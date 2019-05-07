AktueltPopulærmusikk

Kollisjonprisen åpen for påmelding

Publisert
07.05.2019
Skrevet av
- Red.

Musikkvideoprisen skal hedre videoskaperne som fyller feeden vår med små kunstverk, sier prosjektleder Ola Martin Fjeld.

Fremtiden skapes i møtet mellom musikk og film, skriver Kollisjon i en pressemelding om årets Kollisjonpris.

Kollisjon er et treffpunkt mellom film- og musikkbransjen med fokus på musikkvideo. I år deler de for andre gang ut prisen som skal løfte musikkvideoen som uttrykk og skaperne av den. I år skjer Kollisjonprisen i samarbeid med Grønnskjerm, og arrangementet blir på Vega Scene i Oslo 5. juni.

Fjorårets vinner var Eivind Landsvik, som fikk prisen for videoen til låta «LOFF» med MAE x Chirag.
– Nivået og volumet på norske videoer er rekordhøyt, og de aller beste er de med selvtillit, kompromissløs egenart og som utvider forståelsen av musikken, sa jurymedlem Einar Aarvig til bladet Rushprint etter prisutdelingen i fjor.

Regissør Eivind Landsvik tok imot Kollisjonprisen sammen med Andreas Bjørseth, Kristin Stubberud og Morten Aasdahl Eliassen (MAE) (Foto: Nina Holtan/ninaholtan.com)

Ola Martin Fjeld er prosjektleder for Kollisjon, som driftes av Møst, ØKS, Viken Filmsenter og Øst-norsk Filmsenter.

– Musikk og filmbransjen er helt forskjellig og helt like på samme tid og vi har utrolig mye å lære av hverandre. Med Kollisjonprisen hedrer vi de mange musikkvideoskaperne der ute som jobber dag og natt for å fylle feeden vår med små kunstverk. Disse små kunstverkene er ofte visuelle perler som hører mer hjemme på
kino enn på en smarttelefon, sier Fjeld.

Det er første gang Kollisjon og Grønnskjerm samarbeider om prisen. Grønnskjerm er en møteplass der unge filmskapere mellom 15 og 35 viser sine kortfilmprosjekter etterfulgt av panel- og publikumsdebatt.

– Grønnskjerm er at arrangement for å få vist frem hva kreative filmer unge filmskapere lager, og da synes vi det er viktig å vie et av årets arrangement til musikkvideo, som har en mer fri kunstnerisk form. Vi synes det er ekstra moro å samarbeide med Kollisjon for å kunne gjøre ekstra stas på innsatsen som legges ned i musikkvideoene unge filmskaper lager, forteller prosjektgruppa bak Grønnskjerm.

Kollisjon forteller at i år vil færre videoer bli nominert, det vil i stedet bli Q&A med hver regissør og artist for å gå mer i dybden i arbeidet bak en musikkvideo.

Påmelding av filmer er gratis, og frist for påmelding er 15. mai. Musikkvideoen kan ikke være eldre enn ett år, artist eller regissør må ha tilknytning til Østlandet og vinneren stemmes frem av publikum.

Se her for mer informasjon og påmelding.

