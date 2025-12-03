Jubileum med stjernesmell

Hardanger Musikkfest gir en første smakebit på jubileumsprogrammet, med to kunstneriske tungvektere som vil sette sitt preg på festivalen.

Hardanger Musikkfest fyller 30 år i 2026 og markerer jubileet med en storslått åpning, der blant andre Ragnhild Hemsing og Kringkastingsorkesteret (KORK) står på scenen.

Tema for festivalen er GNIST, det lille som setter noe stort i gang.

– Vi har et flott, bredt og gnistrende program som vi håper vil appellere både til lokalt og tilreisende publikum, sier kunstnerisk leder Therese Birkelund Ulvo.

Festivalen holder to store konserter i Hardangerhallen, Ullensvang. Det blir jubileumskonsert fredag 28. august, en feiring av 30 år med Hardanger Musikkfest, med solister, hardingfeltradisjon, ensemble og overraskende musikalske møter.

KORK-konsert arrangeres lørdag 29. august, med Ragnhild Hemsing som solist. Hemsing, som er en solist i internasjonal toppklasse, urfremfører tre nye konserter for hardingfele i 2025/26 – de første på 60 år. KORK kommer dessuten med ny sjefdirigent, Holly Hyun Choe, en av de mest ettertraktede unge dirigentene i Europa.

– Det er alltid spennende med nye sjefsdirigenter, forteller Ulvo, som er overbevist om at Choe kommer med en energi og presisjon som løfter orkesteret til nye høyder.

Festivalen 2026 hedrer tre tiår med musikk mellom fjord og fjell, samtidig som den vender blikket fremover mot nye verk, nye stemmer og nye samarbeid.

– GNIST handler om startpunktet: det som skjer i det øyeblikket musikken tenner noe i oss. Det er denne energien festivalen vil løfte frem i jubileumsåret, og Hardanger Musikkfest har enda flere artister på programmet som vi vil avsløre litt senere, sier Birkelund Ulvo.