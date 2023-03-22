«Please Please Me» er 60 år – en norsk musikkviter skal fortelle hvor akkordene skal stå

The Beatles’ første LP-plate, «Please Please Me», kom til verden 22. mars 1963. Nå arrangeres et internasjonalt Beatles-symposium i hjembyen til verdens mest kjente band, og musikkviter og førstelektor Audun Molde er eneste norske bidragsyter på samlingen.

– Dette er et godt eksempel på optimal syntese av business & pleasure, faglighet og glede, forteller Molde til Ballade. – Jeg er jo musikkhistoriker, men også Beatles-fan helt siden ungdomstida. Jeg er kommet ut av tellinga over hvor mange ganger jeg har vært i Liverpool siden jeg var der første gang på 1990-tallet, men jeg har i hvert fall aldri vært der for å holde foredrag om The Beatles.

Audun Molde er musikkviter- og historiker og førstelektor ved institutt for musikk på Høyskolen Kristiania. Nå er han – som eneste nordmann – invitert til å holde to foredrag under helgens to-dagers, internasjonale Beatles-symposium på School of Creative and Performing Arts ved Liverpool Hope University. Bidragsyterne kommer fra USA og Storbritannia, Tyskland og Belgia, New Zealand og Venezuela – og altså Norge.

– Det er et akademisk symposium, i tilknytning til The International Association for the Study of Popular Music (IASPM), som jeg er medlem av. Jeg tror ikke det har vært arrangert noe tilsvarende tidligere, i hvert fall ikke med så mange bidrag og deltakere, sier Molde. – Det stor spennvidde på programmet, 27 forskjellige foredrag med folk fra flere land, om en rekke ulike Beatles-relaterte temaer. Pluss et panel med Liverpool-musikere, og en dokumentarfilm.

– Jeg har blitt invitert til å holde to ulike foredrag, et om hvorfor det Beatles som vi kjenner i dag var det som slo igjennom på 1990-tallet (på basis av mitt arbeid som musikkhistoriker og boka POP. En historie), og et om akkordbruk i George Harrisons sanger (jeg reviderer for tiden Akkordboka).

Og dette er de originale omtalene av foredragene Molde holder, om det nest største comeback-et på 90-tallet og om den forminskede George Harrison:

The Second Greatest Comeback of the 1990s

It was twenty years ago since their breakup, when The Beatles regained their relevance and were rediscovered by audiences old and new. Their renaissance could be witnessed in the charts, in journalism, in new music, even in their hometown. Their legacy was undoubtedly a force behind the nostalgic concept of britpop. But The Beatles were never about nostalgia or looking back, and if they also may have inspired new music in the 1990s, we have to look elsewhere.

The Beatles were the second-bestselling artist of the decade, preparing new adventures for the next ones. In this presentation, the Norwegian popular music historian and music industry analyst Audun Molde will explore how The Beatles laid their foundation for the next Century.

The diminished George Harrison

Much have been said about George Harrison and Eastern musical influences. He was also a keen admirer of the music hall ukulele tradition, old American showtunes, slide guitar laments, the ancient Wilbury tradition and more, all of what makes his music so diverse and eclectic. More than most pop music songwriters today, he was very much into chord progressions and harmony. However, he had one favourite chord – the diminished one. In this presentation, the Norwegian popular music historian and songwriting educator Audun Molde will explore how the sound of George Harrison’s favourite chord flows through his songs.