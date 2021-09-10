Synger til kollega som tok sitt eget liv

– Smerten var noe han ikke fikk seg til å dele med andre. Artist Cathrin Gram vil være med og forebygge sjølmord.

Borte, altfor tidlig: Dødsårsaksregisteret har fått mange spørsmål om det har vært økning i antall selvmord, skriver Folkehelseinstituttet.

Kanskje er det bare en følelse vi har, når vi føler på at de ensomme, de med en uro eller ei bør tyngre enn de kunne bære, fikk det altfor tøft i fjor. For sjølmordstatistikken til FHI indikerer ikke flere sjølmord i 2020–21 enn tidligere år:

«Årsstatistikken fra Dødsårsaksregisteret for 2020 offentliggjort 10. juni 2021 viser at selvmord og villet egenskade var underliggende dødsårsak for 639 personer i 2020. Dette tilsvarer 12,1 tilfeller per 100.000 innbyggere (aldersstandardisert rate). Av disse var 467 (73 %) menn.»

Sjøl om det finnes etterslep i tallene, er det ingenting som tyder på at flere tok livet sitt. Det positive med denne oppmerksomheten er vel at vi som samfunn i større grad snakker om dem som sliter, da? Flere kjente igjen følelser rundt isolasjon og psykiske plager, og dermed relaterte vi oss til dem vi virkelig bør være bekymra for? Kanskje.



Og uansett ligger Norge – sammen med et par andre land i verden – fortsatt – høyt på statistikkene for andel menn som tar sjølmord. I dag, fredag, er Verdensdagen for sjølmordsforebygging.

Artist Cathrin Gram slipper sin låt «Young Man», som hun skreiv til en hun kjente som bestemte seg for å ta livet sitt:

– Han ble bare 44 år gammel, kollegaen min, som valgte å ende sitt liv i 2020. Det var ingen rundt ham som ante noe om at dette var noe han i det hele tatt tenkte på, så sjokket var stort. Selv hadde han planlagt det hele lenge. Ryddet opp i alt det han skulle forlate. Han hadde på et vis tatt farvel med alle objektene rundt seg, men ikke med menneskene. Det gjorde så vondt det å måtte innse at hans smerte var noe han ikke fikk seg til å dele med andre, beskriver Gram.



TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED? Mental Helse har både telefonlinje og døgnåpen chat om du trenger noen å snakke med om både lette og vanskelig ting:

sidetmedord.no / tel 116 123.

– Sorgen måtte bearbeides. For min del var en del av løsningen å skrive. Teksten ble til vers som jeg satte musikk til. Til slutt gikk jeg i studio med låten, som fikk navnet Young Man. Jeg lanserer den på Verdensdagen for selvmordforebygging. Young Man handler om dem rundt ham, som nå står igjen i stillheten og fortvilelsen. Den skildrer også hvor tøft det må ha vært å leve det livet han levde. Denne betyr ekstra mye for meg. Håper dere tar den varsomt imot, skriver hun på nettet i forbindelse med låtslippet i dag.