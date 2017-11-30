Her er mottakerne av Artiststipendet 2017

30.11.2017
- Red.

Åtte norske artister og band får til sammen to millioner av Stiftelsen GramArts Fond for norske fonogramartister og GramArt.

Artiststipendet er et nytt stipend som skal gjøre det mulig for populærartister å utvikle seg kunstnerisk og profesjonelt over en lengre periode.

Det var opprinnelig tenkt å være på 1 million kroner fordelt på inntil fire stipend à 250 000 kroner. Men når første tildeling offentliggjøres i dag er summen og antallet doblet.

– Vi i styret i Stiftelsen GramArts Fond for norske fonogramartister gleder oss over aktiviteten, engasjementet og kreativiteten blant norske artister. Det er utrolig mange spennende prosjekter på gang, og en inspirerende bredde. Vi har vurdert hele 103 søknader, og det var en krevende prosess å velge ut de som til slutt skulle få stipend. Responsen og nivået medførte at vi i stipendets første år valgte å dele ut hele åtte stipender, flere enn vi først hadde tenkt», sier stiftelsens styreleder Christian Wadahl Uhlen i en pressemelding.

Artistene som får Artiststipendet er:
Aslag Guttormsgaard: Født 1969, fra Oslo. Gitarist og låtskriver i Black Debbath og en rekke andre prosjekter.

Daniel Kvammen: Født 1988, fra Geilo. Låtskriver og musiker. Har siden debuten i 2015 gitt ut tre album.

Fredrik Saroea: Født 1976, fra Bergen. Gitarist, keyboardist, sanger og låtskriver i bandet Datarock som han startet i 2000.

Ingrid Helene Håvik: Født 1987, fra Ålesund. Låtskriver og vokalist i bandet Highasakite, som hun var med å danne i 2011.

Sigrid Solbakk Raabe: Født 1996, fra Ålesund. Kjent under artistnavnet Sigrid. Ga ut EP-en Don’t Kill My Vibe i 2017, som ble en internasjonal suksess.

Tor-Arne Vikingstad: Født 1994, fra Stavanger. Er gitarist og låtskriver i bandet Sløtface. Bandet ble dannet i 2012 og har siden da gitt ut tre ep-er og debutalbumet Try Not to Freak Out som kom i september 2017.

Erlend Ropstad: Født 1974, fra Vennesla. Har siden debuten i 2006 gitt ut seks album. Det siste i rekken kom ut i november 2017 med tittelen Alt som har hendt.

Merete Pascual: Født 1983, fra Asker. Debuterte med albumet 1234 Radio Star i 2013. Ga i 2017 ut albumet Pure Emotions på eget selskap; Braveheart Records.

– Vi har mottatt svært mange gode og velskrevne søknader til gode og stipendberettigede prosjekter. I tillegg har vi i styret tatt hensyn til spredning både når det gjelder sjanger, kjønn og regional plassering. Dette har vært krevende, men vi mener vi har fått til dette på en tilfredsstillende måte», sier Uhlen i meldingen.

Det er Stiftelsen GramArts Fond for norske fonogramartister som har opprettet Artiststipendet i samarbeid med Artistorganisasjonen GramArt. Stiftelsen forvalter musikkartistenes andel av vederlagsmidler fra Norwaco. Stipendet skal heretter deles ut årlig, med anslagsvis tre til fire stipender per år.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Stiftelsen GramArts Fond lanserer nytt stipend til populærartister

Artiststipendet er på én million kroner og vil fordeles på inntil fire stipend i år.

Disse har fått jazzstipend

Norsk jazzforum har delt ut 330 000 kroner i fordypnings- og studiestipend til jazzmusikere og band.

Statoilstipendet til Bror Magnus Tødenes

Tenoren fra Sunnmøre vant tirsdag kveld Statoils talentstipend i klassisk musikk på én million kroner.

Nå kan du som er populærartist søke Artiststipendet

I fjor ble både stipendpotten på 1 million kroner og antall mottakere doblet. Men det vil trolig ikke skje i...

Disse får Artiststipendet

Seks norske artister får til sammen halvannen million kroner. Her forteller de også hva de skal gjøre med stipendet.

Artiststipendet 2019 åpent for søknader

En million kroner fordelt på fire stipender skal deles ut, og søknadsfristen er 1. november.

I 2011 ble det bråk da Honningbarna slapp låta «Fri Palestina». Nå boikotter vokalist og cellist Edvard Valberg Øyafestivalen, som har investeringer i Israel.

Fra ingenting til alt – Honningbarna gjenåpner landet

Noen band kan ikke spille for sittende pubikum. Endelig kan Honningbarna legge ut på turné igjen.

Fortsatt vekst i vederlagsinntekter

Forvaltningsorganisasjoner samlet inn 9,2 milliarder euro, viser CISACs «Global collections report 2017»

I dag starter Trondheim Calling, her er den nye festivalsjefen

– Det var på Trondheim Calling jeg skjønte at musikk var noe det gikk an å jobbe med. I dag...