Spillexpo: Twitch streamer Helena Bosdal elsker spillmusikk og skulle gjerne sett musikken representert på messen Spillexpo.

(Foto: Celine Høie)

Norges største spillmesse vokser – uten synlig musikkbransje til stede

23.11.2022
Celine Høie

Spillexpo var i år «bedre, større og med flere besøkende enn noensinne» ifølge arrangøren – men musikkbransjen uteble.

Spillexpo er Norges største spillmesse, og arrangeres hvert år i Nova Spektrum i Lillestrøm. Over tre dager samles over 20.000 spillinteresserte fra hele Norge for å delta på konkurranser, forelesninger og turneringer, eller for teste nye spill, utforske karrieremuligheter, eller møte likesinnede.

På programmet i år kunne man oppleve Norges største cosplay-konkurranse, og Telialigaens finalespill i CS:GO, Rocket League og League of Legends, som fylte tribunene på de to største scenene. Man kunne også delta på alt fra presentasjoner om SFX-sminke, norske indiespill, streaming og film til stuntshow og turneringer i FIFA og Fortnite.

Publikum og scene under cosplaykonkurransen på hovedscenen på Spillexpo. (Foto: Celine Høie)

Arrangørene melder i år om ny rekord i besøkende streamere, gamere og influencere, men tross rekordtall var det likevel en mangel på engasjement og oppmøte fra norsk musikkbransje.

En av årets gjester på Spillexpo var spillentusiast og twitch-streamer Helena Bosdal, også kjent om Yuhoui. Helena trekker frem det sosiale aspektet ved Spillexpo som veldig positivt, og beskriver det som en arena der man får møtt nye folk i bransjen. Bosdal forteller videre at hun elsker spillmusikk, og at hun absolutt kan se for seg at musikkbransjen tar en mer aktiv plass på messen:
– Så lenge det er relevant til spill. Det er flere musikere og artister som er med i spillmusikk, og da hadde det vært perfekt å for eksempel ha en konsert eller musikkinnslag med dem. En meet and greet med ikoniske musikere fra bransjen kunne også vært gøy.

For på årets messe var det lite synlig musikkbransje. Bård Gullik Hagen har hovedansvaret for markedsføring og utvikling av innhold, konsept og program på Spillexpo, og bekrefter den manglende interessen:
– Nei, musikkbransjen var ikke til stede. Vi hadde besøk av noen Sony Music-artister som gjester på messen. Dét var det.
Hvorfor ikke?
Vanskelig å si hvorfor de ikke er der, men de burde være der. Særlig sett i lys av at spill, musikk og teknologi er så tett sammenvevd. Gamere/spillinteresserte/cosplayere er også veldig interesserte i musikk, og de er trendsettere og idoler for barn, ungdom og unge voksne, sier han.

Bård Gullik Hagen er en av eierne av Norgesexpo, som arrangerer Spillexpo. (Foto: Celine Høie)


– Har musikkbransjen en naturlig plass på Spillexpo?
Vi har mellom 10 og 15 norske spillutviklere på Spillexpo som helt sikkert hadde satt pris på at norsk musikkbransje hadde sett potensialet i å samarbeide med dem. Vi har også tidligere hatt artister som pauseinnslag under blant annet cosplay-finalen, til stor begeistring, svarer Hagen.

Vokser fortsatt
– Hva kan vi forvente å se på Spillexpo 2023?
Det blir det samme som i år, men enda større. Vi vil fokusere på mer gaming og e-sport, fortsette den gode utviklingen og samarbeidet med indiespillutviklerne, cosplay, utdanning og e-sportklubbene. Og så har vi noen tanker om å utvikle Comic Con-aspektet ved Spillexpo, det vil si større fokus på film og comics. Det er også mulig vi får flere større samarbeidspartnere på plass. Norge har endelig forstått at spillindustrien er større enn film og musikk til sammen, og at spillkultur gjennomsyrer det meste i dagliglivet rundt oss.

For spillbransjen har virkelig blitt en enorm industri. Arrangementer som Spillexpo er en påminnelse om at spillbransjen ikke er avhengig av at musikkbransjen er til stede, men heller viser hvor mye potensial det kan ligge i en større satsning mot dette segmentet. Hagen avslutter med en oppfordring:
– Spillexpo ønsker norsk musikkbransje, både plateselskaper, artister, interesseorganisasjoner og andre velkommen. Det er bare å ringe. 

Illustrasjonsbilde spill i musikk

Bruk av musikk i spill: En komplisert og uavklart problemstilling

Musikk er et svært viktig element i spill. Hvor sentral musikken er varierer, men den spiller ofte en avgjørende rolle...

GACO

Her møtes spillbransjen og norsk musikk

Hva skjer på innsiden av spillbransjen i 2022 – og hvilken plass har den norske musikkbransjen i den?

Martin Kvale, GACO Awards vinner.

Prisdryss for norske skapere av lyd og musikk i spill

Disse vant priser under GACO–Awards 2022.

Lise Davidsen i semifinalen til millionstipend fra daværende Statoil Foto: Marius Nyheim Kristoffersen

New York Times: En strålende debut av Lise Davidsen

Sopran Lise Davidsen fra Stokke får glitrende kritikk av New York Times etter sin tolkning av Tsjajkovskijs «Spar Dame» på...

7Jul.Marja Mortenson Amalia.pop38

Førde – internasjonalt eksempel på festivaler som bygger småsteder

Langt fra der nokon skulle tru at nokon samla kultur …

Dårlig Vane, vinner av Urørtfinalen 2017 Foto: NRK P3

Disse kjemper om en plass i Urørtfinalen

Nå kan du stemme frem hvilke fire artister som skal komme til finalen under by:Larm.