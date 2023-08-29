Minidokumentar: Bak kulissene med Operafest Røykenvik og KORK

I minidokumentaren følger vi operasanger og festivalsjef Eli Kristin Hanssveen i oppløpet til festival, til NRKs Sommerkonsert og til debuten som programleder.

«For første og siste gang» heter minidokumentaren. I 10 minutter og 40 sekunder følger vi operasanger og initiativtaker til Operafest Røykenvik, Eli Kristin Hanssveen, og teamet som skaper både festivalen og dette årets festivalbegivenhet: NRKs Sommerkonsert med KORK.

Operafest Røykenvik ble gjennomført for første gang i 2018. Hadelendingen Eli Kristin Hanssveen er kunstnerisk leder, i tillegg til å være solist ved Den Norske Opera & Ballett. I år samarbeidet Operafest Røykenvik for første gang med NRK og KORK om den tradisjonsrike Sommerkonserten.

Det fylkeskommunale selskapet Musikk i Innlandet har produsert minidokumentaren i samarbeid med NRK, KORK og operafestivalen. Kunstnerisk leder i Musikk i Innlandet, Solbjørg Tveiten, beskriver minidokumentaren slik til Ballade:

– I filmen debuterer Hanssveen som programleder sammen med Kåre Magnus Bergh, og det er lite rom for feilskjær. For operasangerinnen blir det første tv-produksjon som programleder, mens det for innspillingsleder Berit er siste dag på jobb etter 42 år i NRKs tjeneste. Og vi er med i kulissene.

– Bak kulissene møter vi artistene på en annen måte og kan bli kjent med dem også som menneske, forteller Tveiten.

– Eli Kristin Hanssveen er virkelig en stor inspirator for både unge musikere og de som har vært lenge i bransjen, både som menneske og artist. Derfor er det ekstra fint at vi kan bli kjent med henne, noe av hennes historie og hvordan livet kan utarte forskjellig. Det handler om å omfavne det som kommer og de valg en tar.

– Hva betyr det for Operafest Røykenvik, omegnen og Innlandet å ha en stor NRK- og KORK-produksjon i nærmiljøet?

– Nasjonal oppmerksomhet og muligheten for å nå ut til et stort publikum er selvsagt viktig for kulturnæringen i Innlandet. Samtidig er det mest sentrale for meg at seerne kan bli nysgjerrige og begeistret over det de opplever på å skjermen, slik at de neste år oppsøker opplevelsen i Røykenvik. Å være tilstede under Operafest Røykenvik er magi, og den magien unner jeg enda flere å få oppleve. Det var fullt hus, så nøl ikke med å kjøpe billett til neste års festival. Jeg gleder meg, avslutter Tveiten.

Og for ordens skyld: Neste Operafest Røykenvik skjer 6. til 9. juni 2024.

Se minidokumentaren «For første og siste gang» her:

Her kan du også se Sommerkonserten med KORK og Operafest Røykenvik, tilgjengelig via NRKs nett-tv.