Piknik i Parken flytter til Grünerløkka

Oslo-festivalen som har hatt tilhold i Vigelandsparken, øker kapasiteten og skal fra neste år holdes i Sofienbergparken

Piknik i Parken, nå PIPfest, har de siste fem årene funnet sted ved Vigelandsmuseet på Frogner. Etter årets festival som avsluttet søndag, ble det klart at PiPfest flytter hovedfestivalen til ny park i Oslo 13.-15. juni 2019.

– PiPfest er tydelig og skal være det samme, bare på et større og mer dynamisk festivalområde som gir oss muligheten til å utvikle konseptet enda mer. Dette har vi funnet i Sofienbergparken på Grünerløkka. Parken er skreddersydd for det vi ønsker å skape- og her kan vi inkorporere hele bydelen og det store kulturelle mangfoldet, sier bookingsjef Peer Osmundsvaag i en pressemelding.

Han trekker også frem at parken byr på et område som lett kan deles inn i ulike soner og flere scener. Samtidig som festivalen kan ta i bruk Grünerløkka med alle bydelens barer og spillesteder for å lage et klubbprogram etter at festivalen i parken er over. Noe som igjen gir mulighet for å ha mange flere artister i programmet.

– PiPfest er blitt for stor til å være liten, og for liten til å være stor. Med utvidelse til Sofienbergparken gjør vi festivalen tilgjengelig for flere. Vi kan øke kapasiteten med antall publikummere og artister noe som gir nye og større muligheter på bookingsiden, sier Peer Osmundsvaag.

Det vil imidlertid også fortsatt bli noe aktivitet ved Vigelandsmuseet. PiPfest planlegger en konsertserie i Borggården der med tittelen: PiPfest presenterer.

De første artistene blir sluppet tidlig høsten 2019.