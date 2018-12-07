Sandra Kolstad og Haakon Mathisen vant videokonkurranse

Får 50 000 kroner av Kollisjon Pitcheforum til å lage sci-fi-video til låta «Catch 22».

Sandra Kolstad og regissør Haakon Mathisen tok førsteplassen på Kollisjon Pitcheforum med låta «Catch 22». De vant pitsjekonkurransen, og med det 50.000 kroner til innspillingsbudsjettet.

Pengene kommer fra Viken Filmsenter, og konkurransen er en del av prosjektet Kollisjon, som løfter frem samarbeid mellom filmskapere og artister.

– Kollisjon er en serie med arrangementer hvor musikk og filmbransjen kan møtes for å knytte nye bekjentskaper og få inspirasjon og faglig påfyll om musikkvideo. Denne pitchekonkurransen er det tredje arrangementet i rekka og vi har mye annet spennende i vente til våren, sier prosjektleder Ola Martin Fjeld i en pressemelding.

Kyborg-hester

Pitsjeforumet gikk av stabelen i Drammen 30. november, og 12 deltakere fikk pitsje til en jury bestående av Stein Bjelland (styreleder Fond for lyd og bilde), Kaveh Teherani (regissør) og Marte Vold (filmfotograf).

Under utdelingen ga juryen følgende begrunnelse:

«Vinneren av pitchekonkurransen er et prosjekt som utmerket seg med en tydelig definert, ambisiøs og spennende idé. Blandingen av storslått natur, kyborg-estetikk og hester, gjør dette til en original ide, som vi gleder oss til å se resultatet av.»

– Det lages altfor få norske sci-fi-filmer med kyborg-hester. Vi er utrolig glade for at dommerne hadde trua på konseptet vårt, sier filmskaper Haakon Mathisen i meldingen.

Bedre støtteordninger for musikkvideo

En del av pitsjeforumet var også faglig orientert, og tok for seg spørsmål om hvordan man som artist og filmskaper kan gå frem for å finansiere musikkvideoen sin, og hvordan man kan få mye ut av lite når budsjettene er trange.

– En utfordring som filmskapere og artister hele tiden møter er små budsjetter som ikke står i forhold til ambisjonene. Det er veldig gøy å kunne være med å gi penger til et musikkvideoprosjekt vi har skikkelig troa på, og vi håper vi har mulighet til å gjøre mer av dette i fremtiden.

– På Østlandet alene lages det rundt 250-300 musikkvideoer i året, så det er mange spennende prosjekter som hadde fortjent litt bedre vilkår for å se dagens lys. I arbeidet vårt med Kollisjon ønsker vi å gjøre bransjen faglig sterkere, og også jobbe mot å få flere og bedre støtteordninger for musikkvideo på lang sikt, avslutter Fjeld meldingen.

Bak Kollisjon står MØST, ØKS, Østnorsk filmsenter og Viken filmsenter.