Trondheim kammermusikkfestival med optimistisk feiring av 25 år

Trondheim kammermusikkfestival 2020 foregår fra 20. – 27. september med en rekke jubileumsmarkeringer gjennom uka.

– Når vi presenterer den 25. festivalen er det med stor ærbødighet overfor byen, publikum, musikkmiljøet og alle musikerne som har bidratt opp gjennom årene, forteller sjef for Trondheim kammermusikkfestival (Kamfest), Sigmund Tvete Vik, i en pressemelding.

– Vi i Kamfest har selvsagt stor respekt for den situasjonen vi er i, men vi har valgt å være optimistiske. Kammermusikk er til og med smittevernvennlig, sier festivalsjefen, og peker på at konsertene har små grupper på scenen og ikke de store publikumsmassene.

– I september skal vi være klare til å feire festivalens jubileum, med levende musikk og ekte møte mellom artister og publikum!

– Det blir Kammerorientering på åpningsdagen, hvor Midtbyen fylles med kreative musikalske påfunn. Åpningskonserten blir med Fargespill og Luftforsvarets musikkorps i Olavshallen, og vi får gjenhør med musikk av tidligere festivalkomponister på Talentlørdagen. Det passer også godt å ha med en annen jubilant på feiringen – Ludvig van Beethoven. Vi har blant annet en helt spesiell konsert med fokus på hvordan Beethoven opplevde musikk etter at han ble døv. Det er ekstra stas at Vertavokvartetten kommer tilbake, fortsatt like ungdommelige som da de var med på den første festivalen i 1996, forteller festivalsjef Tvete Vik.

Årets festivalkomponist er Mark Simpson, som i ung alder har gjort seg sterkt gjeldende internasjonalt. Simpson ble den første vinneren av både BBC Young Musician of the Year og BBC Proms/Guardian Young Composer of the Year i 2006, bare 18 år gammel. Han vil være til stede under hele festivaluka i Trondheim, der 10 av hans verk står på programmet, i tillegg til at han også spiller selv.

– Det er jo en av Europas mest betydningsfulle festivaler for presentasjon av levende komponisters arbeid, sier Mark Simpson selv om Kamfest. – Listen med tidligere festivalkomponister, inneholder mange av navnene som jeg vokste opp med, og hørte på musikken av. Det er en enorm ære å bli inkludert i det selskapet.

På festivalprogrammet ellers finnes stjernetenoren Mark Padmore, den unge, sjangerbrytende gitaristen og el-gitaristen Sean Shibe, den prisvinnende pianisten Saskia Giorgini, TED-talker og bratsjist Jennifer Stumm, publikumsvinneren fra TICC 2019, Trio Opal, og Quatuor Van Kuijk, som omtales som publikumsyndling som har gjort kometkarriere på den internasjonale kammermusikkscenen.

Norske artister på programmet er Ingrid Bjørnov, Tor Espen Aspaas, Erlend Skomsvoll, Øystein Kristiansen med sitt tegneshow og Rasmus Rohde, i tillegg til grupper som Gammalgrass, Trondheim Voices, Trondheim Sinfonietta og Trondheim Symfoniorkester & Opera. I Kor magisk! møtes Nidarosdomens jentekor og guttekor for første gang til felles konsert, og korene har valgt hver sin gjest som er tidligere kormedlem; mezzosopran Astrid Nordstad og fiolinist Viktor Stenhjem.

