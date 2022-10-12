Her møtes spillbransjen og norsk musikk

Hva skjer på innsiden av spillbransjen i 2022 – og hvilken plass har den norske musikkbransjen i den?

Spill og e-sport har blitt en stor del av den globale populærkulturen, og blir stadig mer attraktivt for investorer og kommersielle aktører. GACO-konferansen er et møtepunkt for komponister, lyddesignere, utviklere og bransje som ønsker å jobbe med, eller lære mer om den audiovisuelle siden av spillbransjen. Konferansen ble arrangert i slutten av september, av Gain – Game Audio in Norway, en medlemsorganisasjon for lyddesignere og spillmusikere.

Konferansen viser fram hvor kompleks, global og attraktiv spillbransjen er for mange, og tiltrekker seg mennesker som har jobbet med spill som League of Legends, SIMS, The Walking Dead, Sable og Dune. Men hva innebærer det å jobbe med slike spill?

Et av foredragene holdes av Christine Hals, som har skrevet tekst og sunget i Disney’s Frozen, jobbet på trailere for HBOs House of Dragons, og nå komponert for et av verdens største spill: League of Legends.

Da er det kanskje verdt å nevne hvor stort League of Legends er? Spillet er skapt av Riot Games og kan i 2022 vise til over 180 millioner månedlige spillere. League of Legends som artist har alene 19 millioner månedlige lyttere på Spotify, som gjør dem til den 203. største artisten i verden på Spotify (oktober 2022). Verdensfinalen i spillet går under navnet «Worlds» og hadde i 2018 hele 99,6 millioner unike seere. Til sammenlikning hadde Superbowl 98,2 millioner seere året etter.

Christine Hals er en av flere musikere i Norge som har samarbeidet med League of Legends. Sanger Jørn Lande er en annen; i 2014 lanserte League… nemlig det virtuelle powermetall-bandet Pentakill, med Jorn, som han også er kjent som, på vokal. I dag har bandet en halv million månedlige lyttere på Spotify. Bandet Djerv* er nok et eksempel.

Av de store spillselskapene er heller ikke Riot Games de eneste som har jobbet med norske musikere. Bandene Animal Alpha og Datarock har plassert musikk i en rekke spill utgitt av EA Games, blant annet Burnout Revenge, Burnout Legends, FIFA, SIMS, og Need for Speed, og Ida Maria hadde låta «Oh My God» i spillet Rock Band 3. I 2020 komponerte også Einar Selvik – kjent fra blant annet Wardruna – musikk for Assassin’s Creed Valhalla, et spill som har tjent inn over 1 milliard dollar.

Spillmusikk: utfordringer, muligheter og publisitet i Norge

Til tross for suksesshistorier fra norske artister, låtskrivere, og komponister som har jobbet med store spill, så er det grunn til å spørre om samarbeidet mellom norsk musikk- og spillbransje bør satses mer på.

Soundly, en av konferansens partnere, er en tjeneste som tilbyr royaltyfrie lydeffekter på nett. De forteller i sin presentasjon at de kom fra film og reklame, men fikk nye ideer for å tilpasse seg spillbransjen etter at de deltok på konferansen i 2021. Soundly kom med en tydelig oppfordring fra scenen;

– Istedenfor å forvente at spillbransjen skal komme til oss, må vi være frempå og forberedt på å tilpasse oss for å bli en del av den stadig voksende industrien.

Grenseløst

I spillbransjen er normen samarbeid på tvers av landegrenser, sjangere og selskaper, og flere trekker dette frem som en stor styrke for norsk industri. Komponist, lyddesigner og medarrangør Martin Kvale gjør en spennende sammenligning:

– Straks det kommer en film i utlandet, så blir den labeled som «foreign movie», med mindre den er fra Hollywood omtrent, mens spill har ikke et sånt stempel. Når spill gis ut på for eksempel på Steam så står det ikke «foreign game», det er bare et spill og folk spiller det på lik linje som med alle andre spill. Det tror jeg er en kjempefordel.

Christine Hals trekker frem at Norge har en stor styrke i sine musikalske tradisjoner og unike sound. Hun peker likevel på utfordringer tilknyttet rettigheter i arbeid med spill, men sier det er fint å se at Gain jobber aktivt med å løse dette. Og hun etterlyser bedre dekning i norsk media om spillmusikk:

– Både for feltet, og for kvinner i bransjen er det utrolig viktig med publisitet og anerkjennelse. Det er jo en bransje som vokser enormt, så man går glipp av noe hvis man ikke skjønner den her greia.

Konferanser som GACO bidrar til at refleksjoner, erfaringer, utfordringer og suksesshistorier belyses, og Kvale svarer følgende på spørsmål om bakgrunnen for arrangementet:

– Mye av intensjonen med å ha denne konferansen er jo å spre bevissthet og å sørge for at folk både i spill, utenfor spill, studenter, folk utenlands fra og interesserte hobbyister kan komme hit og få med seg litt, skjønne litt mer, bli inspirerte og gå tilbake i verden og vite litt mer.

Arian Vik var nominert til årets GACO Awards for best lyddesign i spill og interaktive medier, og kaller arrangementet fantastisk:

– Jeg liker at det begynner å bli mer fokus på spillbransjen. Det er viktig å få sånne arrangementer i gang i Norge, fordi spillbransjen i Norge har vært liten så lenge, til og med sammenliknet med Sverige.

Se egen sak om prisutdelingen.

Det er mye som skjer både i norsk og internasjonal spillbransje som er relevant for norsk musikkbransje i 2022, og konferanser som GACO vil legge til rette for kunnskapsdeling, ideutveksling og nettverksbygging.

Les mer om bruk av musikk i spill: En komplisert og uavklart problemstilling

*Red. anm. Da artikkelforfatteren jobber i plateselskapet til bandet Djerv, er disse omtalt i en egen undersak skrevet av en annen journalist, her.