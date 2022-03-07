Daniela Reyes

(Foto: Sigurd Fandango)

Norsk Viseforums artiststipend for musikk med norsk tekst i fokus: Åpent for søknader

07.03.2022
- Red.

Norsk Viseforums Artiststipend 2022 er åpent for søknader, med frist 12. mai.

Artiststipendet skal fremme nye stemmer i den rike, norske visekulturen, og skal gå til en uetablert artist eller gruppe som signaliserer hvordan sanglyrikken er aktuell i 2022, skriver Norsk Viseforum om stipendet. Fjorårets vinner ble Daniela Reyes, som har fått flere utmerkelser og løft i musikerkarrieren det siste året, og er nominert til to Spellemannpriser i år – som årets tekstforfatter og i kategorien viser og visepop.

Søknaden må formidle at du lager egen musikk, med fokus på norsk tekst, at du er under 35 år (i en gruppe holder det at majoriteten er under 35) og fortelle hva du vil bruke pengene på og hvordan det vil hjelpe ditt prosjekt.

Artiststipendet består av
– 30 000 kroner til produksjon eller formidling av egen musikk
– Oppfølging fra erfaren mentor i samarbeid med MØST – Musikkontoret for Oslo, Viken og Innlandet
– En miniturné med minst tre konserter, booket og promotert av Norsk Viseforum

Søknadsfrist er 12. mai. Se hjemmesidene til Norsk Viseforum for mer informasjon og søknadsskjema.

