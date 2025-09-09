Sløy drager og røyk sopp

Only Slime bygger et unikt middelalderunivers på Det Norske Teatrets Scene 3 denne høsten, med vikinger, hekser, alver og drager. Deres interaktive minifestival Dragonblood har hentet musikalsk inspirasjon fra Charli XCX, Rammstein og Enya.

Artikkelen er produsert og publisert i samarbeid med magasinet Blikk.

Tobi Pfeil og Claudia Cox er duoen Only Slime. De beskriver sitt nye teater- og musikkprosjekt Dragonblood som en festival.

Det er også et samarbeid med Ultimafestivalen, altså en festival i en festival. Og faktisk i enda en festival, siden premieren er en del av Fossefestivalen på Det Norske Teatret.

– Det har blitt helt «festival-inception», ler Claudia, med referanse til den komplekse Hollywood-filmen.

Etter å ha satt opp flere forestillinger samt gjestespillet AFTERLIFE på teatret tidligere i år, er Dragonblood en betydelig større produksjon enn den forrige. Å ha sitt eget scenerom og åtte profesjonelle skuespillere til rådighet er selvsagt en drøm for den kreative duoen. Men de var også spente på hvordan det skulle fungere i praksis.

– Vi har vår egen stil, som er lett for oss å lage alene, men det er nytt for oss å oversette den til en gruppe med skuespillere, forklarer Claudia.

Ekstrem stil

Men skuespillerne har tatt det på strak arm, noe Ballade selv fikk erfare under en av de første prøvene.

Rommet er fylt til randen med rekvisitter som gjenskaper en middelaldertaverna. Langs veggene står heksenes telt, alvedronningens trone og vikingenes leir.

Publikum blir plassert ved små bord langs en lang catwalk, og vil bli en del av forestillingen.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Mens vi er på besøk kaster Tobi, Claudia og de andre skuespillerne seg inn i sang-kamp, veiver med økser og spyr på scenen, akkompagnert av røffe gitarer og elektronisk hyperpop.

Dette blir en vill forestilling. Og vi var flue på veggen under gjennomgangen av bare et par nummer.

Ting går fort

– Jeg tror de har det veldig gøy. De liker utfordringen, og vi har blitt veldig imponert. Stilen vår er ganske ekstrem, og noen ganger forstår vi den knapt selv, sier Claudia og smiler.

– Tar skuespillerne materialet deres på alvor?

– Definitivt. Det er for eksempel en scene med BDSM, og skuespillerne som spiller heksene så den i manuset og bare kjørte på uten å blunke. De er helt rå!, konstaterer Claudia.

Det har vært et hektisk år for Only Slime. Ved siden av residensen ved Det Norske Teatret og prisen “Årets Verk” fra Norsk Komponistforening for AFTERLIFE, planlegger de også sin første utstilling som åpner i Liverpool neste år.

– Ting har gått veldig fort. Å være her på teatret har virkelig endret mye. Vi skrev Dragonblood på bare fire uker i sommer, fordi vi måtte bare gå «all in». Jeg føler at hver gang vi gjør det, kommer noe bra ut på den andre siden. Vi liker risiko og utfordringer, forteller Tobi.

– Dette har vi drømt om i mange år. Vi jobbet lenge uten at noe egentlig skjedde — og nå skjer alt på en gang, noe som er både kult, men også litt stressende, legger Claudia til.

Nye gjesteartister hver kveld

– Hva handler Dragonblood om?

– Det er både et stykke og en fantasy-festival.

– Hva mener dere med det?

– Festival betyr at hver kveld vi spiller Dragonblood, inviterer vi også noen av våre favorittartister fra hele verden til å opptre enten etter stykket eller som en utvidelse av det, forklarer Claudia.

Blant gjestene finner man blant andre Team Rolfes’ 321 Rule, Kevin Peter He & DJ Trick, YOHAN, Dragongirl, Neko3, The Frida Marida Show, The Scorpios og Thea Grant.

– Ideen er å lage et teaterformat som ligner mer på en festival, hvor du blir oppfordret til å henge med oss i noen timer. Du kan komme bare for gjesteartisten. Du kan komme midt i forestillingen. Det er veldig avslappet, forklarer Tobi.

– Weird as fuck

I pausene kan publikum utforske fantasiverdenen duoen har skapt: besøke heksenes telt, teste ut en gapestokk med vikingene eller få spådd fremtiden av alvedronningen. Altså, henge med både skuespillere og de andre i publikum.

– Konseptet handler om å bygge en eventyrlig verden, knyttet til middelalderestetikk, noe vi synes er spennende. Vi har alltid jobbet med teknologi og framtiden, så vi spurte oss: Hva skjer hvis vi kombinerer det? sier Claudia.

– Det finnes middelalder-raves i Storbritannia, og en sjanger som heter bardcore; popmusikk laget i middelalderstil. Søk på YouTube, det finnes mye av det, legger Tobi til.

Hør «Take on Me» i bardcore-versjon:

Og «Bad Romance»:

– Vi ville skape et rom som føles trygt, men samtidig “weird as fuck.”

