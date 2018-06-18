AktueltBransjen

Piknik i Parken flytter til Grünerløkka

Publisert
18.06.2018
Skrevet av
- Red.

Oslo-festivalen som har hatt tilhold i Vigelandsparken, øker kapasiteten og skal fra neste år holdes i Sofienbergparken

Piknik i Parken, nå PIPfest, har de siste fem årene funnet sted ved Vigelandsmuseet på Frogner. Etter årets festival som avsluttet søndag, ble det klart at PiPfest flytter hovedfestivalen til ny park i Oslo 13.-15. juni 2019.

– PiPfest er tydelig og skal være det samme, bare på et større og mer dynamisk festivalområde som gir oss muligheten til å utvikle konseptet enda mer. Dette har vi funnet i Sofienbergparken på Grünerløkka. Parken er skreddersydd for det vi ønsker å skape- og her kan vi inkorporere hele bydelen og det store kulturelle mangfoldet, sier bookingsjef Peer Osmundsvaag i en pressemelding.

Han trekker også frem at parken byr på et område som lett kan deles inn i ulike soner og flere scener. Samtidig som festivalen kan ta i bruk Grünerløkka med alle bydelens barer og spillesteder for å lage et klubbprogram etter at festivalen i parken er over. Noe som igjen gir mulighet for å ha mange flere artister i programmet.

– PiPfest er blitt for stor til å være liten, og for liten til å være stor. Med utvidelse til Sofienbergparken gjør vi festivalen tilgjengelig for flere. Vi kan øke kapasiteten med antall publikummere og artister noe som gir nye og større muligheter på bookingsiden, sier Peer Osmundsvaag.

Det vil imidlertid også fortsatt bli noe aktivitet ved Vigelandsmuseet. PiPfest planlegger en konsertserie i Borggården der med tittelen: PiPfest presenterer.

De første artistene blir sluppet tidlig høsten 2019.

Piknik i parken

Fra Phoenix til yoga

Piknik i parken vil gi publikum en bredere kunstopplevelse. Men musikken står fortsatt sterkt, forsikrer pressesjef Lars Tefre Baade.

Pstereo 2017 Foto: Dag Nystuen / Pstereo

Hvor mange festivaler er det plass til?

Bare i Trøndelag kommer det hele fire nye musikkfestivaler denne sommeren. Er markedet umettelig, eller nærmer det seg toppen?

Arve Tellefsen på Piknik i Parken Foto: Aslaug Olette Klausen

BALLADEPODDEN: Svisker i Parken

Podkast: Arve Tellefsens konsert under festivalen Piknik i Parken undervurderte pop-publikummet.

Eikanger Bjørsvik Musikklag under NM Brass

Eikanger-Bjørsvik Musikklag norgesmester i brass

Vant tittelen under NM Brass for tredje år på rad.

Tanja Holmen

Tanja Holmen ny direktør ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans i Trondheim

Senteret har et viktig nasjonalt ansvar og et høyt ambisjonsnivå, sier den nye direktøren. – Dette er en rolle som...

Joakim Aadland er ny leder Balansekunst

Joakim Aadland blir ny daglig leder for Balansekunst

Sjefen for festivalen Regnbuedagene i Bergen vil jobbe for å styrke inkludering og mangfoldsarbeid i kunst- og kulturlivet.