Rettighetsorganisasjoner satser på spill

Rettighetsløsninger knyttet til musikk i spill er i forhandling. Tono og Nopa er i fokus når Ballade oppsummerer nyheter fra lyd/musikk/spill.

Hele Norges spillindustri møttes 22. november i Bergen, på Konsoll. Blant annet handlet en presentasjon av spillmusikkbransjen, Tono og Sony Music i samarbeid om ståa på rettigheter til musikk til spill. I dag kan komponister og artister som jobber frilans med spillselskaper registrere verk hos andre vederlagsforvaltere enn Tono eller selge rettighetene direkte til utvikler, uten å miste sitt medlemskap. Men det jobbes for å skape en løsning som tillater at de skal kunne registrere ting hos Tono som komponist, artist, Tono og utvikler ser som forsvarlig. Denne løsningen finnes for andre typer media eller forestillinger.

Norges største spillmesse: Ballade.no har tidligere skrevet om Spillexpo – Norges største samling av spillpublikum og dem som vil nå dem. I tillegg til å ha (i følge arrangør og andre på messa) for lite norsk musikkbransje synlig, ble det presentert en rekke norskutviklede spill hvor norske komponister og lyddesignere har bidratt. Som i spillene Brew fra Hamar-baserte Snow Leaf Studios og Raanaa – The Shaman Girl av Tana-baserte Mixapix.

There Goes the Axepecker

Det velkjente Oslo-baserte spillstudioet Snowcastle nærmer seg utgivelsen av spillet Ikonei Island – og som oppvarming har de valgt å gi ut musikken på strømmetjenester. Her er det Snowcastle sin egen in-house-komponist Théo Nogueira som står bak. Den ferskeste utgivelsen fra spillet er stykket «There Goes the Axepecker». Tidligere har de gitt ut «Welcome to Ikonei Island». Spillet er nå i såkalt early access, og skaperne har gått ut med en oppfordring om å gi tilbakemeldinger. Dette vil de bruke for å forbedre produktet før det gis ut i 2023. Her ligger den ferskeste utgivelsen, på Spotify.

Inn i det nye året:

Nopa, Norsk forening for komponister og tekstforfattere, har tradisjon for et nyttårsseminar for sine musikkskapermedlemmer. 16–18 januar 2023 har Nopa-seminaret for første gang et fokus på musikk i spill. Innleder er franske Louis Godart som snakker om «Recreate, remake and remaster» hvor han tar for seg vanskelighetene ved et å gjenskape et lydspor som har mange lojale fans uten å miste dem. Med andre ord: å beholde det den første versjonen brakte med seg inn i originalversjonen av spillet.

Louis Godart er frilans-komponist og lyddesigner for dataspill. Han har jobbet med spill i sjangre som favner alt fra indiespill til mobilspill. Blant spillene han har designet lyd til finner du Blanc, Drifting Lands, Pharaoh: A New Era, Broken Piece. På NOPA-seminaret vil han snakke om arbeidet med gjenutgivelsen av det legendariske spillet Pharaoh, skriver Nopa på sidene sine.