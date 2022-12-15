Østlandsfestivaler med billettpakker til julehandelen

Øya har kapret kultheltene Devo, Tons of Rock her megastjerner fra alt som er rock – og jazzveteranen på Kongsberg har booket Di Derre, Hu Derre og Springsteen på norsk.

Desember er høytid for anonseringer – mange festivaler og store konsertarrangører gjør 2023-arrangementene sine tilgjengelige for julegavekjøpere. Her er noen av de største annonseringene fra store publikumsdragere, både når man tenker på artistnavn og på arrangementsappell, fra ukas nyheter:

I dagens pressemelding fra Kongsberg Jazzfestival omtaler de to publikumsmagneter med litt breder appell enn jazz: «allsang med Di Derre og amerikansk rootsmusikk fra Håvard Bakke med 13 manns Springsteen-hyllende orkester».

Begge konsertene er på scenen Gamle Norge. Festivalen skriver videre:

«Di Derre har vært en folkefavoritt i så mange år at de kan kalles en institusjon i norsk musikkliv. Bandet, med Jo Nesbø i spissen, var selve lyden av klassisk norsk 90-tallspop. Bandet går også ofte under navnet Di Derre og Hu Derre etter at sanger og låtskriver Unni Wilhelmsen ble med som fast medlem i bandet.

Springsteen-tolker og blodfan Håvard Bakke tar med seg hele 13 topptrente musikere på scenen for å presentere låter fra Bruce Springsteens album The Seeger Sessions.»

Live Nation-eide Tons of Rock (Ekebergsletta, Oslo) reklamerer med at 2022 ble rekord år for Norges største festival: – Med over 80 000 publikummere fra 52 forskjellige land. 15 nye band og artister slippes nå til neste års festival! Øverst står en norsk headliner! skriver arrangøren.

Tons of Rocks nevnte headliner er Kvelertak – og lokker også med Architects, The Dogs, Vreid og en rekke allerede store internasjonale navn. Blant tidligere annonserte finnes både Nightwish, Ghost og Pantera – for popnavn å regne, om man ser forbi rockopprinnelsen, og tenker publikumsstørrelse.

Festivalen løfter dessuten fram Storm – et ungt navn mange med rockinteresse er spent på: Karrieren startet i 2019 i duoen Snøstorm. August 2022 slapp Storm sin debut-EP, «Invincible», etterfulgt av en hardtslående musikkvideo som handler om å ikke la det vonde ta over. I 2023 er STORM nå bekreftet til Tons of Rock.

Sigrid er den norske artisten Øyafestivalen lokker med når de også forteller at 60% av ukespassene deres er solgt. I går kom nyheten deres – som de, i følge bookingsjef Claes Olsen har prøvd å få til i mange år – om at amerikanske Devo spiller i Tøyenparken onsdag 9. august 2023.

Redaksjonen sier som en interessert publikummer i sosiale medier i går; – Devo, vi visste ikke at de fortsatt spilte, men dette er deres «Farewell tour», så da er det kanskje på tide ..?

Den mye ferskere oslofestivalen Loaded har akkurat annonsert comebackrockerne Gluecifer. – Både form- og popularitetskurven til Gluecifer var stigende i et heseblesende tempo fra midten av nittitallet til midten av totusentallet, skriver sommerfestivalen i sin pressemelding. Med Dagens Næringslivs profilerte kommentator «Biff Malibu» på vokal, står hele den voksne gjengen på scenen på Kontraskjæret 9. juni. Innen det fjerde albumet, «Basement Apes», ble sluppet, var Gluecifer i toppen av albumlistene, og for lengst stødig leverandør av rockehits. «Easy Living», «Desolate City», «Automatic Thrill» og «I Got A War» er alle gode eksempler på klassikere i den norske rockehistorien.