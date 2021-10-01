Ballade video CIX: Vi åpner landet litt til

Fullpakket fredagspakke med Theniyell, Philip Wiese, Nylenda, Order, Contrarian, Sex Magick Wizards og Electric Eye. Samt en musikalsk kortfilm ved Tron Jensen og Grim Berge, som er laget spesielt til gjenåpningen av Norge.

Da er vi ferdig med den første uken etter gjenåpningen. De fleste steder i landet er det nå mulig å gjennomføre tilnærmet normale konserter, Bylarm er godt i gang med bransjetreffet i Oslo – og en rekke fine plater venter trippende på å bli sluppet ut til publikum.

Det skal vi rett og slett se og høre noen eksempler på. Vi har mye fin rock å by på denne gangen, og et par popperler også. Vi setter også et kryss i taket ved Tron Jensen og Grim Berges hyllest til det maritime Norge.

THENIYELL: Fire

Oi! Dette er fint!

Theniyell er soloprosjektet til Daniel Holen Berg, som er fra Gjøvik-regionen. I 2018 var han én av 12 artister fra hele Norge som fikk vise seg frem på bransjefestivalen GNIST på OverOslo. Og to år senere ga han ut sin første single, «The Fight», under det nye navnet Theniyell.

– Theniyell er et prosjekt som setter følelsene i fokus, og hvor sjangergrenser og barrierer blir brutt ned, sier Holen Berg til Ballade video. – Og «Fire» er en låt med trøkk og attitude, men også en sår tekst, som setter lys på en vanskelig situasjon.

– Dette er noe som også gjenspeiles i musikkvideoen, som fokuserer på bruk av visuelle kontraster til å bygge opp under teksten gjennom hele låta, selv på en til tider diskret og subtil måte. Gjennom det visuelle får man en mer uklar og uløst avslutning, hvor seeren må danne seg sin egen konklusjon.

Nå ønsker Theniyell å kunne gi ut en serie på opp til tre EP-er, hvor hver EP har fokus på et eget tema, og samtidig en underliggende rød tråd som binder alt sammen til et større ambisiøst verk.

Medvirkende på «Fire» er Daniel Holen Berg (vokal, piano, gitar, kor) og Sven Andréen (produksjon, perkusjon, synther). Låta er også mikset og mastret i Klokkereint Studio på Gjøvik, av Sven Andréen. Musikkvideoen er filmet av, og produsert i samarbeid med, Alexander Rostad fra Rostad Film.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

PHILIP WIESE: Topophilia (Live at Bygdøy)

Fint dette også! Og nok en smakebit på et kommende album.

– Videoen til «Topophilia» ble filmet på verandaen i huset til pappa på Bygdøy. Dette er en nedstrippet versjon av låten, som ellers handler om å ville ha noe man ikke får – og det å komme seg videre, forteller Philip Wiese til oss i Ballade video.

Philip Wiese er en sanger, gitarist og produsent fra Oslo. Musikalsk sier han at han beveger seg fritt rundt elektroniske og akustiske lydlandskap. Han er gitarist i bandet til Emilie Nicolas, og har også samarbeidet med Gabrielle.

«Topophilia» er oppfølgeren til singelen «Boy», som blant annet ble spillelistet på NRK P3 og Spotify. Det kommende albumet har fått tittelen Ciao Papa.

– Planen framover blir å slippe to singler til – før albumet kommer i slutten av januar 2022. Jeg er allerede i gang med neste plate, så det er mye musikk som skal ut, sier Wiese.

– Jeg har forelsket meg i prosessen ved å lage album, men ønsker å få vist fram musikken min live også.

NYLENDA: Within And Still Within

Nylenda er fra Stavanger, og slipper debutalbumet sitt 8. oktober. Her gir de oss en smakebit på sitt ekspanderende musikalske univers, som de selv beskriver som «moderne psykedelisk pop drevet av en elektronisk puls».

Nylenda har tidligere gitt ut seks singler som har høstet gode omtaler både i norsk og utenlandsk musikkpresse. De ble tildelt NOPA-stipendet for deres debutsingle «Burning Eyes», og ble invitert av Unknown Mortal Orchestra til å spille support for dem sist de gjestet Norge.

Albumet, som virker riktig lovende, har fått den lett mystiske tittelen Medicating a Prophet. Det har vi bedt bandet om en liten forklaring på.

