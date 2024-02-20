Pressebilder

Randi Hultin og John Coltrane. Dette er tatt i forbindelse med at Hultin intervjuet Coltrane i Juan-les-Pins (Antibes, Frankrike), 27. juli 1965. Bildet kan være tatt med selvutløser.(Foto: Randi Hultin)

Hultins liv med jazz

20.02.2024
- Red.

Randi Hultins unike jazzfotografier lander i Trondheim.

Snart reiser utstillingen Randi Hultin – Bilder fra et liv med jazz fra hovedstaden til Trøndelag. Fra Nasjonalbiblioteket til musikkmuseet i Trondheim.
Ringve Musikkmuseum skriver at de vil vise bilder fra det enorme fotoarkivet til musikkjournalisten Randi Hultin. Denne vandreutstillingen viser unike bilder av internasjonale jazzmusikere fotografert i en avslappet atmosfære i Hultins private hjem i Oslo.

Fra 1950-årene og fram til 1990-årene var Hultin regelmessig vertskap for mange av jazzens største navn; fra hjemlige musikere som Radka Toneff, Karin Krog og Jan Garbarek til verdensstjerner som Sonny Rollins, Stan Getz og John Coltrane.

Randi Hultin var uskolert som fotograf, men de mange tusen fotografiene og lyd- og filmopptakene hun etterlot seg, kalles en dokumentarisk gullgruve som gir betrakteren intime, noen ganger overraskende, innblikk i det sosiale livet i jazzen. Og bildene viser hvorfor Randi Hultin har blitt stående som en institusjon i norsk jazzhistorie. Utstillinga åpner 21. mars, og museet vil også stå for det de kaller «musikalske godmiter» i utstillingsperioden.

Joe Henderson så på Hultin som «the soular system». Fra Randi Hultins gjestebok som dekker 8. juni 1973–1. juni 1977, med utklipp fra bildene hun tok av musikeren i sitt hjem. (Foto: Gorm K. Gaare/Nasjonalbiblioteket)