Only Slime har laget en taverna hvor publikum kan henge, et sted hvor du kan møte opp i full middelalder-cosplay, enten du er trollmann, heks eller djevel, og føle deg helt hjemme.

– Du vil føle deg malplassert om du kler deg vanlig. Sånn er denne plassen, sier Claudia.

Journalisten, som definitivt mangler kle-seg-ut-genet, vrir seg litt ukomfortabelt i stolen.

– Men ikke noe press. Gjør det som føles riktig!

Får i seg en del sopp

Historien handler om sorg, forteller de to.

– Dragedreperen er helten i historien vår. Hun har mistet moren sin og må drepe dragen – enten for hevn eller for å gjøre opp med sin skjebne. På veien møter hun alle disse rare skapningene. Det er litt som en Ringenes Herre-historie, de legger ut på en lang reise, forklarer Claudia.

De må samle tre magiske gjenstander: et sverd fra vikingene, dyppe sverdspissen i udødelig blod, og skaffe sopper fra alvedronningen.

– Så møter de endelig dragen, og da… skjer det noe, ler Claudia uten å røpe mer.

– Vi lever i mørke tider, og karakterene løfter hverandre opp, selv når det er vanskelig. Det er et kjernetema i stykket: disse “weirdoene”, alle veldig forskjellige, som velger å støtte hverandre i motgang, forteller Tobi.

– Dragedreperen trenger et prosjekt for å finne ut hvem hun er. Hun må drepe monstrene sine, både bokstavelig og i hodet sitt. Begge lagene er sanne. Hun får i seg en del sopp, legger Claudia til.

Vil ikke være eksklusive

Historien ble et morsomt utgangspunkt for musikken. De hadde mange rare karakterer å spille på, med autotune og growling, uten tanke på at det skulle høres “naturlig” ut. De nevner Charli XCX, Rammstein og Enya som inspirasjoner.

– Musikken er vanskelig å beskrive fordi den blander mange sjangre, sier Claudia.

– Men dette er kanskje ikke noe folk forbinder med samtidsmusikkfestivalen Ultima?

– Vi har snakket mye om at vi ikke vil være eksklusive, sier Claudia. – Vi liker å lage musikalske rom som er forståelige og relaterbare.

Arbeidet deres er fullt av symboler fra populærkulturen, men brukt på utradisjonelle måter.

– Vi skriver ikke typiske poplåter. Vi kommer fra samtidsmusikk og komposisjon, og bruker de verktøyene, men materialet henter vi fra populærkulturen. Vi elsker for eksempel Charli XCX, så hun påvirker oss, forklarer Tobi.

Mindre snobberi

Claudia har master i fiolin og forteller at hun måtte ta et steg bort fra klassisk musikk før hun vendte tilbake:

– Jeg utforsket mange sjangre, og måtte legge fiolinen litt til side for å dykke inn i elektronika, klubb og metall, før jeg plukket opp fiolinen igjen, forteller Claudia, som har med instrumentet sitt i Dragonblood.

Tobi har bachelor i gitar og master i komposisjon, men begge understreker at bakgrunnen ikke definerer hvem de ønsker å spille for.

– Vi vil ikke bare at musikknerder og komponister skal se showet vårt. Jeg vil at foreldrene mine, broren min, alle vennene mine, og tanta mi, skal komme, sier Tobi.

De roser Ultima for å være inkluderende og fremtidsrettet.

– Vi vil alle det samme for musikken og ny musikk, at den skal leve og utvikle seg. Dette er også politisk. Vi vil ikke at operaen skal dø eller at teatrene skal stenge. Vi vil være med på å gi plass til sprø idéer, eller gjøre nisjer forståelig og tilgjengelig, sier Tobi og legger til:

– Akkurat nå trenger vi ikke mer snobberi i kulturen.

Til syvende og sist vil Only Slime oppløse skillet mellom «jeg» og «oss» i Dragonblood.

– Det er noe veldig dypt i musikken og kunsten, noe mennesker har holdt på med siden tidens morgen. Derfor anbefaler vi at folk blir værende gjennom de fire timene festivalkvelden tar, sier Tobi.

– La deg oppsluke og delta aktivt. Det er det vi vil at folk skal gjøre: gå rundt, utforske og sjekke ut hva som skjer. Det kommer til å bli supermoro og rørende, og du vil oppleve noe om verden – og deg selv – som du kanskje ellers hadde gått glipp av!

Dragonblood har premiere på Det Norske Teatret 13. september. Her ser du liste over spilletider og gjesteartister:

13.09. DRAGONBLOOD kl. 18.00

16.09. Team Rolfes’ 321 Rule, Kevin Peter He & DJ Trick (US)

17.09. Team Rolfes’ 321 Rule, Kevin Peter He & DJ Trick (US)

18.09. YOHAN – Music of the Mind

19.09. Dragongirl, Neko3 & Only Slime

20.09. The Frida Marida Show

25.09. The Scorpios

04.10. Thea Grant

10.10. DRAGONBLOOD