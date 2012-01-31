Honningbarna mistet trommis

Anders Askildsen Eikås (20) omkom i bilulykke.

Trommeslager Anders Askildsen Eikås (20) i rockebandet Honningbarna omkom i en bilulykke natt til tirsdag 31. januar.

«Honningbarna er en nært sammensveiset vennegjeng, og bandet er selvsagt ekstermt berørt av det som har skjedd. Våre tanker går til Anders’ familie i denne stund. Det er for tidlig å si hva som skjer med bandet, men de nærmeste opptredener bortfaller inntil de har blitt enige om veien videre», skriver bandets manager Louis Holbrook i en pressemelding.

Honningbarna vant Spellemann i kategorien for Rock med sitt debutalbum «La alarmane gå». Bandet i kampanjen mot det foreslåtte kommunebudsjettet for hjembyen Kristiansand før jul, og fulgte opp dette ved å nekte å spise lunsj med ordføreren da han ville gratulere dem med Spellemannprisen.