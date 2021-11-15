AktueltMusikken og livet

Sangdikterpris til Daniela Reyes

Publisert
15.11.2021
Skrevet av
- Red.

Daniela Reyes fikk Tekstforfatterfondets Lyspunktpris 2021 denne helgen, en pris som deles ut til en ung, norsk sangtekstforfatter som har utmerket seg.

Tekstforfatterfondet overrakte Lyspunktprisen til sangdikter, komponist og musiker Daniela Reyes under en minikonsert i platebutikken Big Dipper i Oslo denne helgen. Det er styret som deler ut prisen.

Lise Knudsen, Shaun Bartlett, Frida Ånnevik og Knut Lystad utgjør styret, og begrunnelsen for å gi årets pris til Daniela Reyes lyder i følge en pressemelding fra Tekstforfatterfondet slik:

Lyspunktprisen går i år til en tekstforfatter, låtskriver, artist og egenprodusent som har rukket å akkompagnere flere kjente artister, før hun nå er aktuell med sitt eget debutalbum «Engangsdager» Som tekstforfatter er hun leken i sine betraktninger, ofte i helt små, men likefullt godt beskrivende “nye” ord, som hjelper lytteren til å sette seg raskt inn i stemningen og det låtene ønsker å formidle. Hun har et ungt og finstemt språk for opplevelser, som i den treffende tittellåta “Engangsdager”. Der handler det om å vokse opp eller å være “på kanten av oppveksten”, en situasjon hun bare såvidt forstår. Så vidt vi kan forstå, ligger det mye ettertanke både i og mellom hennes mange finurlige formuleringer. Det kler et alternativt jazzpop- og viseunivers. Hennes lyttende utforsking av tekst, og ærlige formidling, berører. Særlig treffer hun vår tids dobbelthet, hvor synlighet er et mål i seg selv, selv om den psykiske belastingen ofte kan være for stor. I låta «Usikker Musiker» våger hun å spørre om det egentlig er behov for, eller plass til, enda en musiker. Tekstforfatterfondet er ikke et sekund i tvil om at det er plass til Daniela Reyes og hennes fascinerende tekster.

 

Tekstforfatterfondets Lyspunktpris

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

