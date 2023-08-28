Oslo Filharmonien med Klaus Mäkelä

(Foto: Marco Borggreve)

The Guardian på tre norgeskvelder i Edinburgh

28.08.2023
Siri Narverud Moen

Slik oppleves de i en annen europeisk storby; Oslo-filharmonien x 2, og konsert med Leif Ove Andsnes på Edinburgh International Festival.

Den renommerte avisa The Guardian anmelder tre norgeskvelder under Edinburgh International Festival forrige uke.

skriver under fanen The week in classical. Ikke bare trekker hun fram Oslo-Filharmoniens musikalske nivå, hun antyder at dirigent Klaus Mäkelä kan være blant noen få mulige arvtakere til legendariske Daniel Barenboim. Vi siterer hennes mottakelse av orkesterets «spesialitet», framføring av Jean Sibelius, som hun peker på er finsk, som Mäkelä: «He and the Oslo players have recorded the symphonies, to high praise. They performed the last, the Seventh, on Monday. Written without a break between movements, sounds erupting from the depths like molten rock, this mysterious work is shaped by a solo trombone (Audun Breen), each entry transfigured by harmony and context. The intense concentration of conductor and orchestra alike, with first and second violins divided across the stage, cellos and violas powering from the middle, gave magnificence and glinting spirit to this account.»

Kritikeren er imidlertid ikke like overbevist av deres Mahler’s Symfoni No 4. Istedenfor å lyde organisk og helt, kan det virke som om ujevn akustikk i Usher Hall jobbet mot dem, skriver hun: linjene i musikken eksploderer, «flit and flicker, teeming and unsettling» (for interesserte skriver Maddocks også om byens behov for en ny, samlende sal for musikk, og om arkitekten som også får lage konserthaller andre steder i europeiske byer).

Videre trekker hun fram Yuja Wang framføre Ravel – men også orkesteret når de spiller Sjostakovitsj.

En tredje kveld på festivalen i den skotske byen hadde norsk headliner; Maddock mener Leif Ove Andsnes – med franske  Bertrand Chamayou, som spiller Franz Schubert og György Kurtág så det bølger fra «soft oscillation to contrapuntal despair and back». Les mer om konsertene og Edinburgh International Festival her.

Klaus MäkeläLeif Ove AndsnesOslo-Filharmonien

Oslo Filharmonien

Oslo-Filharmonien får Oslo bys kulturpris

Oslo-Filharmonien hedres med kulturprisen for sin over 100-årige innsats for byens kulturliv.

Christian Ihle Hadland

Som å få en bøtte is over hodet!

Pianist Christian Ihle Hadland fremfører Beethovens «Klaverkonsert nr. 3 i c-moll» med Det Norske Blåseensemblet, arrangert av Stian Aareskjold.

Larry Bringsjord, styreleder i FONO

FONO: Krisepakke til kulturlivet må utnytte ledig kapasitet

Interesseorganisasjonen FONO med konkrete forslag til krisepakketiltak under koronasituasjonen.

Susanne Sundfør

Disse er nominert til Nordic Music Prize

Prisen deles ut under by:Larm 1. mars.