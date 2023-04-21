Ballade video: Nostalgiens nyanser

Levende lyd og levende bilder fra MIIA, Metteson, Susanne Sundfør, Northern Dunes, Up Against The Phantom, Amilost, AVKRVST, Kvelertak, Dangerface, Esa Holopainen med Einar Solberg, Mortemia, Polardegos og The Cut.

Vi starter med å gratulere Ramón med Spellemannprisen for Årets beste video. Regissør av denne kortfilmen er Nicolai Gundorff Asmussen, med Jonas Lund som produsent. Vi viste videoen forrige fredag, sammen med den nye videoen til Ingrid Jasmin, som vant Spellemannprisen i Åpen klasse. I samme utgave hadde vi også med en video med Peder Elias, som vant klassen for Årets internasjonale suksess.

Kanskje er det også noen fremtidige Spellemann-vinnere i ukens utgave? Det er i hvert fall mange sterke navn her. Vi byr på hele tolv videoer, med både nye og mer veletablerte artister. Om du ellers skulle ha lyst til å se mer eksperimentelle videoer, arrangerer Unge Kunstneres Samfund i Oslo Open video denne helgen, kuratert av Janne Talstad.

Som vanlig: God fornøyelse!

MIIA: Can’t Remember A Smile

– «Can’t Remember A Smile» er tredje singel fra min debut-EP — hvor alle låtene forteller hver sin historie fra livet mitt. Denne handler om barndommen, som jeg husker lite av. Foreldrene mine skilte seg da jeg var syv, og jeg har egentlig ingen minner av oss tre sammen, forteller MIIA til Ballade video.

– Det har vært en slags sorg i meg, som det tok ganske lang tid før jeg lot meg selv kjenne ordentlig på. Jeg tenkte at det var mange som hadde det verre enn meg, og har nok hatt en tendens til å undergrave følelsene mine. Heldigvis skjønte jeg etter hvert at jeg måtte finne en måte å akseptere følelsene på. Jeg fikk ut mye i terapi, som også hjalp meg tilbake til musikken.

MIIA begynte å skrive alene, men ble også med i en «songwriting circle» på Zoom.

– Det var første gang jeg gjorde noe sånt. Tidligere ville jeg vært livredd for å drite meg ut, men det viste seg å bli utrolig fint. Det første vi gjorde var å skrive om noe vi lenge hadde strittet i mot, eller tenkt var helt dust å skrive om, og det var da jeg skrev «Can’t Remember a Smile».

Om musikkvideoen sier hun:

– Jeg pleide å være veldig nostalgisk. Jeg bladde ofte i gamle fotoalbum fra en tid jeg egentlig ikke husket å ha levd i selv, fordi det var så fint å se familien samlet. Bildene blandet seg med drømmene mine, og jeg vet fortsatt ikke helt hvilke av minnene mine som er ekte, eller bare noe jeg har funnet opp. Så i musikkvideoen ville vi prøve å illustrere «forvrengte minner».

– Alt er spilt inn på Jomfruland, en øy utenfor byen jeg vokste opp i. Scenene er kombinert med ekte opptak og bilder fra barndommen min, mye fra de samme plassene på Jomfruland. Alt det gamle materialet er tatt av pappa og mamma, men også meg som barn. Vi prøvde å bruke så mye som mulig av det jeg selv har tatt for å få barnets perspektiv. Vi ville vise nostalgiens flere nyanser i videoen.

– I starten er jeg nysgjerrig og søkende, men så er det også noe vondt der, jeg er på en måte fanget i minnene og blir «kontrollert» av en fortid som ikke lenger finnes. Dette ser man kanskje best i dansen i første refreng, koreografert sammen med Diska Livia. Senere er det også en koreografi-del som vi spilte inn baklengs, for å understreke dette «forvrengte».

– Jeg finner en filmrull, og blir først glad av det jeg ser, men så blir jeg plutselig trist, og til slutt sint, når jeg forstår at jeg aldri kan får tiden tilbake. Jeg innser at jeg må akseptere fortiden for å være i nåtiden. Så lar jeg alt gå, og til slutt ender jeg i en slags fredfull tilstand, med en følelse av bakkekontakt og ro.

Videoen er regissert av Iselin Saga og Mia Virik Kristensen. Marius Kildalsen har vært fotograf, mens Diska Livia er koreograf. Malin Sævrøy Kristoffersen og Stine Tolaas har koordinert produksjonen, der Hedda Eddy Virik har stått for design.

