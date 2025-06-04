Bilde fra visuelt produksjonsmateriale til Only Slimes produksjon på Det Norske Teatrets Scene

Bilde fra visuelt produksjonsmateriale til Only Slimes oppsetning av "Afterlife" på Det Norske Teatrets Scene 3 i februar i år.(Foto: Only Slime / Det Norske Teatret)

AktueltEksperimentell

Et glimt av det hinsidige: «Afterlife» er kåret til Årets verk

482702983 18492104443041271 3775851149427688653 n (2)
Publisert
04.06.2025
Skrevet av
Johanna Holt Kleive

I dataspilloperaen «Afterlife» vil prisvinner Only Slime invitere publikum inn i en verden der du kan føle på både frykt og eufori, frakobling og kjærlighet.

Blant over 100 innsendte forslag har den eksperimentelle duoen Only Slime – bestående av Claudia Cox og Tobi Pfeil – blitt kåret til en av tre vinnere av Årets verk 2024 med det grenseløse og gripende stykket Afterlife.

Prisen ble delt ut av Norsk Komponistforening under en høytidelig markering i Oslo 28. mai.

Afterlife er langt mer enn et scenisk verk. Det er en kunstnerisk og teknologisk reise inn i det ukjente, inspirert av en nesten dødelig ulykke. I 2021, under en forestilling hvor hun spilte fiolin på noens skuldre, falt Claudia Cox hodet først ned på scenegulvet. 

Jeg hadde en utenfor-kroppen-opplevelse. Det var som å være i et tidløst rom fylt med lys, helt løsrevet fra kroppen og verden. Jeg hørte en stemme ved venstre skulder som sa: «Det er ikke din tid ennå.»

Only Slime er opptatt av både spillestetikk og lydkunst, og forteller at de vokste opp med å engasjere seg grenseløst i begge disse mediene. Derfor føltes det også naturlig å kombinere dem for å gå dypere kunstnerisk inn i materialet. (Foto: Renate Madsen)

Hun overlevde, ble fraktet til sykehus, og tilbrakte det kommende året i mørke. Underveis startet et intenst og årelangt kunstnerisk samarbeid med Pfeil, som hun hadde møtt på nettet, hvor de sammen forsøkte å forstå hva hun hadde opplevd.

Cox forteller om det dramatiske fallet under nesten fatal akrobatikk i en opphaverkommentar duoen skrev i forbindelse med verket. Her forteller hun og Tobi Pfeil om samarbeidet, og arbeidet, videre:

Vi begynte å forske på nær-døden-opplevelser, simuleringsteori, utenomjordiske intervensjoner, og moderne hjerneforskning. Vi var ustoppelig nysgjerrige på hva som finnes utenfor rammene av vår individuelle virkelighet, forteller duoen.

Resultatet ble Afterlife – en fullkomponert «dataspillopera»som blant annet benytter sanntids motion capture-teknologi, simuleringsverdener (hele det visuelle aspektet kjører i et dataspill duoen selv har programmert i Unreal Engine), stemmeforvrenging, auto-tune og sensorer for å fremmedgjøre kroppen og stemmen – og formidle følelsen av å tre inn i noe hinsides.

Musikk har alltid vært en portal for oss, en vei til å kjenne tid og rom på nye måter. På samme måte utforsker dataspill og virtuelle miljøer vår identifikasjon med en avatar eller kropp, og lar oss utforske fiktive verdener og eventyr utenfor vår daglige virkelighet, sier duoen.

– Kombinasjonen av spillestetikk og lydkunst lar oss invitere publikum inn i en verden der du kan føle på både frykt og eufori, frakobling og kjærlighet.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Juryen trakk særlig frem verkets kompromissløse gjennomføring og teknologiske originalitet: Med Afterlife har Only Slime skapt en opplevelse som er både personlig og universell, og en dristig refleksjon over liv, død og det som muligens ligger imellom.

Bilde fra Afterlife på Scene 3, Det Norske Teatret, i februar i år. (Foto: Io_Sivertsen)

Vi håper alltid at publikum skal sitte igjen med en følelse av fryktløshet og eufori. Det er det vi selv følte – og fortsatt føler – når vi går tilbake til dette øyeblikket.

Prisen for Årets verk deles ut av Norsk Komponistforening for å løfte frem kunstneriske arbeider med særlige kvaliteter. I tillegg til Afterlife, gikk prisen i år også til Plans av Øyvind Torvund og Ruins av Mariam Gviniashvili.

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

Årets verkClaudia CoxdataspilloperaLydkunstNorsk komponistforeningonlyslimespillestetikkTobi Pfeil

