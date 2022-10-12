Prisdryss for norske skapere av lyd og musikk i spill

Disse vant priser under GACO–Awards 2022.

Sammen med GACO-konferansen (se egen sak) ble også prisutdelingen for norske komponister og lyddesignere som har utmerket seg i året som har gått, arrangert. For lyd i spill og interaktive medier ble det delt ut priser for: mest innovativ lyd/musikk, best lyddesign, best score, og best implementering av lyd/musikk. Martin Kvale stakk av med to priser for sitt arbeid med spillene Sable og Moonglow Bay, mens Eirik Surkhe vant for best score i Spelunky 2, og Tom-Ivar Arntzen for best lydimplementering i Klang 2.

Innovasjonsprisen blant dem bærer navn etter lyddesigneren Jory Prum* (1975–2016).

Alle nominerte – og vinnerne blant dem:

Jory Prum Most Innovative Audio in Games & Interactive Media*

Martin Kvale for Sable – vinner

Tom-Ivar Arntzen for Klang 2

Best Sound Design for Games & Interactive Media

Martin Kvale for Moonglow Bay – vinner

Philip Dahlstrøm for Bonkies

Arian Vik for Forgotten Spirits

Best Music Scoring for Games & Interactive Media

Eirik Surkhe for Spelunky 2 – vinner

Sam Shandley for Forgotten Spirits

Blind for Klang 2

Best Audio Implementation for Games & Interactive Media