– Vi spilte inn videoen på en halv dag. Det hadde ikke gått hvis ikke det var for disse fine folka, tusen takk!

METTESON: Put It To Sleep

– Med kjerneverdiene tillit, frihet, skjønnhet og hengivenhet er Metteson på god vei til å etablere seg som Norges neste store popstjerne.

Det skriver apparatet rundt ham, og kan sikkert ha rett i det. Metteson har allerede fått oppmerksomhet fra store internasjonale medier som The Guardian. Han ble valgt som en av deres Ones To Watch for 2022, og ble sammenlignet med navn som Perfume Genius og George Michael.

Historien inkluderer så langt blant annet utsolgt konsert på Sentrum Scene, support for Aurora i UK, opptredener på Slottet og i Operaen, samt support for Sigrid i Oslo Spektrum. I tillegg til spillinger på flere av Norges største festivaler. Alt i 2021 mottok Metteson stipendet som Årets stjerneskudd fra Norsk Tipping, en pris som deles ut på Bylarm.

«Put It To Sleep» er det første av ny musikk fra Metteson i 2023, som tidligere i år ble bekreftet til selveste Roskildefestivalen. Da Åsa Osmundsen Opedal anmeldte opptredenen hans på USF Verftet i Bergen for Ballade i 2022, omtalte hun den som «ein perfekt popkonsert som er like proff som den er inderleg».

Metteson, som egentlig heter Sverre Breivik, er utdannet skuespiller ved Statens teaterhøgskole, der han gikk fra 2013 til 2016. Han har siden spilt flere hovedroller. Som musiker debuterte han med singelen «80 Miles» i 2019.

SUSANNE SUNDFØR: Alyosha

Susanne Sundfør slipper sitt sjette album, Blómi, 28. april 2023. Det kommer ut på Bella Union og Warner Music.

– Jeg vil at dette albumet skal være en motgift mot mørket som dominerer kulturen vår i dag. Jeg vil vise at det er en annen måte å se virkeligheten på, hvis man våger å ta spranget med å håpe på en vakrere verden, sier Sundfør selv.

Blómi betyr «å blomstre» på norrønt. I følge forhåndsomtalen tar albumet tak i nye sider ved Susannes livshistorie. Som det akademiske arbeidet til bestefaren hennes, en lingvist som spesialiserer seg på semittiske språk, og hennes egne erfaringer som nybakt mor.

– Sundfør skrev blómi fremfor alt som et kjærlighetsbrev til sin unge datter – et brev til et dyrebart nytt liv på vei inn i en ustabil verden, heter det i omtalen av albumet. Med hint av norrønt språk og mytologi refererer Susanne til nordiske urfolks kvinnebaserte kulturer som bygde matrilineære samfunn og tilba feminine guddommer. Disse røttene – og den gjentagende overleveringen fra mor til barn – er kjernen til Blómi.

Videoen til «Alyosha» byr på opptak fra Susannes egen bryllupsdag, og er regissert av Margreth Olin. Hun har tidligere stått bak filmer og dokumentarer som Dei mjuke hendene (1998), Kroppen min (2002), Engelen (2009), Mannen fra Snåsa (2016) og Selvportrett (2020).

NORTHERN DUNES: Both Sides

Den ferske duoen Northern Dunes slapp sin første EP, «Inner Closed Up», den 14. april. Med bakgrunn fra et bredt spekter av musikalske sjangere møtes Bernt Isak Wærstad og Cecilie Giskemo i den elektroniske popmusikk-sfæren.

Musikken til Northern Dunes omtales som «sterke pop-melodier med en collage-aktig tilnærming til produksjonen». Lydbildet er utformet i samarbeid med Øyvind Røsrud Gundersen som co- produsent, samt Erland Dahlen på trommer og en fauna av perkusjonsinstrumenter. På debut-EP-en har de også med seg en rekke gjestemusikere.

Dette inkluderer Siri Kristiansen Byrkjedal (synth og vokal), Ingrid Jasmin Vogt Evensen (vokal), Kristoffer Lislegaard (synth), Lyndon Riley (trompet og vokal), Gregor Riddell (cello) og Jon Arne Bjørnstad (vokal).

