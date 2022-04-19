Samplepønkerne setter inn høygir – følger opp Polardegos-debuten med ny EP

Et halvt år etter Norges første pønkplate utelukkende skapt på samples, er Polardegos klare med sin andre plate.

«Til glede for gamle og nye lesere …» Møt Polardegos, med medlemmer fra Tungtvann, Birru Baby, Raggabalder, Darkside of the Force, med flere:

– I det her prosjektet sparker vi jo oppover, med humor og dobbeltbunner og … dét er visst veldig lite 2021, mener Jørgen Nordeng.

– Ta «Polio». Vi ønsker jo ikke at folk skal få polio og dør. Altså: Antivaksere, som i tillegg tror på 5G-konspirasjonsteorier og så videre, er jo helt ute! Men dette er en satirisk måte, med en sånn nænænænæ-melodi til, beskriver rapperen.

– Men så er det ikke sikkert dere bare sparker oppover? Noen antivaksere kan man jo si befinner seg nedenfor dere, for å si det sånn.

– Nei, det er sant … Det er vanskelig å kontrollere, vi sparker i alle retninger når vi først har begynt!

I anledning nok en ny EP fra de som kaller seg «supergruppa Polardegos», henter Ballade fram det fortsatt ganske nylige intervjuet med to av degosene. Les mer om bakgrunnen for navnet og hvor sinnsykt mye pønk de har å gå på – regelen deres er å kun basere pønken på samples, og ikke spille instrumenter – her: Banner og sampler og alt er lov – bare ikke å spille på instrumenter

Samplepønkerne med medlemmer fra band som Tungtvann, Bøyen Beng, Biru Baby og Darkside of the Force oppfant en egen sjanger i fjor med debutalbumet «Fortiden i våre hender» og en bunke singler, og introduserte laptop-knusing som den nye «Marshall-herpinga» på konsertene sine. Det skriver de i pressemeldinga i forkant av plata «Lockdown» som kommer 20. april, og fortsetter:

Forrige gang konsentrerte rabulistene seg om norsk pønk og hardcore-historie, drøy humor, ironi og hardtslående rockere. Med ep-utgivelsen «Lockdown» går de nye veier, selv om alt fortsatt er det samme. Tonen er litt mer seriøs, musikken mer mollstemt, melodiene litt tydeligere. Samples hentes denne gang fra mørke 80-tallshelter som Krim U, Vinterhagen, Til alle barna og Dropopop. I tillegg introduseres elementer av dub reggae og 80-talls synthpop.

Da Ballade møtte dem i september, viftet frontmann Jørgen «Joddski» Nordeng stadig med sine «gåse»fingre i lufta. Mens Henrik Seip gjemte hodet i hendene over mye av det bandmakkeren sa. Men det meste de holdt på med springer ut av et alvor, ikke minst alvoret i verdens tilstand.

– Det er jo en … nesten en nachspielidé. Og på grunn av korona fikk vi tid til å gjøre noe med det, forteller Nordeng.

Som digresjon kan vi smette inn at «å få tid» nok framstår litt annerledes for en rapper som ham, enn hos mange andre – når han nevner at han bare i fjor spilte inn 82 (åttito) raplåter med produsenten sin, Salvador Sanchez. I Bodø sitter Salvador, produsent og innside-navn i tidlig, norsk rap (hvem husker Darkside of the Force?) og vokter en samling norske vinylplater – fra da Jørgens far starta å kjøpe pønk på slutten av 70-tallet.

– Det starta med at jeg lagde 30-40 raplåter hos Salvador … Vi skulle ha pønksample på én låt. Salvador kom med den og sa «jeg tror ikke du klarer å rappe på dette?» «Nei, det stemmer, det gjør jeg ikke, for dette er jo pønk!» sa Salvador til Ballade.no.

– Jeg gikk gjennom pønkskiver for å finne de nedstrippa partiene – slik jeg gjør når jeg leiter etter biter til å lage loops for hiphop. Men da Jørgen fikk skissene vokste det. Han hørte jo pønk. Ikke mitt univers, som er hiphop, sier Salvador på telefon.

– Det å sample norsk pønk var et jomfruelig landskap for meg. Deilig befriende. Uansett hva jeg tok i; fordi ingen har gjort det før. Og så var det veldig mye bra! Mye er nok utilgjengelig, fordi det bare finnes på fysiske plater i begrensa omfang, de er ikke tono-innrapportert, finnes bare i utvalgte platesamlinger rundt om, og så videre, beskriver Sanchez.

Denne uka spiller de i Porsgrunn, før turen går nordover.