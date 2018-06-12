Fra Phoenix til yoga

Piknik i parken vil gi publikum en bredere kunstopplevelse. Men musikken står fortsatt sterkt, forsikrer pressesjef Lars Tefre Baade.

Førstkommende helg går festivalen Piknik i parken av stabelen for femte gang i Vigelandsparken i Oslo. I pressemeldingen som nylig gikk ut sto det ”Programmet er klart. Mer enn bare musikk.”

Vi må derfor spørre pressesjef Lars Tefre Baade i Piknik i Parken: Er ikke musikk lenger nok?

– Å jo. Musikken er selvfølgelig nok. Men når vi først har sikret oss denne vakre parken så ønsker vi å utnytte det. Alltid noen som ønsker litt avbrekk. Det er dessuten gøy å gjøre litt flere ting, og ha noe å starte med før konsertene kommer i gang på scenen, sier Baade.

– Tenkte dere over at promoteksten kunne signalisere at musikken ikke holdt?

– Nei. Vi tenkte ikke på det. Artistene og programmet står sterkt og det viser også alle tilbakemeldinger fra publikum. Så du er den første jeg har møtt som tenker det den veien. Vi jobber for å skape en totalopplevelse og da fyller vi på med masse aktiviteter og opplevelser rundt det musikalske.

– Er det blitt nødvendig å tilby en slags fullpakke?

– Vi blir karakterisert som en musikkfestival. Men vi ligger i omgivelser hvor kunst også er en viktig del av festivalopplevelsen. Vi ligger i en park hvor vi oppfordrer folk til å se seg rundt og bruke arenaen, og bruke museet.

Stenge verden ute

Baade tror at det under festivalhelgen kommer mange publikummere til Vigelandsmuseet som sannsynligvis ikke har vært der før. I tillegg til billedkunst, og skulpturene som er en del av anlegget, har festivalen i år også et utvidet kunstprogram. Vinnerne fra kortfilmfestivalen i Grimstad vil bli vist i eget kinorom, og elever ved Fotokunstskolen skal holde en utstilling ute i parken.

– Vi vil invitere folk inn i et univers som selvsagt er sentrert rundt musikken på de tre scenene vi har. Men i og med at omgivelsene er som de er ønsker vi at folk skal åpne opp for hele kulturregisteret, inkludert mat og drikke. Vi kan si det går fra yoga til bandet Phoenix.

– En festival bør være en totalopplevelse, noe som stenger resten av verden litt ute. Sånn er det også på de festivalene vi er inspirert av. Musikken er kanskje det vi blir målt på, og det store trekkplasteret. Samtidig skal vi være en festival der du kommer for et par av artistene i forkant, men vil dra fra med flere nye favoritter. Om du i tillegg kan få en ny kortfilmfavoritt, eller sett kunst du ikke visste var i Oslo, tror vi opplevelsen blir sterkere.

Alle bedre

Konkurransen fra andre festivaler er ikke noe han vil tilskrive utvidelsen. Baade mener derimot at summen av det samlede, voksende kulturtilbudet i Oslo virker positivt inn.

– Jeg tror det at vi er blitt så mange aktører, gjør at vi spiller hverandre både bedre og tydeligere. Vi i Piknik i parken føler i hvert fall at vi har en definert og tydelig profil og identitet i festival-Norge.