– Teksten til tittelsporet er inspirert av artikkelen «Medicating a Prophet» av Irene Hurford, utgitt av NY Times. Artikkelen forteller historien om en mann som i tre tiår trodde han var en profet. Før han en dag ble innlagt på sykehus og satt på antipsykotiske medisiner, hvorpå han innså at han i virkeligheten var en hjemløs og døende mann. Sangen skildrer en indre dialog mellom mannen og profeten, i det profeten gradvis viskes vekk.

Medicating a Prophet er spilt inn i Broen studio i Bergen og Elektrolüd i Stavanger. Albumet er produsert og mikset av Anders Bjelland (Silja Sol, Hjerteslag, Megaphonic Thrift, Electric Eye, Jens Carelius), og mastret av Mike Marsh (Bjørk, Depeche Mode, Oasis, Massive Attack, Prodigy).

Nylenda spiller følgende konserter den kommende måneden: Landmark, Bergen (15. oktober), Blå, Oslo (16. oktober) og Tou, Stavanger (23. oktober). Videoen er filmet av bandet selv, og er spilt inn på Norske Barnemuseum i Stavanger.

ORDER: It Burns

Vi får koste på oss litt høyoktans horror-rock også, servert på et rykende fat av Order. Dette er et band med flere super-veteraner fra den norske svartmetall-scenen, som på dette kuttet består av Anders Odden (gitarer), Stu Manx (bass) og Kjetil Manheim (trommer, vokal).

– «It Burns» handler om hvordan vi opplever forskjellige sinnstilstander gjennom livet, sier Manheim til oss. – Når vi opplever å være i en sinnstilstand av to og harmoni og alt er bra, ser vi ingen ende på følelsen av tilfredshet. Over tid bygger vi vår egen virkelighetsforståelse basert på erfaringer i livet, og ting griper oss.

– Vi mislykkes, vi lider, vi oppnår ikke det vi forsøker. Angst bygger seg opp mens vi observerer og prøver å tolke mennesker rundt oss. Når angsten virkelig treffer så har den en tendens til å overvelde oss – og det er ikke noen steder å gjemme seg. Smerten griper oss innenfra, som en langsom og vedvarende ild som brenner opp vår eksistens.

– I videoen prøver vi å illustrere denne indre kampen ved å vise kontrasten mellom hvordan den kvinnelige karakteren ser ut på overflaten og hvordan hun føler seg på innsiden. Og hvordan hun klarer å bryte seg løs, selv om smerten fremdeles er tilstede.

«It Burns» er hentet fra det snarlig kommende albumet The Gospel. Order har selv produsert videoen, som også inneholder klipp med den kvinnelige skrekk-kunstneren og forfatteren Cory Cowley. Den er redigert av Jimmy Johansson i Super Lino Puro Productions.

CONTRARIAN: Young Mutants in Love

Contrarian er det elektroniske solo-aliaset til Gøran Karlsvik, som ellers er å finne i band og prosjekter som This Sect, Damokles, Endtimers og ZAP. Karlsvik albumdebuterte i 2020 som Contrarian med dobbeltskiva Hit Singles 2018-19. Albumet samlet, som tittelen tilsier, 20 låter og to remixer som opprinnelig ble sluppet som singler i tidsrommet 2018-19.

21. juni 2021 kom oppfølgeren Anomaly Lounge på Sect Appeal Records. Et 10-spors album med det Karlsvik selv beskriver som «eklektisk og snodig elektronika».

– Det ble i all hovedsak til på nattestid i et forlatt sykehus med en analog maskinpark bestående av ørti trommemaskiner, grooveboxes og synther. Inspirasjon hentes like mye fra de dystopiske omgivelsene i nevnte sykehjem som fra nisjete filmmusikk, samt elektroniske forbilder som Boards of Canada, Devo, Venetian Snares og Brian Eno, forteller den aktive undergrunnsmusikeren.

Albumet er produsert av Contrarian og mastret av Kristian Liljan. Nå er første musikkvideo fra albumet ute, med regi av Karlsvik selv. Samtidig kommer Damokles straks med nytt materiale.

SEX MAGICK WIZARDS: Your Bliss My Joy

«Your Bliss My Joy» er tittelsporet fra Sex Magick Wizards’ andre album, som kom ut på Rune Grammofon 10. september. Låttittelen er inspirert av The Book Of The Law, den hellige teksten i Thelema, etter sigende diktert av gudeskikkelsen Aiwass til Aleister Crowley i Egypt 1904.

