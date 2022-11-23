Norges største spillmesse vokser – uten synlig musikkbransje til stede

Spillexpo var i år «bedre, større og med flere besøkende enn noensinne» ifølge arrangøren – men musikkbransjen uteble.

Spillexpo er Norges største spillmesse, og arrangeres hvert år i Nova Spektrum i Lillestrøm. Over tre dager samles over 20.000 spillinteresserte fra hele Norge for å delta på konkurranser, forelesninger og turneringer, eller for teste nye spill, utforske karrieremuligheter, eller møte likesinnede.

På programmet i år kunne man oppleve Norges største cosplay-konkurranse, og Telialigaens finalespill i CS:GO, Rocket League og League of Legends, som fylte tribunene på de to største scenene. Man kunne også delta på alt fra presentasjoner om SFX-sminke, norske indiespill, streaming og film til stuntshow og turneringer i FIFA og Fortnite.

Arrangørene melder i år om ny rekord i besøkende streamere, gamere og influencere, men tross rekordtall var det likevel en mangel på engasjement og oppmøte fra norsk musikkbransje.

En av årets gjester på Spillexpo var spillentusiast og twitch-streamer Helena Bosdal, også kjent om Yuhoui. Helena trekker frem det sosiale aspektet ved Spillexpo som veldig positivt, og beskriver det som en arena der man får møtt nye folk i bransjen. Bosdal forteller videre at hun elsker spillmusikk, og at hun absolutt kan se for seg at musikkbransjen tar en mer aktiv plass på messen:

– Så lenge det er relevant til spill. Det er flere musikere og artister som er med i spillmusikk, og da hadde det vært perfekt å for eksempel ha en konsert eller musikkinnslag med dem. En meet and greet med ikoniske musikere fra bransjen kunne også vært gøy.

For på årets messe var det lite synlig musikkbransje. Bård Gullik Hagen har hovedansvaret for markedsføring og utvikling av innhold, konsept og program på Spillexpo, og bekrefter den manglende interessen:

– Nei, musikkbransjen var ikke til stede. Vi hadde besøk av noen Sony Music-artister som gjester på messen. Dét var det.

– Hvorfor ikke?

– Vanskelig å si hvorfor de ikke er der, men de burde være der. Særlig sett i lys av at spill, musikk og teknologi er så tett sammenvevd. Gamere/spillinteresserte/cosplayere er også veldig interesserte i musikk, og de er trendsettere og idoler for barn, ungdom og unge voksne, sier han.



– Har musikkbransjen en naturlig plass på Spillexpo?

– Vi har mellom 10 og 15 norske spillutviklere på Spillexpo som helt sikkert hadde satt pris på at norsk musikkbransje hadde sett potensialet i å samarbeide med dem. Vi har også tidligere hatt artister som pauseinnslag under blant annet cosplay-finalen, til stor begeistring, svarer Hagen.

Vokser fortsatt

– Hva kan vi forvente å se på Spillexpo 2023?

– Det blir det samme som i år, men enda større. Vi vil fokusere på mer gaming og e-sport, fortsette den gode utviklingen og samarbeidet med indiespillutviklerne, cosplay, utdanning og e-sportklubbene. Og så har vi noen tanker om å utvikle Comic Con-aspektet ved Spillexpo, det vil si større fokus på film og comics. Det er også mulig vi får flere større samarbeidspartnere på plass. Norge har endelig forstått at spillindustrien er større enn film og musikk til sammen, og at spillkultur gjennomsyrer det meste i dagliglivet rundt oss.

For spillbransjen har virkelig blitt en enorm industri. Arrangementer som Spillexpo er en påminnelse om at spillbransjen ikke er avhengig av at musikkbransjen er til stede, men heller viser hvor mye potensial det kan ligge i en større satsning mot dette segmentet. Hagen avslutter med en oppfordring:

– Spillexpo ønsker norsk musikkbransje, både plateselskaper, artister, interesseorganisasjoner og andre velkommen. Det er bare å ringe.