Den stemningsfulle kortfilmen til «Both Sides» er laget av Terry-Jo Thorne og Bernt Isak Wærstad. Det er også Terry-Jo Thorne som opptrer i videoen.

«Inner Closed Up» gis ut på Ruce Records, og er spilt inn i Brageveien Studio i Oslo, mikset av Øyvind Røsrud Gundersen og mastret av Christian Obermayer i Strype Audio.

UP AGAINST THE PHANTOM: The Sound of Heaven

Premiere!

Up Against The Phantom er et Oslo-band som har holdt på siden 2015. De ga ut sitt første album, Leave Me Innocent, i 2016, etterfulgt av spillejobber og turneer i Norge, Sverige, Polen, Tsjekkia og Slovakia. Høsten 2019 kom oppfølgeren Trieste med påfølgende mini-turné i Norge, rett før lockdown.

Up Against The Phantom beskriver seg selv som et ekte DIY-band som skriver, spiller inn og mikser all musikken selv. De booker spillejobber, promoterer og lager også musikkvideoer på egenhånd. Bandet består av Melina Oz (vokal, gitar), Gunnar Kjellsby (gitar, vokal), Marius Ihler (bass, koring) og Jonny Rasmussen (trommer).

– «The Sound of Heaven» handler om hvordan det gode forlater oss når verden går under, og man tar farvel, forteller Marius Ihler til Ballade video. Videoen til sangen er spilt inn på Vesletjern på Ammerud.

– I skrivende stund er vi i gang med innspillingsprosessen av nye låter, og gir ut ny musikk utover året, fortsetter bassisten.

– Sjangermessig befinner vi oss i landskapet mellom nittitallsinspirert alternativ-rock, indierock, shoegaze og drømmepop, med fokus på gode melodilinjer, driv og pønke-øs. Vi elsker også å spille live.

AMILOST: Living With Ghosts

Premiere!

«Living With Ghosts» er den tredje singelen fra Amilost, en norsk-britisk trio som består av Sigrid Zeiner-Gundersen, skotske Ross Craib og engelske Charlie Fowler. De har base I London, og presenterer seg selv som Scandinavian Pop with a Cinematic grandeur.

Det var Zeiner-Gundersen som skrev ferdig sangen sist vinter, mens en snøstorm raste utenfor hytta på fjellet.

– Det er fremdeles det synet jeg ser for meg når jeg hører «Living With Ghosts», sier hun. Zeiner-Gundersen vokste selv opp med klassisk musikk hjemme i Oslo, men sang alt som 15-åring i et metallband.

Amilost har tidligere gitt ut singlene «Pillowside» og «Good Morning», som har blitt spilt både på norsk og britisk radio. Den førstnevnte havnet også på spillelistene til NRK P3. Nå har trioen desssuten blitt booket til Bylarm i september 2023.

«Living With Ghosts» er skrevet av Sigrid A. Zeiner-Gundersen, Ross Craib, Joshua Curtis og Charlie Fowler. Det er også de to førstnevnte som har produsert.

Videoen er regissert av Alfred Sylvan Ashby, mens Kyle Jones står for filming, klipp og gradering. Låten er en av fem på debut-EP-en «Introspektive Souvenirs», som kommer ut på Made Records i disse dager. Det drives blant annet av Per Mygland, og har flere norske artister i stallen.

AVKRVST: The Pale Moon

Videoen til «The Pale Moon» har blitt sett imponerende 86 000 ganger siden den ble sluppet den siste dagen i mars. Ikke verst for en helt fersk gruppe som ikke en gang har spilt sin første konsert.

Avkrvst beskriver seg selv som et progressivt rockeband, og skal etter planen debutere live på We Låve Rock-festivalen på Hurum i mai. Det hindrer ikke at de allerede har sikret seg platekontrakt med tyske InsideOut Music, som er et underselskap av Sony.

AVKRVST består av Martin Utby (trommer og synth) og Simon Dolmen Bergseth (gitar, bass og vokal), Øystein Aadland på (bass og keyboards), Edvard Seim (gitar) og Auver Gaaren (keyboards). I følge nettstedet Prognytt har de allerede sitt debutalbum klart, med en spilletid på hele 55 minutter. Albumet skal komme til høsten.

Utby og Bergseth, som begge har spilt i Tammatoys, sier at musikken er inspirert av de bandene de hørte på under oppveksten. Det omfatter Mew, Anekdoten, Porcupine Tree, Opeth, Neal Morse og King Crimson.

