs hjemmesider.