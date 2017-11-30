Her er mottakerne av Artiststipendet 2017

Åtte norske artister og band får til sammen to millioner av Stiftelsen GramArts Fond for norske fonogramartister og GramArt.

Artiststipendet er et nytt stipend som skal gjøre det mulig for populærartister å utvikle seg kunstnerisk og profesjonelt over en lengre periode.

Det var opprinnelig tenkt å være på 1 million kroner fordelt på inntil fire stipend à 250 000 kroner. Men når første tildeling offentliggjøres i dag er summen og antallet doblet.

– Vi i styret i Stiftelsen GramArts Fond for norske fonogramartister gleder oss over aktiviteten, engasjementet og kreativiteten blant norske artister. Det er utrolig mange spennende prosjekter på gang, og en inspirerende bredde. Vi har vurdert hele 103 søknader, og det var en krevende prosess å velge ut de som til slutt skulle få stipend. Responsen og nivået medførte at vi i stipendets første år valgte å dele ut hele åtte stipender, flere enn vi først hadde tenkt», sier stiftelsens styreleder Christian Wadahl Uhlen i en pressemelding.

Artistene som får Artiststipendet er:

Aslag Guttormsgaard: Født 1969, fra Oslo. Gitarist og låtskriver i Black Debbath og en rekke andre prosjekter.

Daniel Kvammen: Født 1988, fra Geilo. Låtskriver og musiker. Har siden debuten i 2015 gitt ut tre album.

Fredrik Saroea: Født 1976, fra Bergen. Gitarist, keyboardist, sanger og låtskriver i bandet Datarock som han startet i 2000.

Ingrid Helene Håvik: Født 1987, fra Ålesund. Låtskriver og vokalist i bandet Highasakite, som hun var med å danne i 2011.

Sigrid Solbakk Raabe: Født 1996, fra Ålesund. Kjent under artistnavnet Sigrid. Ga ut EP-en Don’t Kill My Vibe i 2017, som ble en internasjonal suksess.

Tor-Arne Vikingstad: Født 1994, fra Stavanger. Er gitarist og låtskriver i bandet Sløtface. Bandet ble dannet i 2012 og har siden da gitt ut tre ep-er og debutalbumet Try Not to Freak Out som kom i september 2017.

Erlend Ropstad: Født 1974, fra Vennesla. Har siden debuten i 2006 gitt ut seks album. Det siste i rekken kom ut i november 2017 med tittelen Alt som har hendt.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Merete Pascual: Født 1983, fra Asker. Debuterte med albumet 1234 Radio Star i 2013. Ga i 2017 ut albumet Pure Emotions på eget selskap; Braveheart Records.

– Vi har mottatt svært mange gode og velskrevne søknader til gode og stipendberettigede prosjekter. I tillegg har vi i styret tatt hensyn til spredning både når det gjelder sjanger, kjønn og regional plassering. Dette har vært krevende, men vi mener vi har fått til dette på en tilfredsstillende måte», sier Uhlen i meldingen.

Det er Stiftelsen GramArts Fond for norske fonogramartister som har opprettet Artiststipendet i samarbeid med Artistorganisasjonen GramArt. Stiftelsen forvalter musikkartistenes andel av vederlagsmidler fra Norwaco. Stipendet skal heretter deles ut årlig, med anslagsvis tre til fire stipender per år.