Videoen til «The Pale Moon» er regissert av Avkrvst, og co-regissert, filmet og klippet av Simen Skari. Selv sier de dette om videoen og sangen:

– Videoen til «The Pale Moon» skildrer en ensom sjel og hans daglige gjøremål på en hytte langt borte fra sivilisasjonen, på hans reise mot slutten av livet. All tro og alt håp er borte – og karakteren begynner å miste vettet. Er han alene? Er det noen andre tilstede? Eller er det bare tankene hans som spiller han et puss?



KVELERTAK: Krøterveg Te Helvete

Kvelertak er tilbake med en smakebit på det kommende albumet Endling, som etter planen skal slippes 8. september. «Krøterveg Te Helvete» er også navnet på deres kommende turné. Den starter med åtte konserter i Norge, inkludert to show i både Bergen, Stavanger og Oslo. Deretter går turen blant annet til Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, Sveits, Luxemburg, Polen og Belgia.

Videoen er sett nærmere 125 000 ganger på YouTube, og suste også rett inn på Topp 25-listen over de mest sette musikkvideoene i Norge. Selv sier bandet dette om låten: – «Krøterveg Te Helvete» is a celebration of the intolerable levels of hardships of being in a popular rock band in 2023.

Kvelertak har for lengst bevist at norsk fungerer svært godt som rockespråk – også for et utenlandsk publikum. Singelen «Mjød» ble to uker på rad kåret som Single Of The Week i BBC, og skapte stor interesse for debuten Kvelertak alt i 2011. De har ellers opptrådt i blant annet Europa, Japan, USA og Australia. I 2018 tok Ivar Nikolaisen over som sanger etter Erlend Hjelvik, mens fjerdealbumet Splid kom i 2020.

– Folk snakker om at rocken er død, ja vel, men vi spiller likevel for fulle hus overalt, fortalte Ivar Nikolaisen til undertegnede i 2020. – Det er bare bra at det ikke står så mye om det i avisene, for da slipper man at det blir kjendiseri. Vi kan være motstrøms, og samtidig trekke folk.

Videoen til «Krøterveg Te Helvete» er regissert av Adam Holmkvist for Monolitt. Fredrik Bergström er produsent, mens Niklas Panthell har tatt seg av filmingen. Endling vil slippes via Rise Records og Petroleum Records.

DANGERFACE: Set Me On Fire

Kvelertak der, altså. Og i følge Dangerface byr de på «god, gammeldags rock n’ roll fra Kvelertaks hjemby». De beskriver også seg selv som det ville kjærlighetsbarnet til Hot Snakes og The Bronx, mens du dessuten kan trekke linjer til band som The Good The Bad and The Zugly og Gallows.

– Dangerface er rett på sak uten lo eller tull, heter det. «Set Me On Fire» er den siste singelen fra Dangerfaces kommende andrealbum, som slippes på Fysisk Format.

Bandet sier selv om låten:

– «Set Me On Fire» handler om å føle seg likegyldig. Å være syk og sliten. Og når det har vært sånn så lenge at du bare sluttet å bry deg. Vi har alle vært der en eller to ganger. Og i kjent Dangerface-stil vi pakker de «jolle» tekstene inn i en tett festpakke. Du vet, som du gjør.

Albumet Be Damned! kommer 28. april. Dangerface slapp debutalbumet Get Loud! på Big Day Records i 2019, og fikk ros fra Metal Hammer UK og PunkNews.org. De førstnevnte omtalte albumet som en «mektig imponerende debut som lover mye mer i vente».

Etter utgivelsen av Get Loud! turnerte Dangerface mye, og spilte også på 2000 Trees Festival i Storbritannia samme år.

Bandet består nå av Michael Myklebust (vokal), Jan Eirik Forland (gitar), Christian Levik Monsen (gitar), Mikael Christensen Moe (bass) og Steinar Fattnes (trommer).

SILVER LAKE By Esa Holopainen: Ray Of Light (feat. Einar Solberg)

Debutalbumet til Silver Lake by Esa Holopainen er tilgjengelig 28. mai via Nuclear Blast. Esa Holopainen bør for en del være kjent fra Amorphis, og blir omtalt som en av Finlands største gitarister og låtskrivere innen metall-musikken.

