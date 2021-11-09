I 2011 ble det bråk da Honningbarna slapp låta «Fri Palestina». Nå boikotter vokalist og cellist Edvard Valberg Øyafestivalen, som har investeringer i Israel.

Fra ingenting til alt – Honningbarna gjenåpner landet

09.11.2021
Siri Narverud Moen

Noen band kan ikke spille for sittende pubikum. Endelig kan Honningbarna legge ut på turné igjen.

Red. anm.: Informasjonen i denne teksten er utdatert. Etter nye begrensninger, er 2022-turneen til Honningbarna utsatt til høsten.

Fra Odalen til Andenes, alt eller ingenting, ingen digital mellomting: – Restriksjonene var ikke forenelig med hva en Honningbarna-konsert er og skal være – uforutsigbar, fysisk og kaotisk. Det skriver agenbyrået deres All Things Live i en pressemelding på vegne av bandet: De holdt seg derfor helt borte fra konserter og gikk heller i studio for å spille inn det som blir bandets neste og sjette album – deres første siden 2017.

Honningbarna er et norskspråklig pønkband fra Kristiansand med flere plater og prisutmerkelser i merittlista si. De er kjent for sine fysiske konserter og tydelige holdninger i politiske spørsmål.

Honningbarna, her på Øya for dem under 18 år, i en tidligere besetning. Edvard Valberg cello og vokal. To nye medlemmer kom til før pandemien – og de følger med på turné i 2022. (Foto: Amund Østbye)

På facebook i dag skriver bandet at Honningbarna er alt eller ingenting – og at siden siste turné i normalåret 2019 har det vært «ingenting» for dem. Nå lanserer de nyheten om kommende plate og turnéstart i 2022. Her spiller pønkbandet:
07.01. – Odalen Rockeklubb, Odalen
08.01. – Seb’s Hotel, Hamar
14.01. – Rockefeller, Oslo
15.01. – Samfundet, Trondheim
21.01. – Felix Pub & Scene, Lillehammer
22.01. – Gamlebyen Kulturhus, Fredrikstad
27.01. – Rokken, Volda
28.01. – Meieriet, Sogndal
04.02. – Kvarteret, Bergen
05.02. – Hvelvet, Bryne
11.02. – Kick, Kristiansand
12.02. – Folken, Stavanger
18.02. – Kroa, Bø
19.02. – Sort & Blå Scene, Porsgrunn
24.02. – Park 22, Mo i Rana
25.02. – Sinus, Bodø
26.02. – Driv, Tromsø
04.03. – T2, Ålesund
11.03. – Kreti og Pleti, Jessheim
12.03. – House of Foundation, Moss
18.03. – Bluebox, Grimstad
19.03. – Verdensteatret, Sandefjord
25.03. – Folkebadet, Sandvika
08.04. – Rock Mot Rus, Andenes

Honningbarna i Hamburg, september 2011. Fra venstre: Christoffer Trædal, Edvard Valberg, Fredrik Justnes, Lars Emmelthun og Anders Eikås.

Honningbarna mistet trommis

Anders Askildsen Eikås (20) omkom i bilulykke.

Honningbarna på Hulen i Bergen

Honningbarna: På pur f-gøy

Kamuflert med verdens søteste bandnavn tar noen unge sørlandspunkerne et oppgjør med det etablerte. I sommer skal guttedrømmen leves ut.

Honningbarna konsert på Slottsfjell Foto: Tom Lund

Hvordan høres politisk musikk ut i dag?

Det å sitte med kassegitaren, med dreads, og synge ”Fuck systemet ”er det ingen som tror på lengre, sier Edvard...