– Musikkvideoen spinner videre på denne ideen. Den representerer et oppgjør mot sperrene vi har inni oss, som hemmer oss fra å gjøre det vi elsker, her representert ved kampen mellom det gode og det onde, mørket og lyset, sier Viktor Bomstad til Ballade video.

Videoen er laget av Palantir Visuals. Alle klippene er hentet fra den legendariske filmen Faust (1926) av F.W Murnau. Your Bliss My Joy er oppfølgeren til debutalbumet Eroto Comatose Lucidity som ble sluppet i 2019.

– Vi føler at vi ytterligere har raffinert uttrykket, men bevarer fortsatt en rå energi og et fritt forhold til det komponerte materialet.

For tiden er Sex Magick Wizards ute på releaseturné hvor de foreløpig har spilt på Ogna Scene. Senere står Freakshow Artrock Festival i Würzburg, Tyskland, for tur, etterfulgt av Tromsø Jazzklubb (Kulturhuset Tromsø, 16.november), Nasjonal Jazzscene (Victoria, Oslo, 17. november) og Vaktbua (Odderøya, Kristiansand, 11. desember).

– Samtidig arbeider vi for tiden med materiale til vårt tredje album.

ELECTRIC EYE: Put The Secret In Your Pocket

Mer psykedelisk norsk rock! Electric Eye fra Bergen har holdt på i snart ti år, og debuterte i sin tid med albumet Pick-up, Lift-off Space, Time i 2013, etter først å ha gitt ut singelen «Tangerine».

Nå kommer Horizons, som skal gis ut 5. november på det britiske plateselskapet Fuzz Club. Dette er bandets sjette album. De har også vært knyttet til Jansen Plateproduksjon her hjemme, og har fått mye godord i anerkjente magasiner som Shindig, Classic Rock, Prog Magazine, Mojo og Uncut.

«Put The Secret In Your Pocket» er den andre singelen fra Horizons, og er oppfølgeren til «Den atmosfæriske elven». Albumet ble skrevet i løpet av en uke, da bandet isolerte seg på et fyrtårn på Utsira – inspirert av det den franske havforskeren Jacques Cousteau har kalt a different kind of music, the sounds from the ocean floor.

Gitarist og vokalist Øystein Braut sier i en kommentar:

– Horizons er en plate som er inspirert av vulkanutbrudd, undersjøiske eventyr og oppdagelsesreiser – og den rå kraften til det omgivende havet.

TRON JENSEN: Kysten i mitt blod

Da skal vi roe ned betraktelig her mot slutten, og ta for oss en musikalsk kortfilm som er laget til gjenåpningen av Norge. Musiker Tron Jensen og filmskaper Grim Berge har sammen med andre filmskapere og musikere skapt en hyllest til landet, folket og havet.

– Filmen «Kysten i mitt blod» er skapt for å bringe entusiasme for fremtiden etter den krevende pandemien, og for å sette fokus på alt det vakre vi har rundt oss, forteller de. Prosjektet er gjort mulig av blant andre Havforskningsinstituttet, KYGO og alle akvariene i landet.

Videoen er regissert av filmskaper Grim Berge, som blant annet står bak filmene Iconic Norway og Discover Norway, og tidligere har vunnet priser i Cannes. Musikken er ved Tron Jensen, og fremføres med konsertmester Melina Mandozzi og strykere fra Bergen Filharmoniske Orkester, samt sangere fra det profesjonelle vokalensemblet Edvard Grieg kor.

– Dette har vært et helt enestående prosjekt. At så mange har bidratt er vi veldig takknemlige for, og ikke minst stolte av. Vi håper dette vil vekke følelser i det norske folk, kommenterer Berge og Jensen.

KYGO, aka Kyrre Gørvell-Dahll, sier om sitt engasjement i filmen:

– Som artist har jeg fått mye backing og støtte fra der jeg kommer fra. Det har betydd mye for meg. Derfor ønsker jeg å gi noe tilbake, og synes det var fantastisk at så mange dyktige filmskapere og musikere ville lage denne flotte hyllesten til kysten vår og menneskene der.

Vi ønsker som alltid alle våre lesere en god og musikalsk helg.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. Også etter gjenåpningen. ❤