Randi Hultin: 18 hyllemetre med jazzfoto og dokumentasjon av en æra

Musikkjournalist Randi Hultin (1926–2000) åpnet hjemmet sitt for mange av jazzens største legender. Livet tett på artister som John Coltrane, Sonny Rollins og Count Basie dokumenterte hun gjennom titusener av fotografier som finnes i Nasjonalbiblioteket. Et lite innblikk i den unike samlingen får du nå i boka og utstillingen Randi Hultin. Bilder fra et liv med jazz, som lanseres 10. november på Solli plass i Oslo.

– Fotografiene Randi Hultin etterlot seg, er en dokumentarisk gullgruve, sier direktør for kulturformidling Eline Skaar Kleven i en pressemelding fra Nasjonalbiblioteket. Denne uka løfter de fram bildene hennes med både utstilling og bok.

– De gir oss intime, noen ganger overraskende, innblikk i det sosiale livet i jazzen. Vi er svært glade for å kunne åpne opp dette materialet for publikum, sier Kleven.

Randi Hultin er blitt stående som en institusjon i norsk jazzhistorie. Helt fra 1950-årene og fram til 1990-årene samlet hun internasjonale jazzmusikere i sitt hjem i Gartnerveien på Oslos østkant. Hit kom norske artister som Radka Toneff, Karin Krog og Jan Garbarek og verdensstjerner som Sonny Rollins, Stan Getz, Count Basie og John Coltrane til jam og sosialt lag.

– Bildene fanger den helt spesielle stemningen som oppsto, og gir en følelse av umiddelbarhet og nærhet. Dette er noe av det vi har forsøkt å gjenspeile i fotoboka og utstillingen, sier Eline Skaar Kleven.

Randi Hultin tok også bilder av artistene til reportasjene sine fra konserter, festivaler og intervjusituasjoner. Arkivet etter henne vitner om en usedvanlig blanding av yrkes- og privatliv, med uklare skillelinjer.

– I utstillingen vil du også få se noen av de mange gjestebøkene hennes og komme enda tettere på livet i Gartnerveien gjennom filmklipp og lydopptak, forteller Kleven.

Ny fotobokserie og nytt utstillingsrom

Et helt nytt utstillingsrom i Nasjonalbibliotekets andre etasje innvies med utstillingen Randi Hultin. Bilder fra et liv med jazz, og boka med samme tittel er den første utgivelsen i Nasjonalbibliotekets fotobokserie Sideblikk, med utvalgte fotografier etter norske kulturpersonligheter. Musikkjournalist Sandeep Singh har skrevet bokas forord, om sitt første møte med Randi Hultins bilder.

Rundt atten hyllemeter med arkivmateriale etter Randi Hultin bevares nå i Nasjonalbiblioteket. Kun et lite utvalg av dette enorme materialet har fått plass i boka og utstillingen, skriver Nasjonalbiblioteket videre. De har imidlertid digitalisert mange tusen av Hultins fotografier som nå ligger ute i nettbiblioteket på nb.no. Blant de hundrevis av artistene du finner avbildet her, er Chet Baker, Ella Fitzgerald, Toots Thielemans og et purungt Rolling Stones. Og det legges stadig ut flere bilder.

Feståpning og boklansering

Hvordan klarte Randi Hultin å samle verdens jazzstjerner i Gartnerveien, og hvordan var det å være hennes gjest? Hvem var Randi Hultin som menneske og institusjon, og hva er det som gjør bildene hennes så levende og intime? Torsdag 10. november reiser Sandeep Singh tilbake i tid, godt hjulpet av jazzdronning Karin Krog, kritiker og redaktør Audun Vinger og fotokunstner May-Irene Aasen, som selv har dokumentert musikkliv fra innsiden, da hun var trommeslager i Jokke og Valentinerne. Alt på Nasjonalbiblioteket, som ligger på Solli plass i Oslo.