Banner og sampler og alt er lov – bare ikke å spille på instrumenter

– Plata kommer utstyrt med advarsel. Vi sparker i alle retninger når vi først har begynt. Jørgen Nordeng, eks-Joddski, eks-Tungtvann, begår pønkhistorie med sitt nye band Polardegos.

Polardegos er et uttrykk som ble brukt om nordlendinger sørpå. På alle, absolutt alle, låtene til bandet som nå også heter det, kan du høre et klipp fra en gammel Wam/Vennerød-film: En søring slår ølflaska ut av en nordlendings hender, sier på krakilsk skuespiller-norsk: «Pollardegos kan holde kjeft, sa jeg!»

I bunnen ligger lyden av Life … But how to live it, Liliedugg, Stengte Dører, Flying Crap og Svart Framtid med flere. Totalt ukjente for noen, navn som bobler over av en opprørsæra med trommer og gitar for andre.

– Et svært stykke Norge! Sånn karakteriserer musiker Henrik T. Seip alle de gamle norske platene som har blitt klippet i for å bli nye låter. Det blir bare med navnet «Seip» i dag. De to som stiller fra Polardegos over hotellbordet i Oslo kjenner hverandre fra reggaegruppa Raggabalder.

– Kan de som læs det hær hør hærmetægnan mine? Altså. Vi har utstyrt plata med sånn merkelapp: «OBS! Kan inneholde spor av ironi, humor og sarkasme.»

– Har du brent deg på det før, du eller, Jørgen?

– ALDRI!

Det er her de tydelige luftthermetegnene kommer: For sjølsagt har Jørgen Nordeng, Jørg-1, Joddski, halvparten av Tungtvann, opplevd å bli tatt for bokstavelig før (hvem husker «Ubudne gjesta»?).

Men mye rap – og pønk – kommer uten to streker under svaret på hva som er alvor. I tekstene til hovedvokalister Jørgen og Hánná Rein høres i alle fall den gode gamle pønke-finger’n. I Polio – som er ute som singel, ikke på albumet som kommer denne uka – går refrenget «Æ håpa du får polio. Polio. Æ håpa du får difteri. Difteri. Difteri …» Den går ut til vaksinemostandere, konspiteoretikerne som er mer enn bare litt skeptiske.

– I det her prosjektet sparker vi jo oppover, med humor og dobbeltbunner og … dét er visst veldig lite 2021, mener Jørgen. Seip forteller om hvordan noen har tatt tekster på singler som har kommet ut igjennom året, dønn alvorlig.

– Ta «Polio». Vi ønsker jo ikke at folk skal få polio og dør. Altså: Antivaksere, som i tillegg tror på 5G-konspirasjonsteorier og så videre, er jo helt ute! Men dette er en satirisk måte, med en sånn nænænænæ-melodi til, beskriver Jørgen.

– Men så er det ikke sikkert dere bare sparker oppover? Noen antivaksere kan man jo si befinner seg nedenfor dere, for å si det sånn.

– Nei, det er sant … Det er vanskelig å kontrollere, vi sparker i alle retninger når vi først har begynt!

– Vi vil jo ikke at folk skal bli sjuke og dø. Det er ikke meningen å sparke folk som ligger nede, presiserer Seip.

Jørgen vifter «gåse»fingrene i lufta. Seip gjemmer hodet i hendene. Og det meste springer jo ut av et alvor, ikke minst alvoret i verdens tilstand.

Mugabe, Mussolini, Franco, Zuckerberg, Bezos

Krona, dollar, lire, franc, euro, yen, pesos

Te Putin Madre, Mark sucke my dick

Jeff Bezos mi culo, Daniel Ek e en drit

(Polardegos i «Bezos mi culo»)





Gammelpønk i loops

Og så var det framgangsmåten.

– Det er jo en … nesten en nachspielidé. Og på grunn av korona fikk vi tid til å gjøre noe med det, forteller Nordeng.

