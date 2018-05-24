Disse kan vinne Kollisjonprisen

Publikum kan stemme på 13 musikkvideoer under finalevisningnen på Saga Kino i Oslo 6. juni.

Dette er første gang Kollisjonprisen deles ut. Kriteriene for nominasjon til Kollisjonprisen er at artist, regissør eller video må ha tilknytning til Østlandet og videoen må være lansert i perioden 15.mai 2017 – 15.mai 2018.

175 påmeldte videoer ble denne gangen vurdert, av disse er 13 musikkvideoer er nominert til 2018. Filmene blir vist på Oslo Pix, 6.juni, og publikum stemmer fram en vinner.

De nominerte er:

Austestad – Monstermaster (Hans Martin Austestad)

Daniel Kvammen – Som om himmelen revna (Eivind Landsvik)

Frida Ånnevik – Gutt (Simen S. Skari)

Hanne Hukkelberg feat. Emilie Nicolas – Embrodery (Alam Ali)

Hkeem – Ghettoparasitt (Thor Brenne)

Iffy Orbit – Slow Times (Petter Holmsen)

Ina Wroldsen – SEA (Thor Brenne)

Inge Bremnes – Himmelblå (Mattis Goksøyr)

Kamferdrops – Jag trodde änglarna fanns (Thomas Andal & Johannes Apelseth // Brusjan Film)

Lars Vaular feat. Astrid S – Boys (Eivind Landsvik)

Lemaitre – Machine (Julian Alexander)

Mae x Chirag – Loff (Eivind Landsvik)

No4 – Oslo Forteller (André Chocron)

Juryen bestod av representanter for Østnorsk filmsenter, Viken Filmsenter, MØST – Musikknettverk Østlandet, Østafjelske kompetansesenter for musikk, samt journalist Einar Aarvig og prosjektleder for Kollisjon-prosjektet Ola Martin Fjeld.

Om Kollisjonsprisen

Kollisjonprisen markerer startskuddet for et bransjerettet prosjekt, der musikk- og filmbransjen sendes på kollisjonskurs. I løpet av høsten 2018 og våren 2019 legges det opp til fire fagdager med musikkvideoens framtid, utfordringer og muligheter som tema. I forbindelse med Kollisjonprisen, vil også en del av programmet for de fire fagdagene offentliggjøres. Programmet vil rette seg mot de etablerte bransjene, men også henvende seg til unge, nyetablerte regissører og artister.

– Når det gjelder film- og musikkbransjen så lever de ganske adskilte liv med stort sett hver sine festivaler, visningsarenaer, støtteordninger osv, og jeg tror vi kan få noen ganske interessante diskusjoner. Vi tror fysiske møteplasser som dette, der også de unge, nyetablerte kan komme til, er viktig for å skape gode koblinger mellom film og musikk for framtida, sier Trond Grovane Moe, daglig leder MØST i en pressemelding.

Prosjektet fikk støtte gjennom kulturrådets ordning for kreativ næring og regional bransjeutvikling, ved tildelingsrunden i 2017. Dette er første gang de to filmsentrene og de to musikksentrene på Østlandet samarbeider om et konkret prosjekt.