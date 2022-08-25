Egil Storbekkens musikkpris til musiker, instrumentmaker og pedagog Oddrun Hegge

– Hun arbeider som instrumentmaker, spiller langeleik, underviser og er på ulike vis en komplett utøver som har satt spor etter seg der hun har hatt kurs og konserter gjennom mer enn 40 år, sier juryen om årets prisvinner.

Oddrun Hegge fra Øystre Slidre kommer fra en sterkt tradisjonsbærende slekt, med mange aktive og allsidige folkemusikkutøvere og håndverkstradisjoner som stod sentralt i hverdagslivet.

Hegge studerte to år ved Norsk Kunsthandverkskule på Voss, og begynte i lære hos felemaker Olav Viken på Valdres Folkemuseum i 1987, der hun senere ble ansatt som instrumentmaker. Gjennom Ringve museum fikk hun på 90-tallet et studieår ved Germanisches Nationalmuseum i Nürnberg i Tyskland, med fordyping i restaurering av musikkinstrumenter. Oddrun Hegge er i dag høyt verdsatt i det norske instrumentmakermiljøet, og instrumentene hennes står høyt i kurs, bekrefter arrangørene av Storbekkens musikkpris.

Hegge har vært med på en rekke plateinnspillinger og forestillinger i ulike sammenhenger, holdt konserter og kurs i langeleikspill, rettledet i langeleikbygging og reparert og forbedret flere hundre instrumenter. I 20 år har hun undervist på langeleik i kulturskolene.

Oddrun Hegge setter håndverket og folkemusikkarven i sammenheng med andre kulturytringer, og har vært en sentral tillitsvalgt og forkjemper for nynorsk og dialektbruk, ungdomslagsarbeid, internasjonal solidaritet og i arbeidet for menneskerettigheter.

– Oddrun er en nødvendig støttespiller og lærer for «FolkemusikkUng» i Valdres, skriver juryen bak årets prisutdeling. – For de som studerer ved Norges musikkhøgskole, Ole Bull Akademiet og Raulandsakademiet med langeleik som hovedinstrument, er hun en helt nødvendig ressurs som studentene ofte oppsøker for å få hjelp med instrument og teknikk. En kan vanskelig se for seg at langeleikspillet i Norge kunne hatt så høyt nivå som det har uten innsatsen til Oddrun. Hun stiller alltid opp med fagkunnskap, en hjelpende hånd og sørger for at instrumentene er optimale når små og store skal yte en ekstra innsats.

Årets jury har bestått av Eilif Gundersen og Bjørn Aksdal fra Norsk Lur- og Bukkehornlag, Eli Storbekken (familien Storbekkens representant), og Hildegunn Øiseth og Hans Fredrik Jacobsen fra NOPA.