Som digresjon kan vi smette inn at «å få tid» nok framstår litt annerledes for en rapper som ham, enn hos mange andre – når han nevner at han bare i fjor spilte inn 82 (åttito) raplåter med produsenten sin, Salvador Sanchez.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Det starta med at jeg lagde 30-40 raplåter hos Salvador … Vi skulle ha pønksample på én låt. Salvador kom med den og sa «jeg tror ikke du klarer å rappe på dette?» «Nei, det stemmer, det gjør jeg ikke, for dette er jo pønk!»

I Bodø sitter Salvador, produsent og innside-navn i tidlig, norsk rap (hvem husker Darkside of the Force?) og vokter en samling norske vinylplater – fra da Jørgens far starta å kjøpe pønk på slutten av 70-tallet.

– Jeg gikk gjennom pønkskiver for å finne de nedstrippa partiene – slik jeg gjør når jeg leiter etter biter til å lage loops for hiphop. Men da Jørgen fikk skissene vokste det. Han hørte jo pønk. Ikke mitt univers, som er hiphop, sier Salvador på telefon.

– Det å sample norsk pønk var et jomfruelig landskap for meg. Deilig befriende. Uansett hva jeg tok i; fordi ingen har gjort det før. Og så var det veldig mye bra! Mye er nok utilgjengelig, fordi det bare finnes på fysiske plater i begrensa omfang, de er ikke tono-innrapportert, finnes bare i utvalgte platesamlinger rundt om, og så videre, beskriver Sanchez.

Så nå er han nyfrelst på nerven i én av platene, (hvem husker Siste Dagers Helvete?) – og poserer i camoshorts på pressebilde med de andre bandmedlemmene. Ingen går fri, si.

Skistativ, dad jokes, stasjonsvogna / Ereksjonssvikt, ungeskrik, vannvogna

Dårlig tidsånde, dårlig skjult måne / Kun en identitetsmarkør igjen og det e CAMOSHORTS

Har enda på sæ samme CAMOSHORTS

På parkeringsplassen på Ikea iført CAMOSHORTS

Går aldri av moten med CAMOSHORTS

Du kan ta fra han mye men du kan aldri ta fra han CAMOSHORTS

(Polardegos i «Camoshorts»)





Tilbake i Oslo, der finnes ei klynge av studioer i ei lita gate. Der satt Jørgen og Seip i ett, musikere og produsenter i andre band i ett annet. Jobba på avstand, møttes ute eller skålte litt i døråpningen … Og med masse tid til kipp og lim! Gikk det som de berømte slag i slag. Slik ble Norges (verdens, tror Jørgen) første reine samplepønkplate til.

Tradisjonelle instrumenter forbudt

– Det ska ikke bare vær Joddski med pønkbeats … Men vi fant ut at vi kan ikke ha instrumenta!

– Nå skal ikke vi være sånn dogmatisk … Fingre opp i lufta igjen, Seip nærmest kniser og himler med øya over å komme inn på dogmesporet. Det skal riktignok finnes noen små biter av triangel og bass på én låt. Ut over det er all instrumental du hører samples, live scratching og noe live looping/effekt av lyd og film.

Så. Det har blitt dogmatisk samplepønk. Konseptuelt, si.

– Da vi fant det her sammen under pandemien var det bare «dæven det her e så artig». Og så balla det på seg, Salvador inn med litt rap på spansk, Hánná med taler på samisk, det er ingenting som ikke er lov, i følge Nordeng.

– Bortsett fra å spille på instrumenter, det er ikke lov?

– Ja, hahaha! ler Jørgen.

– Men én fyr får være med og spille på gitar, så lenge han ikke spiller på den! Kun feedback på den gitaren! Hehehehe!

– Ja, det står i teknisk rider: Hissig gitaramp – *må kun brukes til feedback*, referer Seip.

– Dette ble skapt uten utgivelsesplan eller noe annet ytre press. Jeg har aldri hatt det så artig med å lage plate noensinne. Vi jobber hardt og seriøst med det, men vi har det artig, sier Nordeng.

– Jævla morsomt. Dette er så langt unna jobb som det kommer, oppsummerer Seip.

Polardegos slipper plata «Fortiden i våre hender» fredag 24. september og følger opp med konserter i Oslo og Trondheim.