På det kommende albumet har han med seg syv kjente rock- og metalvokalister som Jonas Renkse (Katatonia), Björn «Speed» Strid (Soilwork), Anneke Van Giersbergen – og norske Einar Solberg fra Leprous.

«Ray Of Light» er den andre singelen som slippes fra prosjektet, og var også en av de første sangene Holopainen skrev til albumet.

– Den eneste vokalisten jeg så for meg til å synge denne sangen var Einar Solberg, sier den finske musikeren.

– Vi har turnert sammen tidligere. I tillegg til at Einar er en ekte gentleman, er han en av de mest unike sangerne jeg kjenner. Jeg håper dere alle liker denne sangen – og musikkvideoen – like mye som meg.

Pekka Hara har regi på videoen, og har også vært sjef for opptakene i Finland. I Norge har Askild Vik Edvardsen hatt ansvaret for filmingen i Norge, med Lottie Smith, Philip Borgli og Johan Moen som gode hjelpere.

MORTEMIA: The Endless Shore (feat. Ulli Perhonen & Nils Courbaron)

Morten Veland har spilt i blant annet Sirenia og Mortemia, og var også med på å starte opp Tristania. Her slipper han den andre låten fra det nye prosjektet The Covid Aftermath Sessions, med Ulli Perhonen fra Snow White Blood på vokal og Nils Courbaron på sologitar.

– Jeg er stolt over å introdusere Ulli Perhonen og min gode venn og Sirenia-kollega Nils som gjester på The Covid Aftermath Sessions, sier Stavangermusikeren, som nylig vendte tilbake etter elleve år med stillhet.

– Ulli har en virkelig vakker og uttrykksfull klassisk stemme som passer perfekt til dette sporet, mens Nils har laget en episk gitarsolo til sangen. Jeg føler meg virkelig privilegert og takknemlig for å ha de to med på dette prosjektet, og jeg er veldig glad for å dele denne sangen med dere alle.

The Pandemic Pandemonium Session var opprinnelig en serie med singler som ble sluppet hver måned, der forskjellige kvinnelige metal-vokalister lånte sine stemmer til låtene. Du finner tidligere videoer med prosjektet i vårt store video-arkiv.

Videoen til «The Endless Shore» er laget av Cécile Delpoïo, og bygger på bilder fra forskjellige kilder og fotografer.

POLARDEGOS & THE CUT: Konspirasjon (Supernatural Conspiracy)

– Gammelt skrot blir flunka nytt! På tre språk, til og med. Da vi fant originale 24-sporsopptak til klassikeren «Shadow Talks» for en stund siden, tenkte vi at dette måtte være gøy å gi til noen yngre remiks-fantomer. Som sagt, så gjort. Her er første smakebit, sier Torgrim Eggen.

Torgrim Eggen, i dag mest kjent som Brageprisvinnende forfatter, spilte bass i The Cut, som eksisterte fra 1980 til 1984. Debutalbumet Shadow Talks fra 1981 ble produsert av John Leckie. Opprinnelig besetning var Volker Zibell (sang), Atle Pakusch Gundersen (gitar) og Don Buchanan (gitar), samt Eggen selv. Arne Lund spilte trommer, mens både Anders Sevaldson og Kikkan Fossum kom med på keyboards.

Fra 1982 var også Ivar Eidem (keyboards) og Rune Annaniassen (gitar) med. Begge gikk senere videre til Matchstick Sun. Buchanan ble en av drivkreftene bak Norsk Rockforbund, mens Volker Zibell har markert seg som musiker og illustratør.

«Konspirasjon» er kommet til i samarbeid med Svær Rosa Bamse, alias Jørgen Nordeng og Polardegos, og er en smakebit fra remix-albumet Some Like it Cut, som ble utgitt på Big Dipper sist fredag. C + C Records ga ellers ut den femdoble CD-en Boxed i 2021, med liner notes av Eggen og design av Zibell.

Videoen til «Konspirasjon» er lagd av Henrik Seip, som opplyser:

– Filmene som er brukt er: M (1931), Nerves (1919), The Cabinet of Dr Caligari (1920), Vampyr (1932), Eerie Tales (1919) og noen bilder fra den amerikanske serien Space 1999. Samt en dokumentar fra 50-tallet om den skadelige virkningen av tegneserier.

Dette er utgave nr. 183 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

