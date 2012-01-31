Populærmusikk

Honningbarna mistet trommis

31.01.2012
- Red.

Anders Askildsen Eikås (20) omkom i bilulykke.

Trommeslager Anders Askildsen Eikås (20) i rockebandet Honningbarna omkom i en bilulykke natt til tirsdag 31. januar.

«Honningbarna er en nært sammensveiset vennegjeng, og bandet er selvsagt ekstermt berørt av det som har skjedd. Våre tanker går til Anders’ familie i denne stund. Det er for tidlig å si hva som skjer med bandet, men de nærmeste opptredener bortfaller inntil de har blitt enige om veien videre», skriver bandets manager Louis Holbrook i en pressemelding.

Honningbarna vant Spellemann i kategorien for Rock med sitt debutalbum «La alarmane gå». Bandet i kampanjen mot det foreslåtte kommunebudsjettet for hjembyen Kristiansand før jul, og fulgte opp dette ved å nekte å spise lunsj med ordføreren da han ville gratulere dem med Spellemannprisen.

Relaterte saker

Edvard Valberg, vokalist i Honningbarna

– Frekt og merkelig

Edvard Valberg i Honningbarna mener det foreslåtte kuttet rammer Kristiansands fremtidige kulturliv.

Flere saker

Anette Trettebergstuen

Kulturministeren: – Synd når vi ikke helt veit hvor mange kunstnerne er

– Det er opplagt at vi skulle ønske oss at flere kunstnere deltok i levekårsundersøkelsen.

A ha, her i Rio,

Filmen om a-ha kommer våren 2021

Regissør Thomas Robsahm vil fortelle historien om hvorfor a-ha ble så store, om de er undervurdert, og hvordan de selv...

Christiania Blåseensemble under NM for janitsjarkorps Foto: John Vint/Norges Musikkorps Forbund

Christiania Blåseensemble vant NM for janitsjarkorps

Norgesmesteren ble kåret i Trondheim lørdag kveld.