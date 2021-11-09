Fra ingenting til alt – Honningbarna gjenåpner landet

Noen band kan ikke spille for sittende pubikum. Endelig kan Honningbarna legge ut på turné igjen.

Red. anm.: Informasjonen i denne teksten er utdatert. Etter nye begrensninger, er 2022-turneen til Honningbarna utsatt til høsten.

Fra Odalen til Andenes, alt eller ingenting, ingen digital mellomting: – Restriksjonene var ikke forenelig med hva en Honningbarna-konsert er og skal være – uforutsigbar, fysisk og kaotisk. Det skriver agenbyrået deres All Things Live i en pressemelding på vegne av bandet: De holdt seg derfor helt borte fra konserter og gikk heller i studio for å spille inn det som blir bandets neste og sjette album – deres første siden 2017.

Honningbarna er et norskspråklig pønkband fra Kristiansand med flere plater og prisutmerkelser i merittlista si. De er kjent for sine fysiske konserter og tydelige holdninger i politiske spørsmål.

På facebook i dag skriver bandet at Honningbarna er alt eller ingenting – og at siden siste turné i normalåret 2019 har det vært «ingenting» for dem. Nå lanserer de nyheten om kommende plate og turnéstart i 2022. Her spiller pønkbandet:

07.01. – Odalen Rockeklubb, Odalen

08.01. – Seb’s Hotel, Hamar

14.01. – Rockefeller, Oslo

15.01. – Samfundet, Trondheim

21.01. – Felix Pub & Scene, Lillehammer

22.01. – Gamlebyen Kulturhus, Fredrikstad

27.01. – Rokken, Volda

28.01. – Meieriet, Sogndal

04.02. – Kvarteret, Bergen

05.02. – Hvelvet, Bryne

11.02. – Kick, Kristiansand

12.02. – Folken, Stavanger

18.02. – Kroa, Bø

19.02. – Sort & Blå Scene, Porsgrunn

24.02. – Park 22, Mo i Rana

25.02. – Sinus, Bodø

26.02. – Driv, Tromsø

04.03. – T2, Ålesund

11.03. – Kreti og Pleti, Jessheim

12.03. – House of Foundation, Moss

18.03. – Bluebox, Grimstad

19.03. – Verdensteatret, Sandefjord

25.03. – Folkebadet, Sandvika

08.04. – Rock Mot Rus, Andenes