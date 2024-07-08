Egil Storbekkens Musikkpris 2024 til musiker og instrumentmaker Bendik Smedåsgjelten Qvam

Multi-instrumentalisten får prisen for å videreføre det viktige håndverket med produksjon av eldre blåseinstrumenter.

Bendik Smedåsgjelten Qvams hovedinstrumenter har vært trompet og gitar, men han trakterer også en rekke eldre folkemusikkinstrumenter på høyt nivå, først og fremst bukkehorn, lur og seljefløyte.

De senere årene er det spesielt Bendiks spill på bukkehorn som har gjort ham til en svært ettertraktet musiker, som både opptrer alene og i samspill med andre. Han har flere ganger vunnet klassen for eldre folkemusikkinstrumenter under Landskappleiken, første gang på Røros i 2017. I 2018 fikk han Fureprisen som ung og lovende folkemusiker, og han platedebuterte i 2020 med albumet Fark.

Bendik Smedåsgjelten Qvam er 28 år gammel, og kommer fra den lille grenda Fåset i Tynset. Han har blant annet musikalsk bakgrunn fra studier i populærmusikk ved Høyskolen Kristiania. I dag er han bosatt på Røros.

Som utøver står Qvam trygt plantet i folkemusikktradisjonene i Nord-Østerdalen, forteller prisarrangøren. Hovedfokuset har vært rettet mot slåttemusikken, og spesielt de rolige, vare slåttene man finner i distriktet. Det finnes relativt lite materiale spesielt for bukkehorn, og han har derfor blant annet tatt i bruk vokal folkemusikk som kler bukkehornets klang og melankoli. Han bruker denne musikken både tradisjonelt og sammen med elementer hentet fra andre musikksjangre. I tillegg komponerer han selv musikk, og arrangerer eldre folketoner på forskjellige og ofte nyskapende måter, beskriver juryen.

Men Qvam lager også selv de instrumentene han spiller på, og har i tillegg produsert en god del bukkehorn og fløyter for salg de siste årene. På denne måten fyller han det store hullet og savnet etter instrumentmakeren Magnar Storbækken fra Tolga, som døde i 2022, utdyper prisarrangøren, som forteller videre at juryen så dette som spesielt tungtveiende for at nettopp han får årets pris:

«Til overmål har han nå tatt over Magnars verksted på Tolga. Der viderefører han det viktige håndverket med produksjon av eldre blåseinstrumenter i Magnars ånd. Bendiks virksomhet som instrumentmaker vil bety svært mye for regionen Nord-Østerdalen, men også for hele landet. Det er for tiden stor etterspørsel etter bukkehorn, og hvis denne særegne tradisjonen skal kunne føres videre, er vi helt avhengige av at det produseres nye og gode instrumenter. Nettopp derfor synes juryen at det var viktig og riktig å kunne gi årets pris til Bendik Smedåsgjelten Qvam. Det er både bemerkelsesverdig og beundringsverdig at en ung mann i 20-årene vil satse på et såpass smalt, men i nasjonal sammenheng svært viktig tradisjonshåndverk.»

Prisen deles ut i Egil Storbekkens hjembygd, Tolga, 28. juli kl. 19.00 i kulturhuset Vidarheim. Der blir det konserter med både prisvinneren og Einar Selvik (internasjonalt kjent fra gruppa Wardruna og for musikken til HBO-serien «Vikings»), som fikk prisen i 2020.