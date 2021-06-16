Daniela Reyes under Oslo jazzfestival Stein Hødnebø

Daniela Reyes spilte på Victoria Jazzscene under Oslo Jazzfestival i august 2020. "Takk, Daniela, for at du greip tak i oss. Håper plata er rett rundt hjørnet," skrev Ballades anmelder etter konserten. (Foto: Stein Hødnebø)

Artiststipend til Daniela Reyes

16.06.2021
Guro Kleveland

Musiker og sangdikter Daniela Reyes ga nylig ut sin første singel, debutalbumet er rett rundt hjørnet og nå får hun stipend, mentorhjelp og konserter fra Norsk Viseforum med seg på veien.

Vit at nåtid kun blir minner, evigheten vinner. Hold meg fast når jeg forsvinner, synger Daniela Reyes i sangen «Åpning», en sang med disse ordene som eneste tekst.

Visepopartisten med trekkspill, gitar, loop station og tekster som i følge Reyes selv skildrer «den overtydelige melankolien som følger med å vokse opp» har blitt et kjent navn i mange musikkretser gjennom flere år allerede. Som 16-åring spilte hun under det TV-sendte «Desember-toner» fra Oslo Domkirke, som 19-åring berørte og imponerte hun Bylarm-publikumet fra både inn- og utland, og som 20-åring fikk hun talentpris fra Oslo Jazzfestival.

Nå er artisten 22 år, med debutalbum på vei og singelen «Usikker musiker» som første smakebit. I dag ble det klart at hun får med seg Norsk Viseforums artiststipend på 30 000 kr, mentorhjelp og konserter produsert av prisarrangøren på veien.

Daniela Reyes setter stor pris på stipendet, forteller hun til Norsk Viseforum.
– Det er stas å få anerkjennelse fra et nytt miljø. Jeg hører mye på klassiske singer/songwritere som Nick Drake, og har vokst opp med norske viser og Prøysen. Melodi og tekst er kjernen i musikken min, sier hun.

Daniela Reyes (Foto: Anna Rogdeby)

Reyes har bred musikererfaring, fra klassisk akkordeon til å spille bass i rockeband, og for tiden fullfører hun en bachelor på det frie kandidatstudiet på Norges musikkhøgskole.
– Tekstene mine baserer seg ofte på snodige formuleringer og den overtydelige melankolien som følger med å vokse opp. Når jeg skulle spille inn min musikk, tenkte jeg at det skulle være gitar og vokal på hytta, liksom. Jeg vil ha riktig stemning.

Nå gleder hun seg til å komme seg ut og spille for folk igjen, forteller hun.
– Det har vært korona og jeg har laga album. Det er fint å sitte i studio, men nå har jeg jo sittet med mine ideer veldig, veldig lenge – så nå gleder jeg meg til å komme meg ut og snakke med vanlige folk! Spille konserter og gjøre greia!

Juryen bak årets artiststipend fra Norsk Viseforum har vært Marie Amdam, låtskriver/artist i Razika og litteraturformidler, Halvor Thengs, leder for Egersund Visefestival, Jarle Savio, rådgiver i Longyear United og Liv Bakke Kvinlog, daglig leder i Norsk Viseforum.

Juryen begrunner valget med at det etter gjennomlytting var tydelig at Daniela Reyes skilte seg ut fra mengden, og at en enstemmig jury var sikre på at dette er en artist vi vil høre mer av.

Reyes har en enorm formidlingsevne og fanger lytteren fra første vers. Et umiddelbart, ærlig og åpent uttrykk, nedstrippet og stort på samme tid. «Usikker musiker, og tror ikke verden trenger mer av meg» synger Daniela Reyes – og vi kunne ikke vært mer uenige. Vi trenger mer av Daniela Reyes!, begrunner juryen på nettsidene til Norsk Viseforum.

Se Daniela Reyes’ «Nerver Live session» her, med tre av hennes låter framført akustisk:

