NRK – KORK og Operafest Røykenvik Eli Kristin Hanssveen

Sanger og kunstnerisk leder for Operafest Røykenvik, Eli Kristin Hanssveen, var for første gang programleder for Sommerkonserten med KORK og NRK under årets festival. I minidokumentaren "For første og siste gang" blir vi med bak kulissene.(Foto: Musikk i Innlandet)

AktueltKunstmusikk

Minidokumentar: Bak kulissene med Operafest Røykenvik og KORK

Publisert
29.08.2023
Skrevet av
Guro Kleveland

I minidokumentaren følger vi operasanger og festivalsjef Eli Kristin Hanssveen i oppløpet til festival, til NRKs Sommerkonsert og til debuten som programleder.

«For første og siste gang» heter minidokumentaren. I 10 minutter og 40 sekunder følger vi operasanger og initiativtaker til Operafest Røykenvik, Eli Kristin Hanssveen, og teamet som skaper både festivalen og dette årets festivalbegivenhet: NRKs Sommerkonsert med KORK.

Operafest Røykenvik ble gjennomført for første gang i 2018. Hadelendingen Eli Kristin Hanssveen er kunstnerisk leder, i tillegg til å være solist ved Den Norske Opera & Ballett. I år samarbeidet Operafest Røykenvik for første gang med NRK og KORK om den tradisjonsrike Sommerkonserten.

Det fylkeskommunale selskapet Musikk i Innlandet har produsert minidokumentaren i samarbeid med NRK, KORK og operafestivalen. Kunstnerisk leder i Musikk i Innlandet, Solbjørg Tveiten, beskriver minidokumentaren slik til Ballade:
– I filmen debuterer Hanssveen som programleder sammen med Kåre Magnus Bergh, og det er lite rom for feilskjær. For operasangerinnen blir det første tv-produksjon som programleder, mens det for innspillingsleder Berit er siste dag på jobb etter 42 år i NRKs tjeneste. Og vi er med i kulissene.

– Bak kulissene møter vi artistene på en annen måte og kan bli kjent med dem også som menneske, forteller Tveiten.
– Eli Kristin Hanssveen er virkelig en stor inspirator for både unge musikere og de som har vært lenge i bransjen, både som menneske og artist. Derfor er det ekstra fint at vi kan bli kjent med henne, noe av hennes historie og hvordan livet kan utarte forskjellig. Det handler om å omfavne det som kommer og de valg en tar.

– Hva betyr det for Operafest Røykenvik, omegnen og Innlandet å ha en stor NRK- og KORK-produksjon i nærmiljøet?
Nasjonal oppmerksomhet og muligheten for å nå ut til et stort publikum er selvsagt viktig for kulturnæringen i Innlandet. Samtidig er det mest sentrale for meg at seerne kan bli nysgjerrige og begeistret over det de opplever på å skjermen, slik at de neste år oppsøker opplevelsen i Røykenvik. Å være tilstede under Operafest Røykenvik er magi, og den magien unner jeg enda flere å få oppleve. Det var fullt hus, så nøl ikke med å kjøpe billett til neste års festival. Jeg gleder meg, avslutter Tveiten.

Og for ordens skyld: Neste Operafest Røykenvik skjer 6. til 9. juni 2024.

Se minidokumentaren «For første og siste gang» her:

Her kan du også se Sommerkonserten med KORK og Operafest Røykenvik, tilgjengelig via NRKs nett-tv.

 

